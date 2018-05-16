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Erdoğan ile görüşen Özel Temsilci Vaizi genel merkezden ayrıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 16:38 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen İran Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Mahmud Vaizi, AK Parti Genel Merkezi'ndenr ayrıldı.

ANKARA (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen İran Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Mahmud Vaizi, AK Parti Genel Merkezi'ndenr ayrıldı.

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