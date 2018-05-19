Erdoğan, gençler ve sporcularla iftarda buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlerden hangi alanda çalışırlarsa çalışsınlar en iyisi olmalarını beklediklerini belirterek, "Listelerimizde 18, 19, 20 yaşında gençlerimiz olsun istiyoruz. Kazanacak yerlerde şu an 20, 21, 22 yaşında gençlerimiz var." dedi. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, başarılı sporcular, bilim alanında uluslararası düzeyde başarı elde etmiş gençler, üniversite öğrencileri ve 81 ilden gelen gençlere iftar daveti verdi. Konuşmasına, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak başlayan Erdoğan, eğitim öğretim yılının sonlarına yaklaşılan bu günlerde tüm öğrencilere sınavlarında başarılar diledi. Samsun'da tam 99 yıl önce başlayan istiklal mücadelesini zaferle sonuçlandıran Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere ordunun tüm mensuplarını tazimle yad eden Erdoğan, düzenli ordunun kuruluşunu beklemeden ülkenin dört bir yanında kurdukları teşkilatlar vasıtasıyla düşmana karşı mücadeleyi başlatan tüm kahramanları da hürmetle andı. "Anadolu'yu, kendimize yurt edinişimizden bugüne kadar, milletimizin birliği, ülkemizin bütünlüğü, bayrağımızın dalgalanması, ezanlarımızın susmaması, devletimizin ebed müddet yaşaması için canlarını ortaya koyan tüm şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum." ifadesini kullanan Erdoğan, gazilere de sağlık diledi.

Erdoğan, "İstiklalimizin bu sembol gününün, istikbalimizin teminatı olan siz değerli gençlerimize armağan edilmiş olması rastgele bir tercih değildir." diyerek, şöyle devam etti: "Milletlerin özgürlük davaları ancak nesilden nesile aktarılabilirse anlamlıdır. Malazgirt Zaferi'nden bugüne kadar bu coğrafyada verdiğimiz mücadelelerin tamamı da sonraki nesillere daha güçlü, güvenli, müreffeh bir ülke bırakmak içindir. Sultan Alparslan Malazgirt'te zafer kazandığında 40'lı yaşlarının başındaydı. Osman Gazi bir cihan devletine dönüşecek beyliğini kurduğunda 20'li yaşlarındaydı. Sultan Mehmet İstanbul'u feth ettiğinde 21 yaşındaydı. Mustafa Kemal 19 Mayıs'ta Samsun'a ayak bastığında 30'larının sonundaydı. Görüldüğü gibi tarihimizde iz bırakan büyük isimlerin önemli bir bölümü genç veya genç sayılabilecek yaşlarda bu büyük başarıları elde etmişlerdir." Şair Arif Nihat Asya'nın "Fetih Marşı" isimli şiirinin, "Delikanlım, işaret aldığın gün atandan. Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan. Sana selam getirdim Ulubatlı Hasan'dan. Sen ki burçlara bayrak olacak kumaştasın, Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın." dizelerini okuyan Erdoğan, salondaki gençlere, "Sizler de işaret aldığınız gün atanızdan yürüyeceksiniz ve millet yürüyecek arkanızdan. 15 Temmuz'da işte böyle yaptık." dedi.

