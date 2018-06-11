HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Erdoğan, Halisdemir'in kabrini ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 17:12 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi'yi vurarak, darbe girişiminin seyrini değiştiren 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in kabri başında dua etti

NİĞDE (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etti.

Erdoğan, Niğde kent merkezinde düzenlediği mitingin ardından Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesine geçti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi'yi vurarak, darbe girişiminin seyrini değiştiren Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret eden Erdoğan, şehitlikte dua etti ve kabirdeki çiçekleri suladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde şehidin babası Hasan Hüseyin Halisdemir, kardeşi Soner Halisdemir ve abisi Doğan Halisdemir de eşlik etti.

Erdoğan, ziyaretinin ardından kendisine sevgi gösterisinde bulunanları selamladı, bazı vatandaşlarla da fotoğraf çektirdi.

PARTNERMustafa Sandal söyledi Paris Hilton coştu!Mustafa Sandal söyledi Paris Hilton coştu!
Fotoğraflar // MESAM'da tartışmalar sürüyorFotoğraflar // MESAM'da tartışmalar sürüyor
Fotoğraf// Güler Sabancı'dan Demirören Ailesi'ne taziye ziyaretiFotoğraf// Güler Sabancı'dan Demirören Ailesi'ne taziye ziyareti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Şehidi Ömer Halisdemir bor ilçesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çukurkuyu Beldesi

En Çok Okunan Haberler

Genç kadını çırılçıplak soyup... Olanlar karşısında dehşete düşeceksiniz!

Genç kadını çırılçıplak soyup... Olanlar karşısında dehşete düşeceksiniz!

MHP Konya Miletvekili adayı Celil Çalış’tan 24 Haziran seçimleri öncesi şok çıkış: Erdoğan seçilmese hiçbir şey olmaz

MHP Konya Miletvekili adayı Celil Çalış’tan 24 Haziran seçimleri öncesi şok çıkış: Erdoğan seçilmese hiçbir şey olmaz

Nusret'in annesini ilk defa görüntülendi

Nusret'in annesini ilk defa görüntülendi

Hazım Körmükçü ve Zeynep Tandoğan birbirini dövmüş! Olay görüntüler

Hazım Körmükçü ve Zeynep Tandoğan birbirini dövmüş! Olay görüntüler

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son anket! İşte liderlerin oy oranları

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son anket! İşte liderlerin oy oranları

Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a: Paylaşırsan adaylıktan çekileceğim

Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a: Paylaşırsan adaylıktan çekileceğim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki mitingde Akşener'e tepki gösteren şehit yakını darbedildi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki mitingde Akşener'e tepki gösteren şehit yakını darbedildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Kandil'i de dümdüz edeceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Kandil'i de dümdüz edeceğiz

Bilal Erdoğan: Cesaretli liderimiz olmasaydı, Mehmetçiğimiz Kandil'e ilerliyor olamazdı

Bilal Erdoğan: Cesaretli liderimiz olmasaydı, Mehmetçiğimiz Kandil'e ilerliyor olamazdı

Van'da kendi kendine yanan evlerin sırrı çözülemiyor

Van'da kendi kendine yanan evlerin sırrı çözülemiyor

On Numara sonuçları 11 Haziran - Milli Piyango On Numara çekilişi sonuçları sorgula!

On Numara sonuçları 11 Haziran - Milli Piyango On Numara çekilişi sonuçları sorgula!

Adalar'da ilginç görüntüler!

Adalar'da ilginç görüntüler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.