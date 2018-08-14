Erdoğan-İbadi ortak basın toplantısı

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Türkiye-Irak sınırının güvenliğinin sağlanmasına ilişkin, "Sınır güvenliği konusunda hemfikiriz. Hiçbir örgütün Irak topraklarında yuvalanmasını istemeyiz ve buna karşıyız." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı İbadi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
İbadi, görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve pekiştirilmesi amacıyla güvenlik, tarım, enerji ve yatırımların yanı sıra kültürel, sanayi ve ticaret konularının da ele alındığını kaydetti.
Türkiye-Irak sınır güvenliğine ilişkin İbadi, "Sınır güvenliği konusunda hemfikiriz. Hiçbir zaman Irak topraklarının Türkiye'ye karşı ve herhangi bir komşumuza karşı mekan olmasını istemeyiz. Hiçbir örgütün Irak topraklarında yuvalanmasını istemeyiz ve buna karşıyız." ifadelerini kullandı.
İbadi, Irak Ulusal Güvenlik Konseyi'nin yaptığı toplantılarda özellikle Türkiye sınırının kontrol altına alınması konusunun üzerinde durduklarını kaydederek, "Bir kez daha söylüyorum buna müsamaha etmeyeceğiz. Sınırın güvenliği konusunda Türkiye ile birlikteyiz. Türkiye'ye saldırıların önlenmesi konusunda Türkiye ile birlikteyiz." şeklinde konuştu.
Türk lirasına yönelik spekülatif ataklara ilişkin İbadi, "Türk parası meselesinde Türkiye ile birlikteyiz. Alacağı her türlü tedbir konusunda Türkiye'yi destekliyoruz." ifadesini kullandı.
İbadi, Türk şirketlerine Irak'ta yatırım yapmaları çağrısında bulunarak, "Gelin Irak'ta yatırım yapma çalışmalarınızı sürdürün." dedi.
Irak'taki Türk yatırımlarının kültürel ve sosyal alanda ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağına inandığını kaydeden İbadi, elektrik, iletim ve doğalgaz hatları gibi projelerin hayata geçirilmesi konularını masaya yatırdıklarını dile getirdi.
İbadi, Türkiye'nin Cizre bölgesinde elektrik iletim hattının tamamlanmış durumda olduğunu belirterek, Irak tarafına elektriğin iletilmesi için yaklaşık 10-15 kilometrelik basit bir hat kurulumunun gerektiğini ifade etti.
Kerkük'ten yeni bir petrol boru hattının açılmasının söz konusu olduğuna işaret eden İbadi, Kerkük'ten bu şekilde ikinci borudan Türkiye'ye petrol pompalanacağını söyledi.
İbadi, "Irak tarafından Fişhabur, Türkiye tarafından ise Ovaköy'de ikinci bir gümrük hattının açılması noktasında çalışmalarımız devam ediyor." diye konuşarak, teknik heyetlerin bu konudaki görüşmelerini sürdürdüğünü aktardı.
Başkan Erdoğan ve kabinesindeki bakanlar da dahil olmak üzere Türk yetkililerden büyük kolaylıklar gördüğünü vurgulayan İbadi, ilişkilerin, her iki ülke halkının da yararına olacak şekilde süreceğine olan inancını dile getirdi.
İbadi, Başkan Erdoğan'ın su konusunda Türkiye'nin Irak'a gereken hisselerini vereceği sözüne dikkati çekerek, Irak'ın yeniden imarı konusunda Türkiye'nin taahhütlerini bir kez daha duymaktan memnun olduğunu dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İbadi’nin ortak basın toplantısında önemli mesajlar
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