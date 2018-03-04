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Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2018 23:14 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, Suriye konusunda fikir teatisinde bulunuldu - Doğu Guta'daki insani dramın ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransız mevkidaşı Macron'un BM Güvenlik Konseyi’nin 2401 nolu kararı doğrultusunda Doğu Guta’da bir an önce ateşkesin tam anlamıyla hayata geçirilmesi ve halka insani yardımların ulaştırılması için liderler düzeyindeki diplomatik temasların yoğunlaştırılması hususunda mutabık kaldığı öğrenildi - Görüşmede, ayrıca Suriye konusunda karşılıklı diyaloğun devam etmesine önem verildiği vurgulanırken, Afrin’de terör unsurlarına karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nın Türkiye’nin ulusal güvenliğine yönelik tehdidi bertaraf etmenin yanı sıra bölge halkının huzuruna da katkı sağlayacağına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cuma günü Burkina Faso’da Fransız Büyükelçiliği ile Kültür Merkezi’ni hedef alan terör saldırılarını da kınadığı kaydedildi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bu akşam telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, telefon görüşmesinde Suriye konusunda fikir teatisinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son Afrika ziyaretine ilişkin bilgi paylaşımında da bulunduğu görüşmede, Doğu Guta’daki insani dram ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransız mevkidaşı Macron, BM Güvenlik Konseyi’nin 2401 nolu kararı doğrultusunda Doğu Guta’da bir an önce ateşkesin tam anlamıyla hayata geçirilmesi ve halka insani yardımların ulaştırılması için liderler düzeyindeki diplomatik temasların yoğunlaştırılması hususunda mutabık kaldı.

Görüşmede, Suriye konusunda Türkiye, Rusya ve İran’ın nisan ayı başında İstanbul’da liderler düzeyinde gerçekleştirecekleri üçlü zirveye değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi Kongresi’nde kararlaştırıldığı üzere Anayasa Komitesi’nin kurulmasının Cenevre sürecinin canlanmasına katkı sağlayacağına dikkati çekti.

İki liderin Suriye konusunda karşılıklı diyaloğun devam etmesine önem verdiklerini vurguladığı görüşmede, Afrin’de terör unsurlarına karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nın Türkiye’nin ulusal güvenliğine yönelik tehdidi bertaraf etmenin yanı sıra bölge halkının huzuruna da katkı sağlayacağına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cuma günü Burkina Faso’da Fransız Büyükelçiliği ile Kültür Merkezi’ni hedef alan terör saldırılarını da kınadığı kaydedildi.

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