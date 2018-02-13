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İlker Başbuğ'un sözlerine Erdoğan'dan tepki: Yazıklar olsun, gereken cevabı alacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2018 11:46 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. ABD'yi sert şekilde eleştiren Erdoğan "Suriye’deki DEAŞ tiyatrosunun sonuna geldik. Hele hele bizi vururlarsa sert karşılık veririz diyenlerin ömürlerinde hiç Osmanlı tokadı yememiş oldukları da çok açık" dedi. Öte yandan Erdoğan, İlker Başbuğ'un açıklamalarıyla ilgili olarak da "Yazıklar olsun, gereği yapılacak" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'ndan sonra kuliste basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erdoğan özetle şunları söyledi:

İLKER BAŞBUĞ AÇIKLAMALARI

"Az önce duydum. Genelkurmay Başkanı'ndan emekli de olsa böyle bir açıklamayı duymak büyük talihsizlik. Bunu söylemek kimin haddine? Askerin görevi nedir? Ülkesine saldıranlara karşı haddini bildirmek. Asker kışlasında oturup izleyecek mi? Siyasete alet edildiğini neye göre söylüyor? Gereken cevabı alacak.

İLKER BAŞBUĞ NE DEMİŞTİ?

Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ şöyle konuşmuştu: "Afrin'de Mehmetçik çatışıyor, askerimiz çatışıyor, şehit oluyor. Asker çatışırken, şehit olurken siyasidir falan gibi söylemlerin tartışılma zamanları değil. Asker canını almış, görevini almış, görev için çatışıyor. Şehit oluyor, kanını akıtıyor. Böyle konuların gündeme getirilmesini doğru bulmuyorum. Türkiye geleceğin güçlü bir devleti olacak. Bugün de durumumuz zaten ortada, böyle bir devlet varken, siz küçük emeller peşinden gidip bunu YPG'ye, PYD'ye adeta Türkiye karşısında böyle bir tartışılması bile çok rahatsız ediyor. Bu rahatsız edici bir şey, bu mukayese edilecek, karşılaştırılacak bir konu değil. Bunu daha evvelde söyledik, ümit ediyorum sağduyulu hareket, sağduyulu bu olaya bakış nerede? Amerikan Birleşik Devletleri başta olmak üzere hakim olur ve bu yanlış maceradan vazgeçilir. Çünkü aynı şey devam ederse bakın Amerika Birleşik Devletleri çok şey kaybeder."

KARDAK

Kardak'ta dün akşam öyle bir sıkıntı oldu sorun yaşanmadı. Yunanlılar yine şaşırdı, dün akşam yaklaşma gibi bir şey oldu.

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ŞEHİDE HACİZ İŞLEMİ

Şehidimize yapılan saygısızlıktır. Gerekli talimatlar verildi. Terbiyesizliği yapan hakkında gereken yapılacak. Bu kimsenin haddine değil. Devlet böyle acze düşemez."

ERDOĞAN'IN GRUP KONUŞMASI

Erdoğan'ın grup konuşması özetle şöyle:

Kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Meclis çalışmalarında başarılı bir hafta geçirmenizi temenni ediyorum. Ülkemizin sınırları boyunca büyük bir mücadele verdiği bir dönemde sizlere hep birlikte çok önemli görevler düşüyor. TBMM sıradan bir kurum değildir. 15 Temmuz'da darbecilerin karşısına dikilmiş bir Meclis'tir. Bugün de öncü ve örnek bir duruş sergileyen gazi Meclisimizin tüm üyelerine milletin adına teşekkür ediyorum. TBMM 16 Nisan halk oylaması ile kabul edilen yönetim sistemi değişikliği konusundaki dirayetli tutumu ile önceliğinin millet olduğunu göstererek ayrıca bir takdiri hak etmiştir.

Bugün istihdamdaki gelişmelerden, hukuki ve idari hazırlıklara kadar reform gündemimizle ilgili hususları paylaşacaktım. Bugün özellikle kurulacak, Antarktika'daki Türk üssü için çalışmalar yapmak üzere uğurlayacağımız bilim adamlarımızın çalışmalarından söz edecektim ancak dönemin öncelikli konularını milletimizle paylaşmamız gerekiyor.

