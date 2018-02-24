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Erdoğan'ın bu sözleri çok konuşulacak! Küçük kızı yanına çağırdı ve...

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2018 16:40 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta AK Parti 6. Olağan İl Kongresi öncesi konuşma yaptı. Erdoğan konuşması sırasında bordo bereli kıyafeti giyen küçük bir kız çocuğunu sahneye çıkardı ve "Türk bayrağı da cebinde. Şehit olursa bayrağı da inşallah örtecekler. Her şeye hazır, değil mi?" dedi.

Erdoğan, konuşması sırasında bordo bereli kıyafeti giyen küçük bir kız çocuğunu sahneye çıkardı ve şunları söyledi:

"İşte bizim bordo berelilerimiz de var. Bordo bereli ağlamaz. JÖH, yarbay, bordo bereli… Maşallah. Türk bayrağı da cebinde. Şehit olursa bayrağı da inşallah örtecekler. Her şeye hazır, değil mi?"

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan Kahramanmaraş ak parti bordo bereli

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
İlersi için söylemiştir sanırım.Zaten torunu olsa soylemezdi hani çok kutsal bir mertebe ama hiç birinin torunu afrine gitmez.Kefeni cebine koyup yola çıkanlar Ak parti ilçe teşkilatlarında kaç şehit var deyip dua ediyorlar..Hani bizede nasip et Allahim bu çoook büyük mertebeyi ama oturarak guzel bi hayat içinde.Asgari ucret almadan.Ama kefenle yola çikdilar merak etmeyin.(şehitliğe lafim yok yanlış anlaşılmasın)
beyinsizler daha o kizin vermek istedigi mesaji almamissiniz. bukadar kit beyinlisiniz..merak ediyorum bunu sizin savundugunuz o kucuk siyasi topluluklarin liderleri yapsa nasil tepkiniz olurdu ???? korkuyorum bu adam cikip hepimiz yasayalim dese kendinizi oldurursunuz diye. nedir bu adama dusmanliginiz. bu adamla alip veremediginiz ney merak ediyorum. savundigunuz partilere liderlere bakmiyorsunuz yaptiklarini gormezden geliyorsunuz kalkip devleti icin ummeti icin milleti icin ulkesinin bekasi icin hayatini ortaya koyan adama tas atiyorsunuz.allaha hamd olsunki sizin gibi zihniyetler gelmedi
BENCE ÇOK YANLIŞ YERDE. HOLLYWOOD'DA OLSA KESİN DEFALARCA OSCAR ALMIŞTI ....
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