Erdoğan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde

JOHANNESBURG (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togo Devlet Başkanı Faure Gnassingbe ile görüştü.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yapılan 10'uncu Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika (BRICS) Zirvesi kapsamındaki görüşme, zirvenin yapıldığı Sandton Convention Centre'da liderlerin baş başa görüşmeleri için ayrılan bölümde gerçekleşti.
Başkan Erdoğan ve Gnassingbe'nin basına kapalı görüşmesi, 35 dakika sürdü.
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