KIBRIS VE EGE ADALARI UYARISI

Sanılmasın ki Kıbrıs açıklarındaki doğalgaz arama ve Ege'deki kayalıklarla ilgili fırsatçı girişimler dikkatimizden kaçıyor. Kıbrıs'ta ve Ege'de haddini aşanları yanlış hesap yapmamamları konusunda buradan ikaz ediyoruz.

Stratejik ortağımız, müttefikimiz kalkıp da PYD'ye parasal desteği, silah yardımları yetmiyormuş gibi yapma kararı bizim de aldığımız ve alacağımız kararı etkileyecektir. Şunun iyi bilinmesi lazım. Türkiye bir çadır devleti değildir. Asırlara bani olan bir devlet anlayışımız vardır. Biz gereği neyse bunu yaparız. Bir ölürüz bin diriliriz. Bu böyle bilinmeli. Savaş gemilerimiz, hava kuvvetlerimiz gerektiğinde her türlü müdahaleyi yapmak için yakından takip ediyorlar.

Sadece faillerini küçültür ve seviyesiz hale getirir. Türkiye tarihten, anlaşmalardan ve uluslararası hukuktan gelen haklarının takipçisi olacaktır. Bizim için Afrin neyse Kıbrıs'taki Ege'deki haklarımız da odur. Bu operasyon sebebiyle hala ülkemizi suçlayanlar önce bölgedeki tünellere, kulelere baştan aşağı silahlandırılmış köylere bir baksınlar. Eğer ortadaki görüntüye rağmen tüm bu hazırlıkların ülkemize yönelik olmadığını iddia edenler varsa artık onlara söyleyecek sözümüz yoktur.

"NATO EŞİTTİR ABD DEĞİLDİR"

Tahammül edemeyenler bizden teröristlere teslim olmamızı istiyorlar. Bu nasıl NATO üyeliği. Biz NATO'da berabersek, NATO'nun maddeleri, hükümleri neyse Türkiye ne kadar uyuyorsa Amerika'nın da o kadar uyması gerekir. Şunun da bilinmesini istiyorum. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak, NATO eşittir, ABD değildir. Tüm ülkelerin her biri ABD ile eşittir. Hepimiz aynı şekilde uymak durumundayız. Sen kalkar da YPG'yi, PYD'yi bize göre terör örgütü değildir diyorsan, NATO'da müttefikin olan ülkeye bu saldırıyorsa, NATO mensubu olarak onun karşısında durman gerekir. Ne derlerse desinler, güvenlikten sorumlu temsilcileri geldi, Dışişleri Bakanları da gelecek. Onlarla da konuşacağız. Hakka hukuka uygun şekilde yürümezse bunun adı ortak veya müttefiklik veya model ortaklık olmaz.

ABD'NİN TERÖR ÖRGÜTÜ YPG'YE PARA YARDIMI

İlk gelen haberler şu anda 550 milyon civarında parasal destek ama bunun 3 milyar dolara kadar çıkacağına yönelik de şu anda fiskoslar var. Kaç tane DEAŞ'lıyı yok ettiniz. DEAŞ'lıyı nereye sevk ettiniz. Ortada hiçbir gerçek, kabullenebilecek hiçbir vaka yok. Biz bölgede kimin kiminle birlikte olduğunu, ne yaptığını, kime hangi imkanların sağlandığını tespit ediyor, kaydediyoruz. Artık hiç kimsenin DEAŞ bahanesini kullanma hakkı yoktur. Suriye ve Irak'taki DEAŞ tiyatrosunun artık sonu gelmiştir. Bunların PKK'lı olduğuna dair işaret görmedik diyenler, kör veya aptal değillerse, art niyetlidir.

ABD'Lİ GENERALE 'OSMANLI TOKADI' YANITI

Bizi vururlarsa sert karşılık veririz diyenlerin ömürlerinde hiç Osmanlı tokadı yememiş oldukları da çok açıktır. Türkiye'yi canlarının istediği gibi girip çıktıkları, her türlü hoyratlığı yapıp hesap vermedikleri yerlerle karıştırıyorlarsa çok yakında öyle olmadığını görecekler. Hemen yanı başlarında duranlardan başlayarak gördüğümüz her teröristi imha edeceğiz. İşte o zaman teröristlerin yanlarında bulunmasalar kendileri için daha iyi olduğunu anlayacaklar. Ben şu anda buradan Amerika halkına sesleniyorum. Amerika'nın bütçesinden çıkan bu paralar Amerika'nın halkının cebinden çıkan paralardır. Bu konuda Amerika halkının duyarlılığını da gündeme getirmek istiyorum. Şu anda milli bütçeden böyle bir paranın çıkması manidardır. Madem ki takke düşmüştür, kel görünmüştür. Açıkça konuşmanın zamanı da gelmiştir.

