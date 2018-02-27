Erdoğan, Hande Fırat'ın nikahına neden katılmadı?

Habertürk yazarı Sevilay Yılman bugün yayımlanan "FETÖ şantajcılığından tutuklanan nikâh şahidi" başlıklı yazısında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Hande Fırat'ın nikahına katılmamasının nedenini yazdı.
Yılman'ın iddiasına göre, törende nikah şahidi olan isimlerden biri hakkında Cemaat soruşturması yürütülüyordu ve Erdoğan'ın bunun kendisine bildirilmesi üzerine törene katılmadı.
Yazının ilgili bölümünde şu ifadeler yer aldı:
Sonuçta 15 Temmuz hain darbe girişiminin yönünü değiştiren gazeteciliğe imza atan bir isimdir Hande Fırat. Erdoğan’ın o nikâhta bulunmasından daha doğal bir şey de olamazdı. Ancak ciddi bir istihbaratla nikâha katılmaktan vazgeçmiş. Peki neden? Ne oldu da bu fikirden vazgeçildi?
Çünkü Cumhurbaşkanı eğer o nikâha katılmış olsaydı; hasbelkader, bilmeden çok yanlış bir fotoğraf karesinde görünebilirdi. Zira şahitlerden biriyle ilgili ciddi bir soruşturma yürütülüyormuş ve bu şahit kişinin o vakit gözaltına alınıp tutuklanması da an meselesiymiş.
Kim peki o şahit? Recep Ercan Keskin denilen bir işadamı! Google’da yaptığım taramada gördüm ki Keskin Holding’in patronu Recep Keskin, Hande Fırat’ın nikâh şahitliğinden hepi topu bir hafta kadar sonra Kocaeli Emniyeti’nin yürüttüğü bir soruşturma kapsamında İstanbul’da gözaltına alınmış, sonra da tutuklanıp cezaevine konulmuş.
Peki, Hande Fırat’ın eşi Murat Özvardar’ın arkadaşı olan Recep Ercan Keskin hakkındaki suçlama neydi, neden tutuklandı?
Suçlamalar bir değil birden fazla. “Hayali ihracat”, “akaryakıt kaçakçılığı” bunlardan birkaçı, ama esas “FETÖ örgütü üyesi oldukları iftirasıyla işadamlarına ‘tehdit’ ve şantaj yapma” suçlaması. Bu suçlamalar da Recep Ercan Keskin’in tutuklanmasının ardından, yaklaşık 1 ay sonra başka bir soruşturma kapsamında tutuklanan işadamı Bereket Öner ve gazeteci Erdal Şimşek’in sorgulaması sonucunda ortaya çıkmış.
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