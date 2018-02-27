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Erdoğan, Hande Fırat'ın nikahına neden katılmadı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2018 09:33 | Son Güncelleme

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, Erdoğan'ın Hande Fırat'ın nikahına katılmamasının nedenini açıkladı.

Habertürk yazarı Sevilay Yılman bugün yayımlanan "FETÖ şantajcılığından tutuklanan nikâh şahidi" başlıklı yazısında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Hande Fırat'ın nikahına katılmamasının nedenini yazdı.

Yılman'ın iddiasına göre, törende nikah şahidi olan isimlerden biri hakkında Cemaat soruşturması yürütülüyordu ve Erdoğan'ın bunun kendisine bildirilmesi üzerine törene katılmadı.

Yazının ilgili bölümünde şu ifadeler yer aldı:

Sonuçta 15 Temmuz hain darbe girişiminin yönünü değiştiren gazeteciliğe imza atan bir isimdir Hande Fırat. Erdoğan’ın o nikâhta bulunmasından daha doğal bir şey de olamazdı. Ancak ciddi bir istihbaratla nikâha katılmaktan vazgeçmiş. Peki neden? Ne oldu da bu fikirden vazgeçildi?

Çünkü Cumhurbaşkanı eğer o nikâha katılmış olsaydı; hasbelkader, bilmeden çok yanlış bir fotoğraf karesinde görünebilirdi. Zira şahitlerden biriyle ilgili ciddi bir soruşturma yürütülüyormuş ve bu şahit kişinin o vakit gözaltına alınıp tutuklanması da an meselesiymiş.

Kim peki o şahit? Recep Ercan Keskin denilen bir işadamı! Google’da yaptığım taramada gördüm ki Keskin Holding’in patronu Recep Keskin, Hande Fırat’ın nikâh şahitliğinden hepi topu bir hafta kadar sonra Kocaeli Emniyeti’nin yürüttüğü bir soruşturma kapsamında İstanbul’da gözaltına alınmış, sonra da tutuklanıp cezaevine konulmuş.

Peki, Hande Fırat’ın eşi Murat Özvardar’ın arkadaşı olan Recep Ercan Keskin hakkındaki suçlama neydi, neden tutuklandı?

Suçlamalar bir değil birden fazla. “Hayali ihracat”, “akaryakıt kaçakçılığı” bunlardan birkaçı, ama esas “FETÖ örgütü üyesi oldukları iftirasıyla işadamlarına ‘tehdit’ ve şantaj yapma” suçlaması. Bu suçlamalar da Recep Ercan Keskin’in tutuklanmasının ardından, yaklaşık 1 ay sonra başka bir soruşturma kapsamında tutuklanan işadamı Bereket Öner ve gazeteci Erdal Şimşek’in sorgulaması sonucunda ortaya çıkmış.

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Anahtar Kelimeler:
Hande Fırat Sevilay Yılman Recep Tayyip Erdoğan Recep Ercan Keskin