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http://www.mynet.com/haber/dunya/menbic-teki-abd-li-general-amerikan-askerleri-cekilmeyecek-3692512-1

Son dönemde yaşadığımız gelişmeler bazı hakikatleri dünyaya da göstermeye yetiyor. Karşımızdaki teröristlerin, görünürdeki PKK, PYD, YPG, FETÖ gerisindeki güçleri artık hiçbir şüpheye mahal olmayacak derecede tanıyoruz.

Hemen yanı başımızdaki koskoca coğrafyada 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük paylaşım savaşı yaşanıyor. Birileri Türkiye'yi de bu paylaşım kavgasının bir parçası olarak görüyor. Bizim kimseye verecek ne bir karış toprağımız ne de bir hiç uğruna feda edecek tek bir evladımız yoktur.

Türk milleti olarak bu toprakları kanlarımızla yoğurarak vatan haline getirdik. Hiç kimsenin bizi çevremizdeki kimi toplumlar gibi dünyanın dört bir yanına savurmasına izin vermeyeceğiz. Milletimizle birlikte Kurtuluş Savaşımızdan sonraki en büyük haysiyet ve onur savaşını yürütüyoruz. Birileri burada sadece masa başında hazırlanmış projelerini uygulamaya çalışıyor olabilir biz ise tüm gücümüzle vatanımızı koruyor, geleceğimizin müdafaasını yapıyoruz. Onlar dünyevi çıkarlarından vazgeçmezken biz nasıl olur da vatanımızdan, ezanımızdan vazgeçebiliriz.

Dün çukur eylemlerinde ve Fırat Kalkanı'nda destan yazan kahramanlarımız bugün de Zeytin Dalı Harekatı'nda tüm insanlığa ibret olacak yiğitliklere imza atıyor. Bizim teröristlerin üstesinden geleceğimize hepsini de inlerine gömeceğimize inancımız tamdır. Bizim teröristleri besleyip semirterek üzerimize salanlarla baş etmemiz konusunda kendimize güvenimiz tamdır.

İLKER BAŞBUĞ'A AFRİN YANITI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlker Başbuğ'un sözleri ile ilgili olarak, "Siyasete alet edenler beraber hareket ettikleri" dedi. Şehit Özalkan'a yönelik haciz işlemiyle ilgili Erdoğan, "Talimat verildi bunu yapmak kimsenin haddi değil" diye konuştu.

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Recep Tayyip Erdoğan ak parti

