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Erdoğan ile Trump görüşmesinde, Suriye ve Irak’taki son gelişmelerin yanı sıra terörle mücadele konusu ele alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 23:04 | Son Güncelleme

Erdoğan ile Trump görüşmesinde, Suriye ve Irak’taki son gelişmelerin yanı sıra terörle mücadele konusu ele alındı

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