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"Erdoğan ile dostluğum babam Aliya'dan miras"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 14:11 | Son Güncelleme

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic: - "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın babam Aliya ile iyi bir dostluğu vardı. Bu dostluk, bana babamdan miras kaldı. Türkiye ile Bosna Hersek'in ve Türkler ile Boşnakların her geçen gün daha güçlü ilişkilere sahip olacağına inanıyorum" - "Türkiye, kendi dini değerlerine dönmüş bir ülke. Zira geçmişte Türkler bir dönem ulusal bellek kaybı yaşadı. Geçmişleriyle bağları kesildi ve uzun süre kendi benliklerini aradılar. Nihayet buldular"

SARAYBOSNA (AA) - ZLATAN KAPIC/KAYHAN GÜL - Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı olan babası Aliya İzetbegovic ile iyi bir dostluğu olduğunu anımsatarak, "Bu dostluk, bana babamdan miras kaldı." dedi.

Boşnak lider İzetbegovic, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Bosna Hersek'e yapacağı çalışma ziyareti öncesinde AA'ya açıklamalarda bulundu.

Ziyaretin, Bosna Hersek ile Türkiye ilişkilerinin ve Erdoğan'ın Bosna Hersek'e bakışının devamı niteliğinde olacağını belirten İzetbegovic, ziyaret öncesinde basında birtakım farklı yorumlar yapıldığını, bunların bazılarının kötü niyetli olduğunu dile getirdi.

İzetbegovic, Bosna Hersek'te varlık gösteren her ülkenin bölgede etkin olmak istediğini kaydederek, "Bu nüfuz az ya da çok, iyi veya kötü niyetli olabilir. Türkiye'nin etkin olma durumu söz konusu olduğunda ise bunun artan ve iyi niyetli nüfuz olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Türkiye'nin Balkanlar'da barışın devamlılığını sağlamak noktasında yardım etmek, bölgede yatırımlar yapmak, Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya entegrasyon süreçlerinde Bosna Hersek'e destek olmak istediğine dikkati çeken Boşnak lider, "Durum böyleyken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a her zaman kapımız açıktır." diye konuştu.

Yarınki ziyaret kapsamında iki ülkenin ulaştırma bakanlıkları arasında iyi niyet mektubu imzalanacağı bilgisini de paylaşan İzetbegovic, bu mektubun Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna ile Sırbistan'ın başkenti Belgrad arasında Türkiye'nin desteğiyle inşa edilecek otoyol projesinin ögelerini de tanımlayacağını kaydetti.

- "Türkiye kendi dini değerlerine dönmüş bir ülke"

İzetbegovic, Türkiye'nin her alanda güçlü bir kalkınma içinde olduğunun altını çizerek, Türkiye'nin bölgede ve dünyadaki rolüne ilişkin şunları söyledi:

"Türkiye, kendi dini değerlerine dönmüş bir ülke. Zira geçmişte Türkler bir dönem ulusal bellek kaybı yaşadı. Geçmişleriyle bağları kesildi ve uzun süre kendi benliklerini aradılar. Nihayet buldular. Türkiye'nin gücü, sahip olduğu petrol ve benzeri zenginlikleri baz almıyor. Türkiye'nin gücü, bundan çok daha sağlam olan bilgi ve çalışmayı baz alıyor. Türk ekonomisine baktığınızda burada bilginin, çalışmanın ve devamlılığın olduğunu görüyorsunuz. Son 10-15 yılda inanılmaz bir gelişme söz konusu. Türkiye'nin son 40, 30 ve 10 yılına baktığınızda bu gelişmeyi göreceksiniz."

Türkiye'nin son derece stratejik pozisyonda bulunduğunu ifade eden İzetbegovic, sınırında savaşlar devam eden, darbe girişimi atlatan, terörle mücadele eden Türkiye'nin tüm bunlarla başa çıkabildiğini vurguladı.

İzetbegovic, sınırları içinde 3 milyondan fazla sığınmacıyı barındıran Türkiye'nin sadece bu insanlara değil, Avrupa'ya da yardım ettiğini kaydederek, Avrupa'nın da tüm bunları dikkate alarak Türkiye ve Erdoğan'a karşı daha anlayışlı olması gerektiğini belirtti.

- "Erdoğan ile dostluğum babamdan miras"

Boşnak ve Türk halkları arasındaki ilişkilerin son derece iyi olduğuna işaret eden İzetbegovic, bu iki milletin tarih boyunca güçlü bağlarının bulunduğunu söyledi.

İzetbegovic, Türkiye'de çok sayıda Boşnak kökenlilerin olduğunu, bu kişilerin güvendikleri için geçmişte Türkiye'ye göç ettiğini anımsatarak, "Aynı şey Bosna Hersek'teki Türkler için de geçerli. Onlara her zaman babam Aliya İzetbegovic'in mezarı başında rastlıyorum. Türkler ile Boşnaklar arasında duygusal ve akrabalık bağları, şimdi de güçlü ekonomik bağlar var." ifadelerini kullandı.

Boşnak lider, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yakın dostluğuna da değinerek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın babam Aliya ile iyi bir dostluğu vardı. Bu dostluk bana babamdan miras kaldı. Türkiye ile Bosna Hersek'in ve Türkler ile Boşnakların her geçen gün daha güçlü ilişkilere sahip olacağına inanıyorum." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Aliya İzetbegovic bakir izetbegovic bosna hersek Türkiye

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