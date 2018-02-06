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Erdoğan: Ülkemizde tasarlanabilecek hiçbir ürünü dışarıdan almayacağız

GÜNCEL HABERLERİ | 06.02.2018 11:59 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan, "Son toplantımızda şöyle bir karara vardık. Ülkemizde üretilebilecek hiçbir ürünü, yazılımı, sistemi acil durumlar haricinde kesinlikle dışarıdan hazır olarak almayacağız" dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Değerli milletvekili arkadaşlarım, kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizlere Meclis çalışmalarında başarılı ve verimli bir hafta geçirmenizi Allah'tan niyaz ediyorum. Geçtiğimiz çarşamba günü Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısını ilk defa kendi başkanlığımda gerçekleştirdik. Toplantıları periyodik olarak yapacak, çalışmaları adım adım takip edeceğiz. Projele bedeli 9.4 milyar dolar olan çalışmaları karara bağladık. Şu dönemde projelerimiz çok daha kritik hale gelmiştir. Kendi göbeğimizi kendimiz kesmediğimiz takdirde bize verilen 1 vidanın dahi yeri geldiğinde şantaj malzemesi haline dönüşrütüldüğünü gördük. Cumhubaşkanlığı korumalarına alınacak tabancalar konusunda acı tecrübe yaşadık. Diğer silahlar konusunda nasıl bir tavır içinde olduğunu ve olabileceğini az çok tahmin edersiniz.

"ÜLKEMİZDE ÜRETİLEBİLECEK HİÇBİR ÜRÜNÜ HAZIR OLARAK DIŞARIDAN ALMAYACAĞIZ"

Son toplantımızda şöyle bir karara vardık. Ülkemizde üretilebilecek hiçbir ürünü, yazılımı, sistemi acil durumlar haricinde kesinlikle dışarıdan hazır olarak almayacağız. Gerekirse daha çok zaman harcayacak, gerekirse daha çok para harcayacak ama mutlaka kendi ürünlerimizi, sistemlerimizi geliştireceğiz. Şartlarımızı kabul ederek bizimle birlikte çalışmak isteyen uluslararası savunma sanayii kuruluşları ile işbirliğine hazırırız. Ancak bu asla hazır şekilde olmayacak.

Ülkemizde giderek daha güçlü hale gelen bir savunma sanayii sektörü var. Dünya devleri ile yarışabilecek hale gelmiş milli kuruluşlarının yanında yüzlerce, binlerce özel sektör firmamız geceli gündüzlü çalışıyor. Mühendislerimiz her gün yeni başarılara imza atıyor. Düne kadar yapılamaz denen nice proje ya tamamlandı ya da tamamlanma aşamasına geldi.

Perşembe günü TÜGVA'dan gençlerimizle bir aradaydık. Gençler konusunda yapmamız gereken hala çok iş olduğunu da biliyorum. AK Parti Gençlik Kolları'nın 1.5 milyon civarında olan üye sayısı ana muhalefet partisinin toplam üye sayısından bile fazladır. Bütün bunlar elbette önemlidir, ancak Türkiye'de 30 yaşın altında 38 milyonun üzerinde kardeşimizin bulunduğunu göz önüne aldığımızda çalışmalarımızın yeterli olmadığını düşünüyorum. Kamu kuruluşları kendi alanlarında, sivil toplum kuruluşlarımız kendi alanlarında, parti gençlik teşkilatlarımız da kendi alanlarında, hepsi de birbirini tamamlayacak şekilde 'Asım'ın Nesli'ni yetiştirmenin gayreti içinde olmalıyız.

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Cumartesi günü Bitlis ve Batman il kongrelerimizde hem teşkilatımızla hem de vatandaşlarımızla hasret giderme fırsatı bulduk. Biz adeta birer miting yaptık. Batman zaten muhteşemdi, Bitlis kara rağmen muhteşemdi. Milletimizin, şehirlere ayak bastığımız andan itibaren gösterdiği sevgi, teveccüh bize sorumluluğumuzun ne kadar ağır olduğunu gösteriyor. Milletimizin bizden beklentileri asla azalmış değildir.