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Okuyucu Yorumları 146 yorum
yılların chp lisi ben bile seni artık bizden görüyorum. Yürü Reis. Türkün çıkarınaa kim hareket ediyorsa bizdendir... sen tam da istediğim lidersin şu anda. Allah bozmasın seni artık..
Senin CHP'li olduguna anca sen inanirsin arkadasim.
@tolgabolukbasi yalan veya doğru söylüyorsan t.c. vatandaşları gereken ilgiyi göstersin sana
kendince akıl oyunu yapma çabası . yıllardır chp liymiş ????
tuzun kuru anlaşılan.Pahalılıktan haberin varmı tombiş....
@tolgabolukbasi kardeş o bozulmuş bozulacağı kadar yediği haramların cevabını verecek Allaha ..boşver onu da sen bozulma aman dikkat.
@tolgabolukbasi HESABIN BİLE ÇAKMA. NEDEN TAKİP EDENİN, TAKİP EDİLENİN YA DA GEÇMİŞ YORUMLARIN GÖRÜNMÜYOR? SİZİN HAYATINIZ YALAN İŞTE EN BAŞTAKİNDEN SENİN GİBİ EN ALTTAKİNE KADAR.....
Sen sadece trollsun
@tolgabolukbasi Sadece şunu diyor. Sayın İlker BAŞBUĞ TV önünün de partı mitinglerinde ben yaptım, ben vurdum, ben parçaladım,ben emir verdim ben başardım ben, ben, ben deme sen emrini ver Ordu gereğini yapar diyor.
@tolgabolukbasi sizin gibi bölücü olmadığını görünce chp li olmadğına kanaat getirdin sanırım.
@tolgabolukbasi HER SEÇİLMİŞ VE DEVAMLI DESTEK GÖREN LİDER İYİ LİDERMİDİR.EĞER BİR ÜLKEDE SORGULAMAYAN BİR ALT TABAK VARSA VAY HALİNE O ÜLKENİN.REİS ALT TABAKAYI TAVLAMIŞ GİTTİĞİ YERE KADAR GİDECEK.DAHA SONRA BU ALT TABAKA 180 DERECE DÖNER REİSE HAİN DER.AYNI EVREN ANAYASASINA YÜZDE 92 EVET DİYEN TÜRKİYE GİBİ.YANİ SENİN GİBİLERİNE HİÇ GÜVEN OLMAZ TOLGA.
şehitler anne ve babasına öbür dünyada Şefakat edecekmiş neden zenginler ve Burak, bilal ve domdom gitmiyor. hepsi garibanlar çünkü zenginler her halde ahirette-de işlerini hal etmişler.
@rbozdogan63 Bakın kardeşim askerlik mesleği denilebilir yada profesyonel askerler bölgede, vatan için şehadeti de göze alarak başlıyor askerimiz polisimiz. Her hangi bir sorun yokken de işleri var harekat varken de bu ayrımı yapamıyor musunuz ? Neden bilinçli yalan söylüyorsunuz ? Bilal rütbeli asker olsaydı ve gitmeseydi şuan haklıydın.
@rbozdogan63 Sende okusaydın sende adam olsaydın sende başbakan yada cumhurun oğlu olsaydın farklı konumda olabilirdin herkesin belirli bir işi var o komutanlar maaşlarını buraka bilalamı veriyor onları savunmuyorum eşitlik güzel birşey ama ben şu anda kendi işimdeyim ne diye afrine gidip savaşayım benim işim o değilki seferberlik olur hepimiz gideriz vatan için kanımızın son damlasına kadar varız lakin şimdi buna gerek yok herkez işini yapsın asker askerliğini sivil sivilliğini yapsın durduk yere ben ne diye gideyim cumhururun oğluyum diye bilmediğim işimi yapayım ??
@rbozdogan63 ..SEN MÜSLÜMAN OLUP ŞEHADETE İNANMADIĞIN İÇİN SANA KONUŞMAK SERBEST..gittiğinde görürsün orda zengini fakiri şehadeti Tövbe etki belki rabbim senide affeder
@rbozdogan63 yok zaten bilal rutbeli olamaz o curuk raporu aldi askerlige elverisli degilmis ama yaa hak diyip ok atmayi iyi biliyor
@erol351 Bizim dinimizde, insanların içindekileri bilemeyeceğimizden onların müslümanlığına yorum yapıp onları yargılamak biz kulların haddi değildir. Sen hangi dinin mensubusun? Bizden olmadığın ya da kendini bizden sanıyorsan dinimizi bilmediğin belli.... Önce sen öğren müslümanlığı sonra millete bok at.
senin ailenden kim gitti sende zenginsin ozaman
@erdemaltunsk Kardeşim sende birazcık beyin varmı? Bilal neden askerlik yapmadı onu söyle
