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Erdoğan hakkında bomba iddia!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2018 07:53 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde çocuklara yönelik cinsel istismar vakaları için yasa hazırlandığını belirterek, “Zina ile ilgili düzenlemeyi de yapmak suretiyle tacizler, vesaireler, bunları aynı kapsam içerisinde değerlendirmemiz lazım” dedi. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'dan yorum gecikmedi. Hakan bugünkü köşe yazısında Erdoğan için yeni iddialarda bulundu

Son günlerde artan cinsel istismar olayları Türkiye'nin gündemine damga vurdu. Adana'daki çocuğa tecavüz olayından sonra giderek artan tepkiler sonrası Hükümet 'kimyasal hadım' önerisi için harekete geçti. Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan da, "Zina ile ilgili düzenlemeyi de yapmak suretiyle tacizler, vesaireler, bunları aynı kapsam içerisinde değerlendirmemiz lazım. Zina konusunun da yeniden ele alınmasının çok çok isabetli olacağı düşüncesindeyim. Bu çok eski bir konu. Kapsamı geniş. Tartışılsın. Bunlar zaten bizim daha önce yasal düzenlememiz içinde vardı. Biz AB’nin talepleri vs. doğrultusunda orda böyle bir adımı attık ama yanlış yapmışız.” ifadelerini kullandı. Bugünkü köşesinde konuya değinenHürriyet Yazarı Ahmet Hakan, Erdoğan'ın "Durup dururken...“Zina” tartışmasının fitilini ateşleyiverdi." iddiasını ortaya attı.

Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili kısmı şöyle;
MALUM önümüzde büyük, çok büyük ama çok büyük seçim var.

İşte tam bu yüzden...

İktidar cephesinin...

Muhafazakârlar ile milliyetçileri aynı çatı altında birleştirecek şöyle okkalı bir kültürel değerler üzerinden yapılacak bir tartışmaya şiddetle ihtiyacı var.

“Zina tartışması” var ya “zina tartışması”...

Bunun için...

Bulunmaz bir nimet.

Cumhurbaşkanı Erdoğan...

İşte bu yüzden...

Durup dururken...

“Zina” tartışmasının fitilini ateşleyiverdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan istiyor ki...

“Zinayı savunanlar” ile “Zinaya karşı çıkanlar” arasında şöyle güzel, şöyle sert, şöyle etkili, şöyle kuvvetli bir tartışma çıksın.

Ve böylece...

Muhafazakâr milliyetçi cephe gücüne güç katsın, sandıklar patlasın, hayat bayram olsun, kuşlar cıvıldasın falan...

Bu stratejiyi ancak şöyle bir tavır bozabilir:

Eğer iktidar muhaliflerinin bir teki bile...

Zina tartışmasına girmezlerse...

Zina tartışmasına yüz vermezlerse...

Ne girmesi! Ne yüz vermesi!

“Zina” kelimesinin “z”sini bile telaffuz etmezlerse...

Zina konusu, kursakta bir heves olarak kalır.

Bakalım başarabilecekler mi?

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Anahtar Kelimeler:
kimyasal hadım cinsel istismar erdoğan zina