Düne kadar sadece yol, su, konut, okul, havalimanı isteyen şehirlerimiz, bugün dünya çapında projelerin hayata geçirileceği konuları dile getiriyor. Her biri gerçekten çok önemli projelerin şehirlerimiz tarafından sahiplenilmesi geleceğimize daha büyük umutlarla bakmamızı sağlıyor. Önümüzdeki hafta sonundan itibaren büyükşehirlerin kongrelerine de başlıyoruz. Mart ayı sonuna kadar il kongrelerini tamamlamayı ve ardından büyük kongremize hazırlanmayı sağlıyoruz.

VATİKAN ZİYARETİ

Önceki akşam başlayan ve dün gece geç saatlerde Türkiye'ye dönüşümüzle neticelenen başarılı bir Vatikan ve İtalya ziyareti oldu. Bu, Celal Bayar'dan bu yana 59 yıldır gerçekleştirilen ilk temas olması bakımından da ayrıca önemlidir. Ruhani lider, 1 milyar 200 milyonluk bir Katolik dünyası, buranın ruhani lideri Papa Fransuva ile kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Kudüs başta olmak üzere bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunduğumuz sayın Papa'nın ülkemizle yakın işbirliğine önem verdiğini gördüm. 1 milyar 200 milyon Katolik dünyası, 1 milyar 700 milyon İslam dünyası olmak üzere bunların birlikte değerlendirilmesini ve İslamafobi noktasında kendilerinin takınacağı tavırın önemli olduğunu ortaya koyduk. Kudüs meselesinde, 128 oyla Amerika adeta BM Genel Kurulu'nda reddedilmiştir. Asılsız Ermeni iddiaları konusunda hassasiyeti kendisine bir kez daha en üst düzeyde ifade etme imkanı bulduk.

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TÜRKİYE-İTALYA İLİŞKİLERİ

Vatikan'daki programımızın bundan sonraki programında Cumhurbaşkanı ve İtalya Başbakanı ile görüşmemizi yaptık. İtalya bizim Avrupa'da ilk 3 içerisinde yer alan, askeri, siyasi, ekonomik, kültürel ve ticari alanlarda bir komşumuz. 20 milyar dolarlık bir ticaret hacmine sahibiz. Yeter mi? Yetmez. Savunma sanayiinde biz en kararlı adımı da İtalya ile attık. ATAK helikopterini biz İtalya ile birlikte yürütüyoruz. Zeytin Dalı Harekatı da elbette gündemimizde önemli bir yer tuttu. Terörle mücadelede İtalya'dan da daha güçlü destek beklediğimizi ifade ettik. İtalya'nın önde gelen firmaları ile toplantı gerçekleştirdik. Önce kendi görüşlerimizi ifade ettik. Yeni yeni yatırımlar yapmak istediklerini kendilerinden dinledik.

"AFRİN HAREKATI BARŞARIYLA SÜRÜYOR"

Afrin'deki bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 20 Ocak'ta başlattığımız Zeytin Dalı Operasyonu başarı ile sürüyor. Şehitlerimiz yüreğimizi yakıyor. Sivil vatandaşlarımızın acısını da asla unutmuyoruz. Rakam olarak ifade edilen her bir kaybımızın annesi ile, babası ile, kardeşi ile, evli ise eşi ile, varsa çocuğu ile, arkadaşları ile başlıbaşına birer dünya olduğunu çok iyi biliyoruz. İnancımıza göre şehitler ölmez. Onlar diridirler ancak biz kendilerini göremeyiz. Şehit olan kardeşlerimizin ailelerinin yanındayız, yanında olmayı da sürdüreceğiz.

Gazilerimize de her türlü desteği veriyoruz. Türkiye bugün de şehitlerinin, gazilerinin omuzlarının üzerinde istiklaline bakmayı sürdürüyor.

