Erdoğan ile Putin telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Başkan Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin arasında bugün gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
Türkiye-Rusya ilişkilerini daha da geliştirme konusundaki kararlılıklarını teyit eden iki lider, başta TürkAkım ve Akkuyu projeleri olmak üzere enerji alanındaki iş birliğinin seyrinden memnuniyetlerini dile getirdi.
Görüşmede, Suriye'deki son gelişmelere ilişkin fikir teatisinde de bulunuldu.
Bu çerçevede, Astana süreci ülkeleri ile koalisyon mensubu ülkelerin görüşleri arasında yakınlaşmanın, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğü temelinde bir siyasi çözümün sağlanmasını hızlandırabileceğine işaret edildi.
Görüşmede, Dera'da sivillerin hedef alınmasının kaygı verici olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, Şam rejiminin benzer bir şekilde İdlib'e de yönelmesi durumunda Astana mutabakatının özünün tamamen yok olabileceğine dikkati çekti.
Başkan Erdoğan, İdlib'de olumsuz gelişmeler yaşanmamasının, 30-31 Temmuz'daki Astana toplantısına muhalefetin katılımını teşvik bakımından da önemli olduğunu belirtti.
İki liderin, BRICS Zirvesi vesilesiyle ay sonunda Johannesburg'da yüz yüze görüşme konusunda da mutabık kaldıkları kaydedildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Lideri Vladimir Putin'i Suriye konusunda açık açık uyardı: Astana mütabakatı tamamen yok olur
Yunanistan'la Türkiye arasında yeni kriz! Yunanistan'a giden TRT ekibi gözaltına alındı
Akıl almaz görüntüler! Kamerun askerleri, bir anneyi sırtındaki bebeğiyle birlikte infaz etti!
Devlet Bahçeli'den flaş genel af açıklaması
Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı iptal edildi! YÖK duyurdu
Meclis'e Lamborghini ile gelen AK Partili Kenan Sofuoğlu'ndan o iddialara cevap!
Çorum'un Osmancık ilçesinde korkunç olay! Feci şekilde can verdiler
ABD Esad rejimini vurdu! Üst düzey subaylar da dahil onlarca ölü!
Instagram çöktü!
WhatsApp'ta yeni dönem bugün başladı!
Çok şaşıracaksınız! Adnan Oktar'ın kedicikleri nereden mezunlar?
Okuyucu Yorumları 0 yorum