@erdemaltunsk madem bilal asker değil rütbeli değil ne hakla yada ne vasıfla ihaların kontrol edildiği odaya girebiliyor.Bu ülkenin en gizli bilgilerinin bulunduğu kozmik odaya da ağlak bülent arınca suikat yapılacak iddiasıyla girmişti bu başımızdakiler.Milletin isyanını anlamıyorsunuz ölen neden hep gariban çocuğu neden hiçbir siyasinin hiçbir zenginin çocuğu askerlik yapmıyor.Kadından başbakan olurmu dediğiniz Tansu ÇİLLER in bile oğlu aslerliğini yapıp sat komandosu olmaya hak kazanmıştı.Ayrıca şu anki asker ve polislerin çoğunluğu atanamayan öğretmen yani ekmek kavgasında olan insanlar
seni hiç sevmiyorum ama şuanda gerçekten doğru yoldasın bitir şu teröristleri ve sil şu abd yi abd den birde araplardan dost olmaz
@metin.bozkurt inandık :)
Canan Kaftancıoğlu: Ben hiçbir şeyden tiksinmedim "şehitler ölmez vatan bölünmez"sözünden tiksindigim kadar bu kişi CHP il başkanı geçmiş olsun ülkem.. daha genel başkan yardımcısı YPG terör örgütü değil orayı koruyan bir oluşum lafına deginmeyelim bile...
@slmebk66 YALAN SÖYLÜYORSUN. EĞER ÖYLE DEDİYSE SİZİN SAVCILAR NE İŞ YAPAR.
Bravo reis sen çok yaşa,bir şey yapamadığımız abd.ye bu lafları etmek dahi bizi deşarj ediyor,haberi okudum şu anda her yerim boşaldı,sağ olasın,gerçi arka odada başka şeyler konuşulacak,aldatmalar kaçınılmaz olacak,zarraf ile ilgili havuç uzatılacak yinede olsun bu açıklaman bize yeter,arttı bile.
@cemo3641 yabancı basına "türkiye işid e destek veriyor" diye demeç verenler, ypg ve dhkpc terörist değildir diyenler, avrupa parlamentosunda türkiyeyi şikayet edenler, türkiye ambargo cezası alacagı zaman sevinen "oh be teşekkürler amerika" diyenler, bunlar da deşarj ediyormu acaba?
@cemo3641 "IŞİD için terör örgütüdür diyemem, sadece öfkeli çocuklardır" diyen kimdi hacı? Bu ülkenin Başbakanı değil miydi? Akıllı olun azıcık. Aptallığı bırakın
@cemo3641 bu lafları edip sizin tabirinizle önüne yatınca sonu facia oluyor.
Allah seni Ülkemizin başından eksik etmesin. Eski ezik Türkiye'yi nereden nerelere getirdin. Helal be sana. Reis böyle dik durdukça bütün Türkiye arkasında olacaktır.(İçimizdeki satılmış hainler hariç tabii ki) O zaman ABD imiş şuymuş buymuş hiç önemli değil. Buralardan sonra sıra Ege'de Allah'ın izniyle. Haydi rastgele...
25 yıldır Atatürkümüzün partisini destekkleyen ben artık Recep Tayyip Beyin arkasındayım... Bu şekilde acık ve net bir şekilde ülkemi savunan doğruyu yanlışı çatır çatır konuşan dünya basınında neyse ülkemizde de aynısı olan bir lider sadece Atatürk zannederdik ...
Reis işin gücün Kılıçdaroğlu ya Allah aşkına bu memleketin başka sorunları yok mu
@maslan_1980_giphi KEMALİN İŞİ GÜCÜDE VATAN MİLLET SANKİ..FİTNE,FÜCUR BÜCÜR.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı. .
Reis seni Allahım korusun
bu abd başkanı da çok konuşuyor, birde çok sallıyor çok...
Ne demiş ilker basbuğ... sehitler üzerinden siyaset yapmayin demiş... ne var bunda??? 11 şehitimiz olduğu gün parti kongeresinde .... bizi afrine götür diye slogan atilip, tamamen çıkışta gidelim diye cevap verilip gülüşmeler normal mi yani.... Yazik
ALLAH islah etsin
Ağzının payını Bahçeli çok güzel vermiş..bunlar gereksiz ve boş askerler.
Osmanlı tokatı falan filan ,gerçeklere bakalım ...İncirlik üssünü kapatalım....
bekara karı boşamak kolay. Bir oğlun bedelli diğeri çürük. Siz hiç villalı evlerin önünden şehitler ölmez vatan bölünmez diye slogan duydunuz mu ! Ayrıca asker sizin askeriniz değil bu ülkenin evlatlarıdır. Asker üzerinden siyaset ne zamandır yapılmaya başladı da bizim haberimiz yok !
