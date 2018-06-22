HABER

Erdoğan: İlçe başkanlarımızı il başkanlarımızı tehdide başladılar (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 15:12 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI  Recep Tayyip Erdoğan, "Güneydoğuda şu anda bizim partimizin ilçe başkanlarını il başkanlarını tehdite başladılar.

Gülseli KENARLI- İbrahim MAŞE/İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Güneydoğuda şu anda bizim partimizin ilçe başkanlarını il başkanlarını tehdite başladılar. Telefonla tehdit ediyorlar. Ulan terbiyesiz sıkıysa gelin şehir merkezine" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maltepe Mitingi'nde konuştu. Mitinginde Suruç'ta yaşanan silahlı saldırıya değinen Erdoğan, "Bu HDP var ya ne yapıyor? Güneydoğu'da şu anda bizim partimizin ilçe başkanlarını il başkanlarını tehdite başladılar. Telefonla tehdit ediyorlar. Ulan terbiyesiz sıkıysa gelin şehir merkezine. Telefonla niye yapıyorsunuz bu tehditleri? Sıkıysa gel. Öyle Kandil'in tepesinde durmakla olmaz. Artık bunlar geçmişte kaldı. Suruç'ta bir adım attınız. Bu adımın bedelinİ çok daha ağır ödeyeceksiniz. O PKK'nın paçavrasını elinde tutan katil içerde. Ama şunu açık söyleyeyim bizim PKK'yla mücadelemiz çok daha kararlı olacak" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

PARTNERÜnlü isimleri buluşturan partiÜnlü isimleri buluşturan parti
Tutuklular kelepçeyle oy kullandı Tutuklular kelepçeyle oy kullandı 
İşte Cumhurbaşkanı adaylarının Google performansı! Muharrem İnce zirvedeİşte Cumhurbaşkanı adaylarının Google performansı! Muharrem İnce zirvede
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Metin Uca'dan Başbakan Yıldırım'a: Rezil ettiniz

Metin Uca'dan Başbakan Yıldırım'a: Rezil ettiniz

Şeyma Subaşı işinin başında!

Şeyma Subaşı işinin başında!

Bedelli askerlikte hazırlıklar tamam! Bedelli yaşı ve fiyatında son dakika açıklama

Bedelli askerlikte hazırlıklar tamam! Bedelli yaşı ve fiyatında son dakika açıklama

24 Haziran seçimlerini kim kazanacak? ABD'li banka seçim sonuçlarını açıkladı

24 Haziran seçimlerini kim kazanacak? ABD'li banka seçim sonuçlarını açıkladı

Hakan Sabancı herkese mesaj atıyormuş!

Hakan Sabancı herkese mesaj atıyormuş!

Muharrem İnce'nin tartışma yaratan fotoğrafı! Gerçek ortaya çıktı

Muharrem İnce'nin tartışma yaratan fotoğrafı! Gerçek ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
RTÜK üyesi, TRT'nin adaylara ayırdığı süreyi açıkladı

RTÜK üyesi, TRT'nin adaylara ayırdığı süreyi açıkladı

İşte Cumhurbaşkanı adaylarının Google performansı! Muharrem İnce zirvede

İşte Cumhurbaşkanı adaylarının Google performansı! Muharrem İnce zirvede

Ankara'da etkili olan yağışlar için akılalmaz sözler

Ankara'da etkili olan yağışlar için akılalmaz sözler

Etyen Mahçupyan: oyumu Saadet Partisi ve Muharrem İnce'ye vereceğim!

Etyen Mahçupyan: oyumu Saadet Partisi ve Muharrem İnce'ye vereceğim!

TSK'nın operasyonunda son durum! Kandil'in girişinden ilk fotoğraf

TSK'nın operasyonunda son durum! Kandil'in girişinden ilk fotoğraf

Son dakika! Adalet Bakanı: Ezber bozacak delillere ulaşıldı

Son dakika! Adalet Bakanı: Ezber bozacak delillere ulaşıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.