"SONUNDA UYUYAN DEVİ UYANDIRDILAR"

"Tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak" dedik. Kim bunlara yan bakarsa icap ederse 80 milyon tek vücut olarak bunların tepesine binmek bizim boynumuzun borcudur. Türkiye'yi güya DEAŞ'la mücadele için diyerek topaldıkları çapulcularla aynı kefeye koyanlar, kimin eşkiya sürüsü olduğunu yavaş yavaş görmeye başladılar. Biz sabırlı bir devlet, sabırlı bir milletiz. Elimizden geleni yapmaktan çekinmeyiz. Son 2 asrı hep fedakarlıkla geçirdik. Yalanla, dalavere ile ayak oyunları ile, diplomatik sahtekarlıklarla 5 milyon metrekarelik vatanımız talan edildi. Birileri bunu da bize çok görüyor. Bizi öyle çok zorladılar ki sonunda uyuyan devi uyandırdılar. Bunu böyle bilsinler. Türk milleti yepyeni bir döneme ilerliyor. Türkiye'nin her başarısı milyonlarca yürekte dalga dalga büyüyor.

Bugün askerlerimiz kahramanca bir mücadele veriyorlarsa bunun gerisinde Türkiye'nin hedeflerine ulaşacaklarına olan inançları yatıyor. Bize bir mesaj veriyorlar. Bu mesaj tüm milletimiz için daha büyük bir Türkiye'yi inşa etmekle sorumlu olduğumuzdur. Yapacak çok işimiz, gerçekleştirecek çok projemiz vardır.

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"KARİKATÜR DEVLETLERDEN BİRİ DURUMUNA DÜŞERİZ"

Bugün askerlerimiz kahramanca bir mücadele veriyorlarsa bunun gerisinde Türkiye'nin hedeflerine ulaşacaklarına olan inançları yatıyor. Bize bir mesaj veriyorlar. Bu mesaj tüm milletimiz için daha büyük bir Türkiye'yi inşa etmekle sorumlu olduğumuzdur. Yapacak çok işimiz, gerçekleştirecek çok projemiz vardır. Karikatörü devletlerden biri durumuna düşeriz öyle olmazsa. Ekonomide, diplomaside, terörle mücadelede, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarında bunu ispat ettik. Artık hiçbir ülke ve hiçbir kurum Türkiye'nin gücünü sorgulayamayacak hale gelmiştir. Hatırlayın, geçmişteki koalisyon hükümetleri dönemini hatırlayın. Bir tank harekete geçemezdi. Bir top harekete geçemezdi. Kim sana SİHA, İHA verirdi ya? Verdiler de yürüdü mü? Yürümedi. Bu devir geride kaldı.

"AFRİN'DE ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİSTLERİN SAYISI 1000'E YAKLAŞTI"

Şu anda Afrin Harekatı'nda hamdolsun etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 1000'e doğru yaklaşıyor. Şehitlerimiz de var. Ama bizim şehitlerimizin bir de inancı var. Onlar sevgili Peygamberimizin o müjdesine doğru yürüyorlar. İhtiyacımız olduğu anda beraber gideceğiz. İşi sıkı tutuyoruz. Afrin'deki bu operasyonlar kararlı bir şekilde devam edecek. İdlib'le devam edecek.

