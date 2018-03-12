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Erdoğan, 'Gurbet Kuşları' belgeselinin galasına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 23:44 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül ve 28 Şubat darbeleri nedeniyle yurt dışında yaşamak zorunda kalanların mücadelelerinin anlatıldığı "Gurbet Kuşları" belgesinin galasına katıldı.

Erdoğan, 'Gurbet Kuşları' belgeselinin galasına katıldı

Konusu ve katılımcıları itibarıyla alanında ilk ve özel çalışma niteliği taşıyan "Gurbet Kuşları" belgeselinin ilk gösterimi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı.

Galaya eşi Emine Erdoğan ile katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gösterimin ardından belgeselin yapımcılarıyla bir araya geldi, fotoğraf çektirdi.

Belgeselin galasına, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı, Bakanlar Kurulu üyeleri, eski bakanlardan Hasan Celal Güzel, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ve belgeselde yer alan çok sayıda davetli katıldı.

"Öz Vatanında Garip ve Parya Kılınanların Hikayesi" temasıyla hazırlanan belgesel, TRT'de yayınlanacak.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gurbet Kuşları 28 Şubat 12 Eylül

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