- "Hesapların üzerinde bir hesap vardır" Milletle beraber gençlerle, kadınlarla her kökenden insanlarla yürüdüklerini belirten Erdoğan, "Tanklara, toplara, F-16'lara, helikopterlere, silahların namlularına karşı cesaretle yürüdük ve zafere ulaştık. Siz yürüdünüz, evet, size düşman olanlar 16 saatte pes etti, mesele bu. Demek ki silahlar, F-16'lar, helikopterler, şunlar bunlar değil....İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür, imansız olan paslı yürek, sinede yüktür." ifadelerini kullandı. Erdoğan, 15 Temmuz'u "imanlı olan yüreklerin, imansız olanlara karşı bir zafer gecesi" şeklinde tanımlayarak, bunun hiçbir zaman unutulmayacağını vurguladı. İstiklal Marşı'ndan "Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vadettiği günler Hakk'ın" dizelerini okuyan Erdoğan, "Mesele bu. İşte o imanlı yürekler, siper ettiler göğüslerini, yılmadılar, usanmadılar ve zaferi elde ettiler. Türkiye olarak işte o geceden beri geleceğimize daha da güvenle bakıyoruz. Şu gördüğünüz külliyenin etrafından biz 26 şehit verdik, 39 gazimiz var. Burası bombalandı ama onlar istediklerine ulaşamadılar. Zira biz bir şeye inanıyoruz, hesapların üzerinde bir hesap vardır, o da Allah'ın hesabıdır. Onlar bunun farkında değildi. Onlar zannettiler ki bu uçaklar, bu silahlar bizde olduğu sürece biz galibiz. Yok." diye konuştu.

Gençlere Endülüs'e gitmelerini ve El Hamra Sarayı'nı gezmelerini tavsiye eden Erdoğan, "O kubbenin etrafında bir müjde yazar, o da şudur: 'Allah'tan başka galip yoktur'. Tek galip olan Allah'tır. Bunlar yaşanarak elde edildi, görüldü. Bunlar safsata değil, bunları biz de yaşadık, yaşıyoruz." dedi. - "Bu bir adımdır" "Gençlerimizden beklentimiz, hangi alanda çalışırsanız çalışın en iyisi olmaları, gayret göstermeleridir." diyen Erdoğan, salondaki başarılı gençleri kutladı. Katar'da düzenlenen münazaraya Kocaeli'den katılan genç kızları örnek gösteren Erdoğan, "Arap ülkeleriyle bir yarışma. Bu yarışmayı Arapça yapıyorlar. Bizimkiler evelallah hepsini eledi, yendi ve şampiyon olarak oradan geri döndüler." diye konuştu. Azmin önünde hiçbir şeyin dayanamayacağını vurgulayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Ama diğer alanlar gibi siyaseti de boş bırakmayın. Şimdi bakın, ben şu anda telaştayım, sizinle konuşmayı bitirip izin alacağım, zira listelerimizi hazırlıyoruz, pazartesi akşamı saat 17.00'ye kadar listelerimizi Yüksek Seçim Kuruluna teslim etmemiz lazım. Tabii kılı kırk yaralım diyoruz.

Bu listelerimizin içerisinde 18, 19, 20 yaşında gençlerimiz de olsun istiyoruz. Belki şimdi listelerin başında, ilk çeyreğinde çok fazla olmayabilir ama bu bir adımdır ve şu anda bu hazırlıkları yapıp, bu gençlerimizi bir sonraki seçimlere hazırlamak, martta yapılacak yerel seçimlere hazırlamak, bu yerel seçimlerle beraber artık 18, 19, 20, 21, 22... Kazanacak yerlerde olan şu anda 20, 21, 22 yaşında gençlerimiz de var. Onların da maşallahı var, zeki, pırlanta, yabancı dillleri... Mesela dün bir tanesi önümü kesti, daha lisede okuyor, 'Ben de müracaat ettim başkanım' dedi. 'Hayırlı olsun kızım' dedim ama bu özgüven bile çok önemli. Bak kapılar bir açıldı neler oluyor." - "Sorumluluk üstlenin ve inisiyatif alın" Erdoğan, göreve geldiklerinde seçilme yaşının 30 olduğunu anımsatarak, "Bir zamanlar bir siyasetçi, 'Ben Taksim Meydanı'na 4 ayaklı koysam onu bile seçtiririm.' diyordu. Bakın o günden, bugünlere geldik. Niye? Çünkü irade yoktu. İrade bir kişinin elindeydi. İster bir siyasi partinin gençlik kollarında ister siyasete yön verebilecek çalışmalar yürüten bir sivil toplum veya düşünce kuruluşunda aktif olarak kendi geleceğiniz ve milletimiz için sorumluluk üstlenin ve inisiyatif alın." diye konuştu.