ABD'YE MESAJ: MÜNBİÇ'E TOPRAKLARI ASIL SAHİPLERİNE TESLİM ETMEK İÇİN GELECEĞİZ

'Ne zaman bitireceksiniz?' sorusunu soranlara ben diyorum ki, siz Afganistan'daki operasyonlarınızı ne zaman bitirdiniz? Irak'taki operasyonlarınızı ne zaman bitirdiniz? 18 sene olduç Hala oradasınız. Bizim 911 kilometre sınırımız var. Bugüne kadar 700'ü aşkın, terör örgütlerinin taciz atışları ile karşı karşıya, 100'ü aşkın bizim şehidimiz var. Bunu duyuyor mu Amerika? Görüyor mu? Bize pek çok şeyi söylediler ama doğru konuşmadılar. Sayın Obama da doğru konuşmadı, Trump da aynı yolda gidiyor. 'Münbiç'ten çıkacağız' dediler. Hadi çıkın. Kimleri getirdiniz oraya? PYD'yi, ,YPG'yi, PKK'yı. Yerleştiriyorsunuz, hala 'Münbiç'e gelmeyin' diyorsunuz. Biz Münbiç'e topraklarının asıl sahiplerine teslim etmek için geleceğiz. Bu bölgede bir şey yapılacaksa, gelin NATO'da beraber olduğunuz Türkiye ile beraber yapın. Bizim sorunumuz güneydeki bir kısım Kürtlerle değildir. Bizim sorunumuz tamamıyla terör örgütleriyledir. Amerika diyor ki DEAŞ'ı temizledik. Niye hala buradasın? O zaman sizin Türkiye'ye, İran'a veya olmaz ya Rusya'ya yönelik hesabınız var. Biz yerimizde dimdik duruyoruz ve duracağız.

Cerablus'ta attığımız adımla 135 bin kişiyi tekrar toprakjarına döndürdük. Hedefimiz, Afrinlileri de Afrin'e döndürüp orada yaşam koşullarını hazırlamak. Trump'a da söyledim, Putin'e de söyledim. Biz inşaatları yapalım, destek verin dedim. Hangisinin insani yardım olarak ne yapacağını görelim. Şu ana kadar 30 milyar dolar yardım yaptık, her ne kadar 'Bay Kemal' anlamasa da.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan ak parti

