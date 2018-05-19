"Erdoğan ile dostluğum babam Aliya'dan miras"

SARAYBOSNA (AA) - ZLATAN KAPIC/KAYHAN GÜL - Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı olan babası Aliya İzetbegovic ile iyi bir dostluğu olduğunu anımsatarak, "Bu dostluk, bana babamdan miras kaldı." dedi.

Boşnak lider İzetbegovic, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Bosna Hersek'e yapacağı çalışma ziyareti öncesinde AA'ya açıklamalarda bulundu.

Ziyaretin, Bosna Hersek ile Türkiye ilişkilerinin ve Erdoğan'ın Bosna Hersek'e bakışının devamı niteliğinde olacağını belirten İzetbegovic, ziyaret öncesinde basında birtakım farklı yorumlar yapıldığını, bunların bazılarının kötü niyetli olduğunu dile getirdi.

İzetbegovic, Bosna Hersek'te varlık gösteren her ülkenin bölgede etkin olmak istediğini kaydederek, "Bu nüfuz az ya da çok, iyi veya kötü niyetli olabilir. Türkiye'nin etkin olma durumu söz konusu olduğunda ise bunun artan ve iyi niyetli nüfuz olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Türkiye'nin Balkanlar'da barışın devamlılığını sağlamak noktasında yardım etmek, bölgede yatırımlar yapmak, Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya entegrasyon süreçlerinde Bosna Hersek'e destek olmak istediğine dikkati çeken Boşnak lider, "Durum böyleyken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a her zaman kapımız açıktır." diye konuştu.