Erdoğan'ın bu sözleri çok konuşulacak! Küçük kızı yanına çağırdı ve...

Erdoğan, konuşması sırasında bordo bereli kıyafeti giyen küçük bir kız çocuğunu sahneye çıkardı ve şunları söyledi:

"İşte bizim bordo berelilerimiz de var. Bordo bereli ağlamaz. JÖH, yarbay, bordo bereli… Maşallah. Türk bayrağı da cebinde. Şehit olursa bayrağı da inşallah örtecekler. Her şeye hazır, değil mi?"