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Okuyucu Yorumları 106 yorum
adamsın adam seni yaradana kurban olayım
@kuzey_3412 adamlıgına dıyecegımız yok ama cabuk kandırıyorlar demekkı bıraz saf düşüyo
@kuzey_3412 amerikayi Suriye ye Irak'a davet eden aynı adam olmasın bir adamın aklıyla bu isler ancak bu kadar rezil duruma dönüşebilirdi oda oldu kibrisi bir günde alan devletten yunana ona buna toprak kaybeder hale geldik. Boşuna dememişler akıl akıldan üstündür diye 30 yıllık plan olan 4 devletten 4 parçalı buyuk kurdistanin iki parcasi sayenizde Tamam kına yakın akp liler tarih sizi bu ihanetinizi affetmeyecek
@kuzey_3412ÖNÜNE GELEN KANDIRMIŞ.SALYA SÜMÜK FETÖ,ŞİWAN,SALİH MÜSLİM,BARZANİ İLE AĞLAMIŞ.SONRA KALKMIŞ YOK ŞÖYLE YOK BÖYLE. ÜLKENİN BÜTÜN PARA EDEN HERYERİNİ SATA SATA BUGÜNE GELDİN.ARTIK ZURNANIN ZART DEDİĞİ NOKTADASIN.HİÇBİR DIŞ POLİTİKAN TUTMADI.DOMUZ YEMİ YEMİŞ SIĞIRI BİLE MİLLETE YEDİRDİN.DEMEDİ DEME JUBİLEN PEK İYİ OLMAYACAK GİBİ.
yok canım biz genede israile birkaç ihale veririz .nede olsa kanka.
@kuzey_3412 NERENLE KONUŞUYYON ANLAMIŞ DEĞİLİM
@kuzey_3412 eşek gözlüğü ile bakmaya devam kuz
@kuzey_3412 adam görmesek bizide kandıracaksınız ulan yerli fabrikamı kaldı üreten çiftçi mi kaldı peki sorarım kim üretecek he batı veya arap sermayeli şirketler siz kocaman malsınız
@kuzey_3412 Anlamazsın tıpışdaroğlu kafası var sende...
herkes senin gibi tayip erzak kolisi ile beslenmiyor
Balla senin gibiler biranın kurban olursa enkazından yuzdeelli rahat eder, ulke kurtulur
Yürüüüü ! Samanı bile yurtdışından alıyoruz yutmazlarrrrr
@the.heat Senide yurtdışından alıyoruz.
@the.heat at çok bizde at ondandır. samanın dışardan alındığını hangi tarihte gördün geri zekalı
yemezler haçlı kalıntısı
@yusufcuk1919 SEN YANLIŞ ANLAMIŞSIN SAMANI DEĞİL SENİN GİBİ SIGIRLARI ALIYOZ YA.
@yusufcuk1919 15 ekim 2017 Bulgaristandan saman ithal edildi
@the.heat kaç balya aldın....
@yusufcuk1919 @yusufcuk1919 2012 yılında Bulgaristan dan ithal edildi.Tonu 60 dolar civarında idi fakat Türkiye'ye maliyeti 110-120 dolar civarın da idi. Bilmemek ayıp değil sevgili kardeşim öğrenmemek ayıptır.
@bjk1903besitas saman dıyınce hemen atlıyorsun..meeee meeeee
helal olsun her şey mili ve yerli olsun ancak ozaman bu zalimlerle baş ede biliriz teknoloji kulanmalıyız 100 yıldır haçlı köleliğiden çıkıp üreten bir devlet olumalıyız sen yürü REİS biz arkandayız ölümüne hainler hep olacak
@erdoganpolat34 Mal yerli, saman bile ithal, tuzlarsan iyi gider.. hadi afiyet olsun
@erdoganpolat34 reıse tapmıyanlar haınmı oluyor be cahıl ınsan
@karakemal1944 yolundan yürümek tapmak ise tapıyoruz diyelim ama sizin kime taptığınız belli bile değil
@lazcocuguu_2018 allahu tealaya tapılır kula lullara değil teşbihi bile günahtır tıpkı yarattı demek birine bu kelimeyi atfetmek nasıl günah ve haramsa kula tapmakta aynı derecededir cahilane düşünmeyin dindışı kalırsınız iman gider ey cahiller
@artea_ares Genelevinde çalışanda bekaret aramışsın, onların Allaha ihtiyacı yok, bunlara ver bulgar samanını, üçgünlük günlük geviş yeter
@erdoganpolat34 SENDE YÜRÜ ESKİ TÜRK FİLM ARTİSTİ ÇOŞKUNDA SENİN ARKANDA
Şimdi mi karar verdini buna. Bu ülkenin zeki gençleri heba oldu.
ne yetenekli insanlar var ama kıymet bilen yok.. az ücretle kaçıyorlar yurt dışına
