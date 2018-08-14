Erdoğan-İbadi ortak basın toplantısı

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Türkiye-Irak sınırının güvenliğinin sağlanmasına ilişkin, "Sınır güvenliği konusunda hemfikiriz. Hiçbir örgütün Irak topraklarında yuvalanmasını istemeyiz ve buna karşıyız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı İbadi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

İbadi, görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve pekiştirilmesi amacıyla güvenlik, tarım, enerji ve yatırımların yanı sıra kültürel, sanayi ve ticaret konularının da ele alındığını kaydetti.

Türkiye-Irak sınır güvenliğine ilişkin İbadi, "Sınır güvenliği konusunda hemfikiriz. Hiçbir zaman Irak topraklarının Türkiye'ye karşı ve herhangi bir komşumuza karşı mekan olmasını istemeyiz. Hiçbir örgütün Irak topraklarında yuvalanmasını istemeyiz ve buna karşıyız." ifadelerini kullandı.

İbadi, Irak Ulusal Güvenlik Konseyi'nin yaptığı toplantılarda özellikle Türkiye sınırının kontrol altına alınması konusunun üzerinde durduklarını kaydederek, "Bir kez daha söylüyorum buna müsamaha etmeyeceğiz. Sınırın güvenliği konusunda Türkiye ile birlikteyiz. Türkiye'ye saldırıların önlenmesi konusunda Türkiye ile birlikteyiz." şeklinde konuştu.