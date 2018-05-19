Erdoğan, gençler ve sporcularla iftarda buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlere, "Gerektiğinde canınızı verin ama milletinize halel getirmeyin. Bayrağınızı indirtmeyin, vatanınızı böldürtmeyin, devletinizi yıktırtmayın. Çünkü bunlar gittiğinde artık esaret prangalarıyla hapsedilmiş olan canınızın da bir önemi kalmayacaktır." diye seslendi. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, başarılı sporcular, bilim alanında uluslararası düzeyde başarı elde etmiş gençler, üniversite öğrencileri ve 81 ilden gelen gençlerle iftarda bir araya geldi. Yeni yönetim sisteminin istikrarın güvencesi olmanın yanında kararları daha hızlı alıp, uygulamalarını sağlayacağını vurgulayan Erdoğan, "Gençlerimize olan güvenimizi yönetim mekanizmalarında onların önlerini açarak gösterdik." dedi. Seçilme yaşını önce 25, daha sonra 18 yaşa indirdiklerini hatırlatan Erdoğan, "İstanbul'u fetheden Fatihlerin akranlarına temsil mekanizmalarında yer alabilme fırsatını getirdik. Türkiye'nin en önemli gücü genç ve nitelikli nüfusudur." diye konuştu. Gençlerin, nüfus artış hızında son dönemde yaşanan düşmeyi, kendileri ve daha sonraki nesillerin geleceği için yeniden yükselteceklerine inandığını dile getiren Erdoğan, "En az 3 çocuk" tavsiyesi verme nedeninin, genç kuşak ve yeni nesile ihtiyaç olmasından kaynaklandığını söyledi.

"Nesli ne kadar gençleştirirsek biz Batı'yı geçeriz." diyen Erdoğan, Hazreti Muhammed'in "Ebedi alemde diğer topluluklara karşı ümmetimin çokluğuyla övüneceğim." hadisini hatırlattı. - "Genç, dinamik nüfusa ihtiyacımız var" Ekonomi de başarının sırlarının emek, sermaye ve istihdam olarak öğretildiğini belirten Erdoğan, ekonomide başarının sırrının sadece "insan" olduğuna inandığını belirtti. İnsan varsa emek, istihdam, yatırım ve üretim olduğunu, insan yoksa bunların hiçbirinin olmadığını vurgulayan Erdoğan, "Şu anda Batı yaşlanıyor. Batı yaşlanırken maalesef bizde de yaşlılık alametleri belirmeye başladı. Bundan dolayı genç, dinamik nüfusa ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı. Erdoğan, eğitim, sağlık, istihdama kadar her alanda gençlere sağlam bir altyapı bırakma konusunda önemli mesafe katettiklerine dikkati çekerek, gelecek dönemde 2023 hedeflerine ulaşarak, gençlere ve millete verdikleri sözü tutmuş olacaklarını aktardı. Gençlerin, kendilerinin bıraktığı yerden devralacakları Türkiye'yi çok daha ilerilere taşıyacağını kaydeden Erdoğan, gençlerin kendilerini zihni ve bedeni olarak ne kadar iyi ve sağlıklı yetiştirirlerse devralacakları emanetin hakkını da o derece iyi vereceklerini söyledi.

- "Siz herhangi bir toplumun değil, bu milletin evlatlarısınız" Gençlere güvendiğini dile getiren Erdoğan, "Çünkü siz herhangi bir toplumun değil, bu milletin evlatlarısınız." dedi. Erdoğan, kendilerinden önceki neslin çok zor şartlar altında hayat sürdüğünü belirterek, şöyle devam etti: "Bizim çocukluk ve gençlik yıllarımız da kolay geçmedi. Hem ekonomik zorluklar hem de ardı ardına yaşanan darbeler sebebiyle oldukça sıkıntılar yaşadık. Buna rağmen en azından babalarımızdan daha iyi şartlara sahip olduğumuz bir gerçekti. Bizlerin artık orta yaşı geçmeye başlayan çocukları maddi olarak belki biraz daha rahat ama demokrasi ve özgürlükler bakımından yine sıkıntılı bir dönemde büyüdüler. Sizler bir anlamda geçtiğimiz 16 yıldır kesintisiz süren siyasi istikrar döneminin çocuklarısınız." Gençlerin son yıllarda terör eylemlerinden 15 Temmuz darbe girişimine kadar pek çok tarihi olaya şahitlik ettiğini dile getiren Erdoğan şunları kaydetti: "19 Mayıs'a göre hesaplarsak sadece geçtiğimiz 99 yılın muhasebesi bile bize şu gerçeği gösteriyor; bayrağımızın gönderde özgürce dalgalanabilmesi, ezanlarımızın semalarımızdan eksik olmaması, vatanımıza namahrem eli değmemesi için millet olarak birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlü tutmak zorundayız. Biz, işte bunun için tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyoruz. Gençlerimize bırakacağımız en büyük mirasın da işte bunlar olduğuna inanıyoruz. Sizlerden bu ilkeleri namusunuz bilerek, sahip çıkmanızı istiyorum. Gerektiğinde canınızı verin ama milletinize halel getirmeyin. Bayrağınızı indirtmeyin, vatanınızı böldürtmeyin, devletinizi yıktırtmayın. Çünkü bunlar gittiğinde artık esaret prangalarıyla hapsedilmiş olan canınızın da bir önemi kalmayacaktır."

- "Haklı olan güçlüdür" Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs'te yaşananlara dikkati çekerek, güçlü olanın 'Ben haklıyım.' dediğini, ancak bunun doğru olmadığının, haklı olanın güçlü olduğunun altını çizdi. Suriye, Irak, Filistin ve Yemen'de yaşananlara da işaret eden Erdoğan, "Biz Türkiye'yi de bu duruma düşürmek isteyenlere şimdiye kadar müsaade etmedik. Ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimizde sizlerin de bu tehditlere, bu tehlikelere karşı uyanık olmanız gerekiyor. İstiklalinize ve istikbalimize yönelen tehditler öyle sinsice geliyor ki bazen kendi içimizdeki insanların dahi bu değirmene su taşıdığına şahit olabiliyoruz." şeklinde konuştu. Terör örgütlerinin ağına takılan nice gençlerin kendi ülkesi ve kendi milletine karşı bir mücadeleye giriştiğine şahit olduklarını belirten Erdoğan, "İşte bunun için biz şuurlu bir gençlik yetişsin istiyoruz. 2053 hedeflerimizi, 2071 hedeflerimizi sizlere emanet etmemizin sebebi budur. Hamdolsun bugün burada karşımda bu şuura, bu azme bu kararlılığa sahip bir gençlik görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.