SAYIN BAŞKAN, ZATEN ÖYLEDİR. TÜRKİYE SİZİN DÖNEMİNİZDE SİLAH İTHALATINDA DÜNYA 6 NCILIĞINA YÜKSELDİ. BUNA İLAVE MAKİNE VE EKİPMAN DA DIŞA BAĞIMLIYIZ. SANAYİLERİ BİR GEZİN DOLAŞIN. AYRICA BU DEDİĞİNİZ HAYVANCILIK VE TARIM İÇİN DE GEÇERLİ Mİ. MALÜM BİZDE HER TÜRLÜ HAYVANCILIK VE ZİRAAT FAALİYETİ YÜRÜTÜLEBİLMEK TE TABİ YANDAŞLAR ARADAN ÇIKARSA....
@malcolm_x06 Hangi ülkenin başkanından bahsediyorsunuz? Nerede yaşıyorsun? Söyledikelrin Türkiye için geçerli değil.
16 yıldır bugün mü geldi aklına bu fikir? Konuş nasıl olsa her verdiğini yemekte olan bir kitlen var. Ülkryi tamamen dışa bağımlı hale getirip samanı bile ithal eden bir dünya lideri konuşmuş.
@ceren.ce senin chp 90 sene ne yaptı acaba kendine sordun mu DENGESİZ....
@edoganlar_2016 Dengesiz cahil, son 64 yılda chp aralıklarla 6. yıl iktidar oldu, kıbrısı da aldı, sana ithal saman dokunmuş, beyin eror
@edoganlar_2016 Önyargı nedir bilirmisin ? nerden anladın cerenin chp li olduğunu..Haaa !! Tamam konuşan herkese chp li veya pkk lı damgası vurmaya alıştınızya
sen muhendisleri kölelik maaşlarınla elinde tutacağınımı sanıyorsun yetenekli olanlar zaten dolgun maaşlarla yurtdışına gidiyorlar sen sarayda oturcaksın halkta köle gibi olacak önce gelir dağılımını duzeltin turkiyenin yarısı asgari ucretle çaılışırken bu iş zor
AVM LERE KARŞI ESNAFA DESTEK LAZIM .
DIŞARDAN ÜRETTİĞİN BİR ÜRÜNÜ ALMAK KADAR SAÇMA BİRŞEY YOKTU ZATEN
boş geçersiz koyundan çoğu yoktur. suriyeden 3.5 milyon ital ettik
sapi samani eti aklina ne geliyorsa disaridan aliyoruz doneminizde satilmayan bisey kalmadi su anmi dusundunuz masallah
samanı dışarıdan alıyoruz yazılımı kendimiz mi yapacaz
16 yıldır yeni mi aklına geldi? Koyunlara masallar...
kısacası ufukda ambargo var bunlar örtbas
ha ha ha tam tımarhanelik ülke
16 seneden berı nerdeydın kımı kandıracan sen artık
Ya işte bunlar hep demokrat partinin eseridir, yerli sanayiyi geliştirmek yerine borç alıp ithalata başlayan demokkırot parti bu işi baş sorumlusu olup devamında, 70 li yıllarda ithal ikamesi sanayileri ile ve planlamayı geliştirmekle uğraşmak yerine Ecevitle koltuk savaşına tutuşan Demirel cambazı ile 80 lerde ülkeli paldır küldür ithal ürünler cenneti yapan Özal ve son olarak 16 yıldır hükümette olan Erdoğan bu ülkeyi sıcak para ve ithal ürün cenneti yapmışlardır. Bu saatten sonra bu kumaş dikiş tutmaz, artık kumaş tamamen deforme olmuştur.
Günaydın diyorum. Ülkeyi 15 yıldır yönetip, 15 yıl sonra bu beyanda bulunması, geçtiğimiz 15 yılın ne kadar boşa geçirildiğini anlarsınız artık. Ne yazık, kimlere yetki vermişiz.
VALLA CUMHUR BAŞKANIM,, KÖYÜNE DÖNENE ,TARIM BAKANIMIZ 300 KOYU VE AYLIK VADİNDE BULUNDU. FAKAT TESPİTİ YETERSİZ.KÖYLÜ KOYUNCULUKLA DEVAM ETTİĞİNDEN OĞLUNU EVERMEYE KIZ BULAMAZ HALE GELDİ.YANİ KOYUNCU YA KIZ YOK,KENDİ IRKINI ÇOĞALTMAKTA ÇARESİZ KALAN KÖYLÜ ŞEHRİN YOLUNU TUTUYOR.MALUM ŞEERDE OLANA ,KIZVAR.
günaydın kafanız baya hızlı calisiyor
Sadece Savunma ürünlerimi ? Tarım ve Hayvancılık ürünleri de dahilmi ?
Ehhhhh , GÜNAYDINNN. Bu atılımın hatırına, bir de şu Aselsan cinayetlerini açığa çıkartsanız. Tık yok bu konda , ne saklanıyor da ortaya çıkartılmıyor ???
Aselsan şehitlerinden biri de benim amcamın oğlu. Her seferinde dava açılıyor ancak hemen geri kapatılıp üstü örtülüyor. Adalet artık ahirete kaldı ne diyelim.
bence ilk başta çiftçiye verilen tohumları değiştirilmesi gerekiyor
Gerekirse çok para harcayıp milli yapacaz ... yani meali yandaşıma verecem parayı almanyada 1 lira olan seyı yandasım 3 lıradan yapacak ve ben yandasımdan alcam. "birileri milleti s.. everek milli olacak" :D