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
Ben bu bayanın yazdıklarını Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından teyit edilmediği sürece kala bile almam....
@mehmet_caglar_1948 Neden? Sorgulama, fikir yürütme yetisi olmayan bir davarsın çünkü...
ÖNCEKİ GÖRÜNDÜĞÜ KARELERE BAKARSAK VE HALA PARTİDEKİ FETOCULARA BAKARSAK ÇOK MASUMANE OLURDU GÖREVDEN VAZİFE ÇIKARDAN BU DALKAVUKLAR OLMASA TÜRKİYE CENNET OLACAK
Biz İNANIRIIIZ İNANIRIIIZ.Bu tip,bu tarz hadiselere bizim ülkemiz ve yürütmenin mensuplarına hiiiiiç de uzak değil.Hatta bu hadiseler ve rollerin oyuncuları kankalar.r
kenan evren darbesinde daha etkili oldu yeni türkiye vatan hain , vatandaş terör,yaaa ama terörle masa başına oturanlar bişe olmadı, fetöye yalkalık yapanlara beslenenlere bişe olmadı adalet istifa et..
VATAN MUTLAKA GEÇMİŞİN HESABINI MUATAPLAPLARINDAN SORACAK BİRİLERİ İKTİDAR OLACAKTIR
ÇOK KOMİKSİNİZ. IŞİTLİLERLE FOTOĞRAFRI VAR TERÖRİSTE ALNINI ÖPTÜRMÜŞLÜĞÜ VAR FETÖCÜLERLE FOTOĞRAFI VAR HATTA FETÖCÜLERE NE İSTEDİLERSE VERDİK DİYEN GÖRÜNTÜLERİ BİLE ... KİMİ KEKLİYORSUNUZ SİZ .....
bu evlilik tamamen kariyer evliligi iş evliligi olmuş . kesin yapan da aydın dogan dır . hande fırat daha da yükselmek için bu iş adamını önermişler ..bu adamın parası olmasa hande fırat bunun yüzüne bile bakmaz .. saygılar ... düzmece bir evlilik ..anlayan anladı ...
boş işler bunlar
ben konuylan ilgilen miyorum ama gördügüm manzara yükselmek için kariyerini daha da büyütmek için parası olan zengin bir iş adamıylan evlenmesi olmuş ...bu adamın parası olmasa hande fırat bunun yüzüne bile bakmaz bu evliligi de aydın dogan nın işi .. yazık ... keşke sana daha yakışan çok ta parası olmayan biri olsa dı tamamiylen iş evliligi olmuş bu ..saygılar..
CUMHURBAŞKANIMIZ ÇOK TEMİZ BİR ŞAHSİYETTİR HERHANGİ BİR GEMİ OLAYINA BULAŞMIŞLIĞI YOKTUR AMAN DİYEYİM
Türkiyede adalet var demek komiklikte zirve yapmak demek oldu, biri tutuklanacakmış karar akp genel başkanına gitmiş o foğtraf karesinde olmamak için akp başkanı düğüne katılmamış, gazeteciye gitmiş köşe yazısını yazıp yövmiyeyi cebe indirmiş fakat sorarsan adalet herkese eşit ve tarafsız işliyor? mahkemelerin kapatılıp yargılama işleminin havuz medyasına veya akp ye devredilmesi en münasibi olur.
ben konuylan ilgilen miyorum ama gördügüm manzara yükselmek için kariyerini daha da büyütmek için parası olan zengin bir iş adamıylan evlenmesi olmuş ...bu adamın parası olmasa hande fırat bunun yüzüne bile bakmaz bu evliligi de aydın dogan nın işi .. yazık ... keşke sana daha yakışan çok ta parası olmayan biri olsa dı tamamiylen iş evliligi olmuş bu ..saygılar......
ben konuylan ilgilen miyorum ama gördügüm manzara yükselmek için kariyerini daha da büyütmek için parası olan zengin bir iş adamıylan evlenmesi olmuş ...bu adamın parası olmasa hande fırat bunun yüzüne bile bakmaz bu evliligi de aydın dogan nın işi .. yazık ... keşke sana daha yakışan çok ta parası olmayan biri olsa dı tamamiylen iş evliligi olmuş bu ..saygılar ..................
Yanlış mı Okudum; Süren Bir Davadan Sn Cumhurbaşkanının Nasıl Haberi OLUYOR ! ! ! ! ! Yargı Bağımsız Değil mi?? ? ? Bağımsız Olan Yargı Sn Cumhurbaşkanının Katılacağı Davetleri Takip Edip, Sanıklar Hakkında Bilgi Veriyor mu? Bunu Yaparsa Yargı Bağımsızlığı Daha Sağlam mı Olur ? Saygılarımla.
MYNET; YAPTIĞIN ŞU HABERE BAK; ASLI ASTARI YOK, MIŞ... MIŞ TA MIŞ MIŞDA ERDOĞAN TUTUKLANACAKMIŞ. TAM ANLAMIYLA ÖKÜZ ALTINDA BUZAĞI ARIYORSUN. ERDOĞAN TUTUKLANIRSA BİR YERLERİNE KINA BİLE AZ GELİR. ACI SALÇA SÜR.
her sey kontrol altinda imaji verilmesi icin yazilmis bir yazi. ozaman operasyon yapilacak kisiler cb onayindan sonra mi yapiliyor. yada operasyona donusecek istihbari calisma arz mi ediliyor. cok cok sacma bir yazi. aydin dogan neden olabilir. hande firat ta miadini dolduracak dusuncesi de olabilir. katilmama nedeni
Biz ne fotoğraflar gördük. Burada verilecek poz da ne olabilir ki... Kol kola, yanak yanağa hatta önünde diz çökmüş.......
FETÖ'ye bulaşmayan yandaş iş adamı ve AKP li bulmak maharet ister. Göstermelik de olsa %1 ini ortaya çıkaramazlar mı? Belediye başkanlarını giyotinin altından almak yetmez. Yoksa AKP+MHP koalisyonunun seçimlerde işi çok zor.
tc devletinde artık bir takas devri başlamışa benziyor yiyiciler, dolandırıcılar, üçkağıtçılar, yalancılar, iftiracılar, devri kapanıp Yiyemeyen yalan söyleyemeyen, doğruluktan ayrılmadığı için başına gelmediği kalmayan garibimlerin devri başlıyor, onun içinde paralar türkiyenin kalkınmasına harcanıyor, ve düşmanlarla savaşmaya harcanıyor.
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