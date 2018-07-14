HABER

Erdoğan ile Putin telefonda görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 21:12 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, telefonda görüştü - İki lider, başta TürkAkım ve Akkuyu projeleri olmak üzere enerji alanındaki iş birliğinin seyrinden memnuniyetlerini dile getirdi - Dera'da sivillerin hedef alınmasının kaygı verici olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Şam rejiminin benzer bir şekilde İdlib'e de yönelmesi durumunda Astana mutabakatının özünün tamamen yok olabileceğine dikkati çekti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Başkan Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin arasında bugün gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Türkiye-Rusya ilişkilerini daha da geliştirme konusundaki kararlılıklarını teyit eden iki lider, başta TürkAkım ve Akkuyu projeleri olmak üzere enerji alanındaki iş birliğinin seyrinden memnuniyetlerini dile getirdi.

Görüşmede, Suriye'deki son gelişmelere ilişkin fikir teatisinde de bulunuldu.

Bu çerçevede, Astana süreci ülkeleri ile koalisyon mensubu ülkelerin görüşleri arasında yakınlaşmanın, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğü temelinde bir siyasi çözümün sağlanmasını hızlandırabileceğine işaret edildi.

Görüşmede, Dera'da sivillerin hedef alınmasının kaygı verici olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, Şam rejiminin benzer bir şekilde İdlib'e de yönelmesi durumunda Astana mutabakatının özünün tamamen yok olabileceğine dikkati çekti.

Başkan Erdoğan, İdlib'de olumsuz gelişmeler yaşanmamasının, 30-31 Temmuz'daki Astana toplantısına muhalefetin katılımını teşvik bakımından da önemli olduğunu belirtti.

İki liderin, BRICS Zirvesi vesilesiyle ay sonunda Johannesburg'da yüz yüze görüşme konusunda da mutabık kaldıkları kaydedildi.

PARTNERCinsel organından sürpriz yumurta çıktı nedeni ise olay!Cinsel organından sürpriz yumurta çıktı nedeni ise olay!
Yunanistan'la Türkiye arasında yeni kriz! Yunanistan'a giden TRT ekibi gözaltına alındıYunanistan'la Türkiye arasında yeni kriz! Yunanistan'a giden TRT ekibi gözaltına alındı
Adnan Oktar'ın Emniyet'te köstebekliğini yapan 2 polis gözaltına alındıAdnan Oktar'ın Emniyet'te köstebekliğini yapan 2 polis gözaltına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin

En Çok Okunan Haberler

Erol Köse İntizar'ı eşcinsel olduğu için kovduğunu açıkladı

Erol Köse İntizar'ı eşcinsel olduğu için kovduğunu açıkladı

Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı iptal edildi! YÖK duyurdu

Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı iptal edildi! YÖK duyurdu

Eski İçişleri Bakanı'ndan çarpıcı iddia: AK Parti Adnan Oktar operasyonundan rahatsız

Eski İçişleri Bakanı'ndan çarpıcı iddia: AK Parti Adnan Oktar operasyonundan rahatsız

İntizar iddialar hakkında ilk kez konuştu!

İntizar iddialar hakkında ilk kez konuştu!

Sakarya'da 15 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunan babanın davasında kızı konuştukça salon buz kesti!

Sakarya'da 15 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunan babanın davasında kızı konuştukça salon buz kesti!

Adnan Oktar operasyonunda akılalmaz ayrıntı! 127 ekrandan izlemişler

Adnan Oktar operasyonunda akılalmaz ayrıntı! 127 ekrandan izlemişler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da 15 Temmuz 2018 günü hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 15 Temmuz 2018 günü hava durumu nasıl olacak?

15 Temmuz Mesajları: kısa, uzun, resimli ve resimsiz! En anlamlı 15 Temmuz anma mesajları!

15 Temmuz Mesajları: kısa, uzun, resimli ve resimsiz! En anlamlı 15 Temmuz anma mesajları!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Lideri Vladimir Putin'i Suriye konusunda açık açık uyardı: Astana mütabakatı tamamen yok olur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Lideri Vladimir Putin'i Suriye konusunda açık açık uyardı: Astana mütabakatı tamamen yok olur

Yunanistan'la Türkiye arasında yeni kriz! Yunanistan'a giden TRT ekibi gözaltına alındı

Yunanistan'la Türkiye arasında yeni kriz! Yunanistan'a giden TRT ekibi gözaltına alındı

Adnan Oktar'ın Emniyet'te köstebekliğini yapan 2 polis gözaltına alındı

Adnan Oktar'ın Emniyet'te köstebekliğini yapan 2 polis gözaltına alındı

Kocaeli'de mini etekli yolcuya tepki gösterdi, otobüsü karakola çektirdi!

Kocaeli'de mini etekli yolcuya tepki gösterdi, otobüsü karakola çektirdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.