samanı bile dışardan ithal etmesine sebep olan akp hükümeti konuşuyor..
Reis günaydınnnnn şu ankara kriterlerini hayata geçir artık bırak şu AB yi
ee ne fark ediyor, yazılımı ve sisitemi aldığın zaman her şeyi almış olmiyormusn.
bilmeyende erdoğanı ne vatansever sanacak.o koltukta kalıcı olsun diye yüzbinlerce askerin cesedi üzerinden nasıl da siyaset yapıyor.sonu saddam dan daha beter olur umarım
seçimler yakın heralde yine veriyo mehteri
HELAL AYNEN DIŞARIYA BAĞIMLI OLMAYALIM,BEN BİR VATAN SEVER OLARAK GEREKLİ MADDİ GÜÇ ELDE ETMEMİZ GEREKİRSEDE MAAŞLARIMIZDAN KESİLEREK MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINA AKTARMA YAPILSIN...DIŞARIDAN SİLAH ALMAKTANSA ÜRETEN BİR ÜLKE OLACAKSAK HER TÜRLÜ FEDAKARLIĞA HAZIRIZ....
@serbay3858 kendi maaşının hepsini ver istersen sorun değil benim maaşımdan kuruş kesemez şafşatalı saraylarda meze olacak diye.bi bak bakalım bu ülkenin paraları nerelere gidiyor.üç liaraya mal edilecek şeyler 5 tl mal ediliyor bunla övünülüyor.peygamberimiz çölde tek hurmayla oruç tuttu deyip ağlayanların sofrasında kuş sütü bile eksik değil.uyan uyan artık...
@serbay3858 dışa bağımlılığı menderes, demirel,özal, ve recep getirmiştir..cünkü bunlar hep iktidardaydı..
yaşım 75 bugüne kadar çok liderler gördüm birçok hükümet idareleri gördüm tek başına hükümet kuran parti liderleri, parti başkanlarını, koalisyonlar gördüm başbakanları cumhurbaşkanlarını gördüm... ve diyorumki cumhurbaşkanımız recep tayip erdoğan atatürkten sonra 2. lilerdir. insanımızı kendine getiren , 80 milyonun kalbini tek tempoyla attıranve 80 milyona billi bir coşkuyu tattıran liderdir yolu açık, Allah yardımcısı olsun.
Tarımsal üretim yapılacak alan kalmadı, güç kalmadı, üretimi yapacak insan kalmadı. Kendi kendine yeten ülkede saman bile yurt dışından gelir olmuşken daha yeni mi düştü jeton ???
güzel espri
sız önce şu kanserın patlamasına sebep gösterılen cargıl mısır surubu üreten gdo lu mısırdan sel ker yapan fabrıkanın geregını yap bızım seker fabrıkalarımızı aç pancar dıkımını serbest bırak bu cargıl ıznık gölünü bıle kuruttu hala buna ızın verıyorsunuz yazık bu mıllete bılerek zehır yıyorlar nerede bızım pancar sekerımız seker fabrıkaları derhal açılmalı amerıkada alsın cargılını zehır kusan fabrıkasını çıksın bu ülkeden mıllı böyle olunur ortadogunun bugday ambarı olan bu ülke herseyı dısarıdan alıyor bu genç nüfus bu topraklar bıze yeter köylüyü gençlerı destekleyelım
Ülkenin durumu 80 yıldır böyle değil mi? 80 yıllık ülkenin içinde bulunduğu durumu bile bu adama yüklüyorsunuz. Muhalefet olmak başka, düşmanlık etmek başka şeydir adam kötü bişey dememiş ülkenin menfaatine bir konuşmaya bile düşmanlık etmek niye? Önemli olan konuşmak değil icraat mi? O zaman konuşmaktan ileri gidemeyen hiç bir soruna çözüm üretemeyen muhalefet partisini de alkışlamayın o halde.
yerli malı türkün malı daha yeni mi anlıyorsunuz.
samanı bile dışarıdan alıyoruz hep laf
akp iktidarı neyi yapıyorsa arkasında koltuk ve iktidarda kalma sevdası olduğundandır.koltuk uğruna çarkları çok gördük
müthiş bir karar memleketimizin gelişmesini engelleyen kriterlerden biri dışa bağımlılıktır, diğeri ise maden kaynaklarımıza gerekli önemin verilmemesi ve doğal kaynaklarımızın değerlendirilmemesidir.
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