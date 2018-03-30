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Erdoğan, Trump ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 23:00 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Bu akşam gerçekleşen görüşmede, ikili ve bölgesel konularda görüş teatisinde bulunuldu. Suriye ve Irak’taki son gelişmelerin yanı sıra terörle mücadele konusunu ele alan iki lider, müttefiklik ruhuna uygun biçimde işbirliği ve koordinasyonu daha da artırma kararlılıklarını teyit etti. Görüşmede Gazze’de bugün yaşanan olaylara da değinildiği kaydedildi.

İHA

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erdoğan Trump ABD Türkiye

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