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Okuyucu Yorumları 52 yorum
ab hayranlığı ile zinanın ne alakası var..o adamlar 3 yaşındaki çocuğa tecavüz mu ediyor..biz müslüman toplumuz yolsuzluk hırsızlık zina hat safhada..ölümler hukuksuzluk adaletsizlik adam kayırmaca ırkçılık hat safhada..
AB istedi zinayı serbest ettik yanlış yaptık RTE PAPA FETO APO BARZANI PKK PYD ILE ORTAKLIKTAN IHANETİ BELGELILERden ne BEKLENIR...
napak reis muta mı yapak hele de.
rte iyi düşünmüş acaba zinayı yapanlar sapıklar araştırılsa acaba hangi düşüncenin ürünleri bunlar yobazlarınmı sahtekarlarınmı dindarların muhafazakarlarınmı atatürkçülerin demokratlarınmı bunuda kamu oyuyla paylaşsa öğreniriz
benim falımada bi baksan ahmet..
Sizin için zina serbest olsun değilmi? Kusura bakmayın da sizler müslümanmısınız? Zina nın otomatik suç sayılması gerekmez mi? Şer'i hükümleri gereğince yargılanmak zoruna mı gitti? Sahtekarsınız. Hem de zina edeninden
Ensar vakfı kapatılsın içindeki topaclar asılsın
doğru tespit çatıştır kutuplaştır oyları topla her zamnki taktik bu sefer bu millet yer mi yer:))
zinayi kendi adamlari patlatti
Ahmet Hakan Çok fazla zina yapıyor galiba yada yapanlardan epey bir maddi bağış almış galiba a.k.ç. birine taciz ve tecavüz edilse onu haber yapıp konuşursun be zınnık neden karşısın sen tabiki müslümansan
akpli olmadığım için zina yapmıyorum suç veya değil hiç umursamıyorum kendileri kaldırdı kendileri getirsin banane önemli olan Allah akpnin ne zaman belasını verip yok edecek
zina yı ab uyum yasaları içinde suç olmaktan çıkaran akape dir. ülkemizde zina zaten suçtu. ab ye yaranmak için yasalarımızdan akape çıkardı.
zinayi kim serbest etti de milleti kandiriyorlar
Ne irkciligindan bahsediyorsunu.Türküm demek irkcilikmi
ahmet çok sığ düşüncelere girmişsin sen
ZİNAYI SUÇ OLMAKTAN KİM ÇIKARDI ACABA......??????? yine mi kandırıl....
erdoğan her zamanki gibi kendi lehine çevirmiş olayı, bence daha ileriye taşımalı ,cima da yasaklansın ...
imam nikahını kaldırsınlar bence...
@umutsuzsevda_06 İmam ne ki nikahı olsun biraz beyni olan onun dini nikah olduğunu anlar . ama nerdeeee
erdoğan sanane milletin zinasından kardeşim sen ilk önce sustuğun tecavüzlerin koruduğun şekerleme,bademlemecilerin hesabını ver.
zinadan önce genel evlerini kapat.. ensar vakfını kapat... hapishanelerdeki çocuk istismarcilarini yargıla.. okullarda ki sapık öğretmenleri yargıla.. ilkin bu işleri hallet bırak milletle dalga geçmeyi rte.
AHMET HAKAN DA ZİNA KONUSUNDA KENDİNDEN ŞÜPHE Mİ EDİYOR ACABA?
ahmet hakan itin tekidir milleti bir birine düşürmeye çalışan çözüm yerine sorun çıkaran ab akıllı biridir böyle konuşması normaldir
Zina zaten serbest. Genel evlerinin kapanması yanlış bir karar olup, zina gibi sapık ve tacizleri çoğaltmıştır. Ahmat Hakan ortalığı karıştırmaktan başka bir iş yapmaz. Bu tür insanlara bizde FİTNE derler. Ahmet ciidiyete alınacak bir mahluk değildir.
ahlak ve vicdan dan yoksun ve egitim seviyesi düşük toplumlar bu tür sorunlarla yaşamaya mahkümdür...
kadınlar da taciz ettiğinde aynı kural işlenecekmi
Ahmet hakanın çapkınlıklarıda zina olduğundan biraz ürpermiş . yorumada zinayada devam ahmet . paranı nasıl yiyeceksin . utanmasa yaşasın zina diyecek
çocuklara taciz tecavüz edenlere teröristlere vatan hainlerine idam istiyoruz ahmet hakan sen neyin derdindesin ister hamile kalırım ister kalmam ister doğururum ister doğurmam diye diye Tvlerde zinayı ensestliğe sesiniz çıkmazken sonrada neden tecavüzler cinayetler oluyor diye zırvalamanızada alıştık toplumu bozan sizin gibiler her olaya kendi açısından bakanlar ne oldu zinanın ucu sanamı dokundu ? Kısasa kısas istiyoruz en güzel ceza kısasa kısasdır devlet idam cezası verir asılmasını mağdur aileye sorar aile asın derse asar asmayın dersede müeebbet yatar birde esed konundada yanlışsın
Fetöcüler sarmış gene millete ters gider derdine düşmüş. Yazın bakalım. Gaygubetler nasıl iyi saklanıyonuz mu? Tek tek basaraktan bade süzerekten. Bir sabah ansızın gelirler merak etmeyin. Dünya sizinle güzel olmuyacak sizinle kötü olur ancak. La galibe illallah
16 senedir aynı yemeği yemekten bıkmadı bu millet ne diyim!!!!!
ne demek lan altan zinayi savunanlar
@ismailcucen 2o05 de buhukumet numaradan kaldırmıştı
Bence yabancı müzik de yasaklansın, tüm radyo yayınları dini yayın olsun, alfabemiz de arap alfabesi olsun hatta dilimiz de arapça olsun, bol suriyeli bol araplı bir yaşam tarzımız olsun.
tayyip yine yanılmış :D
Elizabete devam diyor Reis :::)))
ilk karşı çıkacak chp
tv sunuculuğundan çözümleme işi her yeri akıl ula bu adamın
Doğru söylemiş ülkemizde evliyken başkasıyla öpüş kokuş yapılmaması adına hiçbir yasak yok.yasa beden özgürlüğü var diyor.yazık karısını vurup içeri düşenler belki azalır
sn cb önce ensar denen bu ve bunun gibi sapık vakıflar için gereğini yap olaylar %90 azalmış olur zaten
AĞZI OLAN KONUŞUYOR, YAPSAN BİR BAŞKA DEĞERLENDİRİYOR YAPMASAN BİR BAŞKA ŞEKİL KONUŞUYOR.
çocuk istismarına verilecek cezayı seçime bağlayabilecek kadar adi bir mahlukatsın,merhamet duygusu taşımayanların bu vatana bu millete hiç bir faydası olmaz,son çırpınışlarınız..
herşeye yanlış yapmışız adatildik inandık la bu işler yürümüyor Kendi menfaatlerine gelen işlerde yanlış yok vatandaşın hak hukuku olunca yanlış olduğunu beyan ediyorlar böyle adalet böyle kanun olmaz
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