koltuğu sağlama alma savaşında herkese tehdit santaj iftira ülke kimlere kaldı..işin garip tarafı amerika taşeronluğu ve koltıuk için yapılan bu harekata çomarları beyinsizce alkış tutması..maden suriyenin toprak bütünlüğünden yanaysak yanımızda işid pkk artığı öso niye var suriye devleti niye yok..sonra amerika pkk ya yardım etti diye niye kızıyorsun..sen ayrılıkçı işin hizbullah artığı öso ya niye yardım ediyorsun..tam bir yobaz komedisi...işine gelmeyen gibi konuşan herkese tehdit herkes bu yalana ortak mı olmalı...
Allahım seni başımızdan eksik etmesin reis. Nereden nerelere getirdin ülkemizi. Onlarca yıldır amerika dan, avrupa dan ürken, korkan liderler sayesinde ülkemiz geri kalmıştı. Bizleri türkün türkler in hak ettiği onura kavuşturdun. Kimliğimizi geri kazandık. Sayende avrupa ya, amerikaya hak ettiği cevapları veriyoruz. Amerika kendini dev aynasında görüyordu afrin harekatıyla türkün gerçek gücünü gördü. Dünya gerçek bir lider, gerçek bir devlet başkanı gördü. Allah senden razı olsun. Allah ülkemizi, askerlerimizi, bayrağımızı korusun.
Korkak askerlerden bu ülkeye hiç bir hayır gelmez..
@s.hazir aynen katılıyorum. korktukları için terör 30 sene bu devletin kanını emdiler garibanın çocuklarını şehit ettiler. masumları köyde katlettiler.
osmanlı yok olmadan evvel son 250 sene kimseye tokat atamadı..hep tokat yedi..bu sebepten bilmemeleri normaldir..uzun bir süre sonra bizden yedikleri ilk tokat ATATÜRK ün tokadı idi...pkk lı katillerin destekçisi olan abd nin İNCİRLİK ve diğer üslerde faaliyetlerine son veriniz...hangi sebepten yaptığınızı anlayamadığım 11 milyar dolarlık uçak anlaşmasını iptal ediniz...pkk terörünü bitiriniz...sizin tokadınız da böylece tarihe geçsin...hiçbir seçimde size oy atmayan biri olarak, ilk seçimde oyum sizin..
aktoller işbaşında !!!!! hepsi chp liymişte şimdi reisin yanındalarmışta hahahahahahah ....zeka seviyeniz ne kadar sizin yaaa
basbuga yazıklr olsun ergenekon balyoz davasında genelkurmay baskanını terorıst dıe ıcerı attı 33 erın kursna dızlmesnn emrını veren semdın sakıkı denız kod adıyla ergenekonda tanık yptı.29 ekımde baska trh ykmus gıbı ypglılerı sınırda lahmacun yedırerek haburda davulla zurnayla kobanıye yolldı basbuga yazıklr olsun pyd lıderı salıh muslımı en kral otellrde agırlayıp ayagına kırmızı hlılar serdıler basbuga yzklr olsn ata yadıgarı suleyman sah turbesını gotn gotn kacırdı basbuga yzklr olsn asıret lıderı barzanıye 2 mlyr dolr kredı verdı yazıklar olsn sana basbug nasıl kndırıldın:D
tamam. ilker başbuğ yanlış düşünüyor... medeni insani kendisini Allah zannetmeyen bir devlet adamı buna karşılık der ki: "paşam sen bu konuda yanlış düşünüyon... eksik bilgilendirilmişsin... işin aslı... nerden çıkardın bunu" diyece cevap verir. Ama bir ortadoğu kabile şefi olunca "höv höv hööööv böv böv bööööv! gereken cevabı alacaaaaak!" ne yapacaksın senle aynı düşünmeyen herkesi hapse mi attıracaksın. höhe sadata mı vurdurtacaksın? herkes senle aynı mı düşünecek. sen ne dersen aynısı papağan gibi tekrar mı edilecek. rükuya tahammülün yok... secde istiyorsun.
başbup 1o gune kalmaz feto den alınır ıcerı padısaha laf soğledı:)
Ülke menfaatlerini savunan Erdoğan ile Bahçeli kaldı. Diğerleri ise tam tersi. CHP'ye bakın HDP'den farkını göremezsiniz.
