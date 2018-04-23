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Erdoğan: Güneş Motel olayından çok daha öte bir durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 23:43 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’den 15 milletvekilinin istifa ederek İYİ Parti'ye geçmesine ilişkin “Güneş Motel olayından çok daha öte bir durum söz konusu.

Nursima KESKİN / ANKARA, (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’den 15 milletvekilinin istifa ederek İYİ Parti'ye geçmesine ilişkin “Güneş Motel olayından çok daha öte bir durum söz konusu. YSK, cumartesi kararı almış olsaydı, belki '15’ler olayı' olmazdı" dedi. Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, Meclis Genel Kurulu'ndaki konuşması sonrasında yaşananların anımsatılması üzerine de "Aşağıda olsam, ona gereken dersi verirdim" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis’te 23 Nisan Resepsiyonu'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, CHP'den ayrılarak İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili için "Güneş Motel olayından çok daha öte bir durum söz konusu. YSK, cumartesi kararı almış olsaydı, belki '15'ler olayı' olmazdı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: "Nasıl bir iş? Bunun ahlaki bir yanı olabilir mi? Güneş Motel olayından çok daha öte bir durum söz konusu. Parlamentomuzun bu duruma düşmesi bizim için gerçekten bir felaket. Ama 24 Haziran'da benim halkım, Parlementoyu bu kirli duruma düşürenlere gereken cevabı verecektir. Önce 'sandık sandık2 dediler şimdi baskın seçim diyorlar. Gönlünüzü yaptık işte, buyurun hayırlı olsun. 'Er Meydanı' dediler, buyurun meydan. Benim daha bir buçuk senem vardı, bu makamda durabilirdim. Sen aynen 'yenilgi yenilgi' alıştın bu işe. Sandıklarda her zaman kaybediyorsun."

Erdoğan,YSK'nın kararına yönelik olarak "YSK, kararı cumartesi vermiş olsaydı, belki o zaman bu '15'ler olayı' olmayabilirdi" diye konuştu.

"AŞAĞIDA OLSAM ONA GEREKEN DERSİ VERİRDİM"

Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in, Meclis Genel Kurulu’ndaki konuşması sonrasında yaşananların anımsatılması üzerine de şunları söyledi:

“Aşağıda olsam, ona gereken dersi verirdim. Orada o terbiyesizliği yapan kişi, grup başkanımıza karşı parmak sallayan kişi, terbiyesizin tekidir. Aşağıda oturmuyorum, oturduğum makam yukarıda. Aşağıda olmuş olsam, ona sadece ağzının payını değil, ona verilmesi gereken dersin en büyüğünü verirdim. Senin 15 tane milletvekilin partiden ayrılıyor, sözde İyi Parti'ye geçiyor. Sözde İyi Parti'ye onların koltuklarından geçenler var mıydı, onlar oturdu mu?"

“O BENİM SORUNUM DEĞİL"

Resepsiyonda, Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığı adaylığı ihtimalinin sorulması üzerine ise Erdoğan “O benim sorunum değil" dedi.

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