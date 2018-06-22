 ERDOĞAN:  İLÇE BAŞKANLARIMIZI İL BAŞKANLARIMIZI TEHDİTE BAŞLADILAR-1

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
"Ulan terbiyesiz sıkıysa gelin şehir merkezine"
Haber: Gülseli KENARLI-Kamera: Harun UYANIK - İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğuda şu anda bizim partimizin ilçe başkanlarını il başkanlarını tehdite başladılar. Telefonla tehdit ediyorlar. Ulan terbiyesiz sıkıysa gelin şehir merkezine" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maltepe Mitingi'nde konuştu. Mitinginde Suruç'ta yaşanan silahlı saldırıya değinen Erdoğan,
"Bu HDP varya ne yapıyor. Güneydoğu'da şu anda bizim partimizin ilçe başkanlarını il başkanlarını tehdite başladılar. Telefonla tehdit ediyorlar. Ulan terbiyesiz sıkıysa gelin şehir merkezine. Telefonla niye yapıyorsunuz bu tehditleri? Sıkıysa gel. Öyle Kandil'in tepesinde durmakla olmaz. Artık bunlar geçmişte kaldı. Suruç'ta bir adım attınız. Bu adımın bedelin çok daha ağır ödeyeceksiniz. O PKK'nın paçavrasını elinde tutan katil içerde. Ama şunu açık söyleyeyim bizim PKK'yla mücadelemiz çok daha kararlı olacak" diye konuştu.
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