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Erdoğan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 17:21 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togo Devlet Başkanı Faure Gnassingbe ile bir araya geldi

JOHANNESBURG (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togo Devlet Başkanı Faure Gnassingbe ile görüştü.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yapılan 10'uncu Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika (BRICS) Zirvesi kapsamındaki görüşme, zirvenin yapıldığı Sandton Convention Centre'da liderlerin baş başa görüşmeleri için ayrılan bölümde gerçekleşti.

Başkan Erdoğan ve Gnassingbe'nin basına kapalı görüşmesi, 35 dakika sürdü.

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