İLKER BASBUG PAŞA DOGRU SOYLUYOR BİR TERÖR MUCADELESİNİ VE BU UGURDA SEHIT OLAN VATAN EVLATLARI ARSLAN PARCALARI ÜZERİNDEN SİYASET YAPMAYIN DIYOR BUNUN NERESİ YANLIŞ DİNLE SİYASET YAPMAYACANIZ ŞEHİTLER UZERINDEN SİYASET YAPMAYACANIZ MAZLUMLAR UZERİNDEN SİYASET YAPMAYACAN NOKTA
TEK DOĞRUCU SANKİ ERDOĞAN.KİMSE GIKINI ÇIKARAMIYOR.NE CUNTA SEVDALISI BİR ÜLKE OLDUK.TEK ADAM DÜZENİ
@turknecat DOĞRUCU İSE MAN ADASI BELGELERİ GERÇEK ÇIKTI HALEN YALANCIDAN GIK YOK
her konuşanı linç etmeye çalışıyorsunuz bu memleketin tek sahibi kendileriymiş ve tek söz sahibi kendileriymiş gibi hareket ediyorlar başbuğ yanlış birşeymi söylüyor orduda herkes siyasi görüşlerini ortaya koyarsa ordu milli ordu olmaktan çıkar silah arkadaşları çatışmalarda birbirine güvenemez olur nitekim az önce gördüğümüz bir fotoğrafta bir askerimiz mısır müslüman kardeşler örgütünün rabia işaretini yaparak büyük bir yanlışa imza atıyor yorum yapanlar bu işin ne kadar tehlikeli olduğunu beyinlerini kullanırlarsa anlarlar
Adam PYD yı sınırlardan soktu PKK yı haburda karsıladı pacavrayı ankara da astırdı alkışladınız bu gun aynı kısılere savas acıyor yıne alkışlıyorsunuz. Bu secmenın nasıl bır beynı var anlasılır gıbı degıl
@gokhan_ozkan_1982 DOĞRU TESPİT KARDEŞ.
MAN Adası belgeleri noldu bay Tayyip.Belgeler gerçek.Hiç ağzına almıyor ,alamıyorsun.
@cemalpinarbasi belgelerin sahte olduğu ortaya çıkalı ay oldu sen çok geride kaldın asıl kılıçtaroğluna sormalı noldu fetodan aldığın sahte belgeler diye
@cemalpinarbasi Takipsizlik kararı verilmiş hakkinda iftira davasi açılmış hala palavra atioyrsun Yalandaroglu! Takipsizlik Kararinda yapilan açıklama"Şüphelilerin Man Adası'nda bulunan Bellway Limited Şirketi'nin yurtdışında bulunan hesabına veya yurtdışında bulunan başkaca bir hesaba para gönderdiklerine dair herhangi bir dekont veya belge, CHP tarafından Cumhuriyet Başsavcılığımıza teslim edilmemiştir.
@cemalpinarbasi dünyadan haberin yok man adası belgeleride yalan ve iftiradan ibaret bunu istersem muharrem inceye sor o anlatsın senin kafan almıyor heralde
RUSYAYADA AYNISINI DİYORDU SEÇİMDEN ÖNCE .SEÇİMDEN SONRA PUTINİN PEŞİ SIRA EPEY DOLAŞTI.
Bir zamanlar ne demişti hatırlayan var mı? "7 Eki 2008 - Şehit kanı üzerinden siyaset yapan boğulur. Fotoğraf: Yeni Şafak. Partisinin grup toplantısında konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Kimse şehitler üzerinden siyaset yapmamalıdır. Şehitler üzerinden, kan üzerinden siyaset yapanlar bu kanda boğulacaklar" dedi. " Geçmişte ne dediyse hep tersini yapmaya devam ediyor.
yürü be kim tutar seni hücuuuum.
" Karmanın koyunu sonra çıkar oyunu "
11 sehit verdihimiz güm bile sritan bir iktidar nasil olsa kendi cocklari sarayda korua altinda gariban ölsede olur anlayisimdalar yüzsüzlerrrr
hasta osmanlı dediler..7 ülke ve bunlarla müttefik olan, asker yollayan 52 ülkeye haddini bildirdik..ABD aklını başına toplasın....
2001 de biten terörü bu hale kim getirdi.
sana yazıklar olsun,4 sene beraber çalıştığın genelkurmay başkanını terörist diye hapse attırdın,,cumhuriyet tarihinde ilk
İYİ parti dumanını attıracak 52 tane oyumuz var firesiz İYİ partiye ve şunu söyleyim millete baskı uyguladıkları için millet söylüyemiyor ama sandıkta çaldıkları oylar bile farkı önleyemeyecek Akp üyesiydim direk üyeliğimi sildirdim İYİ partiye üye oldum..
dünyanın en büyük sömürüsü dini sömürüdür. Türkiye'de yapılan da şuan budur. yazık bu güzelim ülkeye.
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