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Erdoğan ile TOBB başkanı arasında ilginç diyalog

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 11:44 | Son Güncelleme

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aralarında geçtiği belirtilen bir diyalogu paylaştı. Buna göre TOBB Başkanı Erdoğan'dan vergi indirimi istediğini söyledi. Hisarcıkoğlu Erdoğan'ın 'Gelip bana hava atıyorsun, 1 milyon 500.000 üyem var diye. Bana her bir üye için bir istihdam sözü vereceksin' dediğini aktardı

Erdoğan ile TOBB başkanı arasında ilginç diyalog

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Konya'da Ticaret Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen '2017 Konya Ekonomi Ödülleri' törenine katıldı. Burada konuşan Hisarcıklıoğlu, şunları anlattı:

Türk iş dünyası olarak en büyük şikayetimiz, istihdam üzerindeki vergi yükleridir. Burda da dünyada şampiyonuyuz.

VERGİ YÜKLERİNDE DÜNYA BİRİNCİYİZ: İstihdam üzerindeki vergi yüklerinde dünya birincisiyiz. Her yıl bir sefer Sayın Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanlar, oda başkanları bir araya geliriz. Burada Sayın Cumhurbaşkanıma, 'İstihdam üzerindeki yükler konusunda dünya birincisiyiz' dedim. 'Zor bir dönem geçiriyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişimiyle karşı karşıyayız.

BİZ EKONOMİYİ KALDIRACAĞIZ

Bütün dünya ekonomi çökecek dedi, biz çökertmeyeceğiz, ekonomiyi kalkındıracağız bir başarı hikayesi yazacağız ama senden bir talebimiz var' dedim. 'İstihdam üzerindeki vergi yüklerini indirin.' Ben bunu der demez, 'Dur bir dakika Rifat' dedi. 'Tamam indireyim size yardımcı olayım ama sen bana ne taahhüt edeceksin? 'dedi.

GELİP BANA HAVA ATIYORSUN

'Ne istiyorsunuz' dedim. 'Gelip bana hava atıyorsun, 1 milyon 500.000 üyem var diye. Bana her bir üye için bir istihdam sözü vereceksin' dedi. 2017 tarihinde, tarihimizde ilk defa bir yılda yeni 1 milyon 500.000 istihdam sağladık, sizler sayesinde. Allah hepinizden razı olsun.

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan Rifat Hisarcıklıoğlu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

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