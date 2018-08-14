HABER

Erdoğan-İbadi ortak basın toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 17:02 | Son Güncelleme

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi: - "Sınır güvenliği konusunda hemfikiriz. Hiçbir örgütün Irak topraklarında yuvalanmasını istemeyiz ve buna karşıyız" - "Türk parası meselesinde Türkiye ile birlikteyiz. Alacağı her türlü tedbir konusunda Türkiye'yi destekliyoruz" - "(Türk şirketlere yatırım çağrısı) Gelin Irak'ta yatırım yapma çalışmalarınızı sürdürün" - "Irak tarafından Fişhabur, Türkiye tarafından ise Ovaköy'de ikinci bir gümrük hattının açılması noktasında çalışmalarımız devam ediyor"

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Türkiye-Irak sınırının güvenliğinin sağlanmasına ilişkin, "Sınır güvenliği konusunda hemfikiriz. Hiçbir örgütün Irak topraklarında yuvalanmasını istemeyiz ve buna karşıyız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı İbadi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

İbadi, görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve pekiştirilmesi amacıyla güvenlik, tarım, enerji ve yatırımların yanı sıra kültürel, sanayi ve ticaret konularının da ele alındığını kaydetti.

Türkiye-Irak sınır güvenliğine ilişkin İbadi, "Sınır güvenliği konusunda hemfikiriz. Hiçbir zaman Irak topraklarının Türkiye'ye karşı ve herhangi bir komşumuza karşı mekan olmasını istemeyiz. Hiçbir örgütün Irak topraklarında yuvalanmasını istemeyiz ve buna karşıyız." ifadelerini kullandı.

İbadi, Irak Ulusal Güvenlik Konseyi'nin yaptığı toplantılarda özellikle Türkiye sınırının kontrol altına alınması konusunun üzerinde durduklarını kaydederek, "Bir kez daha söylüyorum buna müsamaha etmeyeceğiz. Sınırın güvenliği konusunda Türkiye ile birlikteyiz. Türkiye'ye saldırıların önlenmesi konusunda Türkiye ile birlikteyiz." şeklinde konuştu.

Türk lirasına yönelik spekülatif ataklara ilişkin İbadi, "Türk parası meselesinde Türkiye ile birlikteyiz. Alacağı her türlü tedbir konusunda Türkiye'yi destekliyoruz." ifadesini kullandı.

İbadi, Türk şirketlerine Irak'ta yatırım yapmaları çağrısında bulunarak, "Gelin Irak'ta yatırım yapma çalışmalarınızı sürdürün." dedi.

Irak'taki Türk yatırımlarının kültürel ve sosyal alanda ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağına inandığını kaydeden İbadi, elektrik, iletim ve doğalgaz hatları gibi projelerin hayata geçirilmesi konularını masaya yatırdıklarını dile getirdi.

İbadi, Türkiye'nin Cizre bölgesinde elektrik iletim hattının tamamlanmış durumda olduğunu belirterek, Irak tarafına elektriğin iletilmesi için yaklaşık 10-15 kilometrelik basit bir hat kurulumunun gerektiğini ifade etti.

Kerkük'ten yeni bir petrol boru hattının açılmasının söz konusu olduğuna işaret eden İbadi, Kerkük'ten bu şekilde ikinci borudan Türkiye'ye petrol pompalanacağını söyledi.

İbadi, "Irak tarafından Fişhabur, Türkiye tarafından ise Ovaköy'de ikinci bir gümrük hattının açılması noktasında çalışmalarımız devam ediyor." diye konuşarak, teknik heyetlerin bu konudaki görüşmelerini sürdürdüğünü aktardı.

Başkan Erdoğan ve kabinesindeki bakanlar da dahil olmak üzere Türk yetkililerden büyük kolaylıklar gördüğünü vurgulayan İbadi, ilişkilerin, her iki ülke halkının da yararına olacak şekilde süreceğine olan inancını dile getirdi.

İbadi, Başkan Erdoğan'ın su konusunda Türkiye'nin Irak'a gereken hisselerini vereceği sözüne dikkati çekerek, Irak'ın yeniden imarı konusunda Türkiye'nin taahhütlerini bir kez daha duymaktan memnun olduğunu dile getirdi.

PARTNERSiz de hamile olduğunu düşündünüz değil mi? Okuyunca şok geçireceksinizSiz de hamile olduğunu düşündünüz değil mi? Okuyunca şok geçireceksiniz
Kırkağaç'ta tescilli kavunun hasadına başlandıKırkağaç'ta tescilli kavunun hasadına başlandı
3 yaşındaki Alperen'in ölümünde kahreden gelişme3 yaşındaki Alperen'in ölümünde kahreden gelişme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi' ortak basın toplantısı Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

İtalya'da köprü çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

İtalya'da köprü çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz: Erdoğan'ın elinde güçlü bir koz var

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz: Erdoğan'ın elinde güçlü bir koz var

Kenan Işık yeniden gündemde… Kenan Işık’ın sağlık durumu nasıl?

Kenan Işık yeniden gündemde… Kenan Işık’ın sağlık durumu nasıl?

AK Parti Grubu'na göre doların gerçek değeri

AK Parti Grubu'na göre doların gerçek değeri

Ankara'da deprem! Vefa Bardakcı görevden alındı

Ankara'da deprem! Vefa Bardakcı görevden alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız

İlginizi Çekebilir

Ankara'da deprem! Vefa Bardakcı görevden alındı

Ankara'da deprem! Vefa Bardakcı görevden alındı

Adana'da operasyon! Halkı sokağa dökeceklerdi

Adana'da operasyon! Halkı sokağa dökeceklerdi

MHP'den döviz hamlesi: Hesaplarını Türk Lirasına çeviriyor

MHP'den döviz hamlesi: Hesaplarını Türk Lirasına çeviriyor

Erzurum'da tıbbi alarm verildi! Aynı hastanede katarakt ameliyatı olan 9 hasta birden enfeksiyon kaptı!

Erzurum'da tıbbi alarm verildi! Aynı hastanede katarakt ameliyatı olan 9 hasta birden enfeksiyon kaptı!

CNN Türk'e konuşan AK Partili Mehti Eker'den Rahip Brunson açıklaması: Hakkında ciddi iddialar var!

CNN Türk'e konuşan AK Partili Mehti Eker'den Rahip Brunson açıklaması: Hakkında ciddi iddialar var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Vatandaşlar akın etti! Türkiye'nin dört bir yanında...

Vatandaşlar akın etti! Türkiye'nin dört bir yanında...

3 yaşındaki Alperen'in ölümünde kahreden gelişme

3 yaşındaki Alperen'in ölümünde kahreden gelişme

Diyanet İşleri Bakanlığı'ndan dikkat çeken çağrı: Milli ürünleri tercih edelim

Diyanet İşleri Bakanlığı'ndan dikkat çeken çağrı: Milli ürünleri tercih edelim

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İbadi’nin ortak basın toplantısında önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İbadi’nin ortak basın toplantısında önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İtalya'ya başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İtalya'ya başsağlığı mesajı

HDP'li başkan gözaltına alındı

HDP'li başkan gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.