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Erdoğan, Güngören ilçe kongresinde konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 17:40 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Güngören 6.

İhsan YALÇIN - Güven USTA / İSTANBUL (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Güngören 6. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.
Tozkoparan Spor Salonu'ndaki kongrede konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, salonda bulunanların "Reis bizi Membiç'e götür" sloganları üzerine, "Vakti saati geldiğinde, gerektiğinde, istişarelerimizi yaparız. Eğer gerekirse önce ben yürüyeceğim, ondan sonra siz yürüyeceksiniz" dedi.
Erdoğan, "Yüreklerimiz toplu vurduğu sürece, nasıl FETÖ'nün, adeta bu milletin, bu ordunun tankını, topunu kullanmak suretiyle, o beslemeleri vasıtasıyla bu millete ihanet ettiler ya; işte sindirebildiler mi? Hayır. Bölücülerin ve arkasındakilerin tehditleri bizi sindiremeyecektir" şeklinde konuştu.

"BİZ PAZARA KADAR DEĞİL, MEZARA KADAR YOL YÜRÜMEYE AHİTLEŞMİŞ İNSANLARIZ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu davaya gönül vermiş, kendini bu hareketin bir neferi olan gören hiçbir kardeşimin küsmek, darılmak, yorulmak gibi bir mazereti olamaz. Biz pazara kadar değil, mezara kadar yol yürümeye ahitleşmiş insanlarız. Biz son nefesimize kadar ülkemize ve milletimize hizmet etmeyi kendimize görev bilmiş dava adamlarıyız. Bizde görev sorumluluktur" dedi

"AK PARTİ'NİN GELECEĞİ İLE TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ ADETA İÇ İÇE GEÇMİŞTİR"
Erdoğan, "Bizim dava ahlakımızda, makam, mevki ve koltuklar sadece millete daha iyi hizmet etmenin bir aracıdır. Bunların amaç haline getirilmesine bugüne kadar izin vermediğimiz gibi bundan sonra da göz yummayız. Bize verilen tüm imkanların, aynı zamanda bizim için bir imtihan vesilesi olduğunu unutmadan çalışmalıyız. 2019 seçimlerine kadar, AK Parti'nin hizmet bayrağını çok daha yükseklere çıkarmanın mücadelesini vermeliyiz. Şu gerçeği bir an olsun aklımızdan çıkarmamalıyız; Ak Parti'nin geleceği ile Türkiye'nin geleceği adeta iç içe geçmiştir. Bu hareket ne kadar sağlam durursa, ülkemiz de, milletimiz de o kadar güçlü olur" şeklinde konuştu.

"TOPLAMDA 6 BİN KONUTU KAPSAYAN TOZKORAPAN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNDE İLK ADIM ATILDI"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul'un en önemli kentsel dönüşüm projelerine ev sahipliği yapan ilçemizde 8 noktada çalışmalar sürüyor. Toplamda 6 bin konutu kapsayan Tozkoparan kentsel dönüşüm projesinde ilk adım atıldı. Yerinden dönüşüm anlayışıyla hem kentin hafızasına saygı duyan hem de mahalle kültürünü yaşatan 7 kat sınırıyla ilçemizi yüksek binaların tasallutuna sokmayacak olan bu projeleri ben de yakında takip ediyorum" dedi.

(FOTOĞRAFLI)

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