 ERDOĞAN GÜNGÖREN İLÇE KONGRESİNDE KONUŞTU

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

" (Reis bizi Membiç'e götür sloganları) Vakti saati geldiğinde, gerektiğinde, istişarelerimizi yaparız. Eğer gerekirse önce ben yürüyeceğim, ondan sonra siz yürüyeceksiniz"

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: Güven USTA / İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Güngören 6. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.

Tozkoparan Spor Salonu'ndaki kongrede konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, salonda bulunanların "Reis bizi Membiç'e götür" sloganları üzerine, "Vakti saati geldiğinde, gerektiğinde, istişarelerimizi yaparız. Eğer gerekirse önce ben yürüyeceğim, ondan sonra siz yürüyeceksiniz" dedi.

Erdoğan, "Yüreklerimiz toplu vurduğu sürece, nasıl FETÖ'nün, adeta bu milletin, bu ordunun tankını, topunu kullanmak suretiyle, o beslemeleri vasıtasıyla bu millete ihanet ettiler ya; işte sindirebildiler mi? Hayır. Bölücülerin ve arkasındakilerin tehditleri bizi sindiremeyecektir" şeklinde konuştu.

"BİZ PAZARA KADAR DEĞİL, MEZARA KADAR YOL YÜRÜMEYE AHİTLEŞMİŞ İNSANLARIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu davaya gönül vermiş, kendini bu hareketin bir neferi olan gören hiçbir kardeşimin küsmek, darılmak, yorulmak gibi bir mazereti olamaz. Biz pazara kadar değil, mezara kadar yol yürümeye ahitleşmiş insanlarız. Biz son nefesimize kadar ülkemize ve milletimize hizmet etmeyi kendimize görev bilmiş dava adamlarıyız. Bizde görev sorumluluktur" dedi