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Erdoğan'ın 'Bunu dışarıda konuşmam' dediği HDP açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 03:56 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mahalle Başkanları Toplantısı’nda yaptığı HDP ile ilgili konuşma, kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başladı.

Erdoğan'ın 'Bunu dışarıda konuşmam' dediği HDP açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, cumartesi akşamı AKP İstanbul İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen ‘Mahalle Başkanları Toplantısı'nda, “Bunu dışarıda konuşmam” notuyla yaptığı HDP açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.

“MARKAJA ALACAKSINIZ”

Twitter'da yayılan görüntülere göre Erdoğan’ın ifadeleri şöyle:

“Arkadaşlar, HDP üzerinden parti teşkilatımızın çok farklı çalışma yapması lazım. Bunu dışarıda konuşmam. Burada sizlerle konuşuyorum, niye sizlerle konuşuyorum? Çünkü, onların baraj altı kalması demek, bizim durumumuzun çok daha iyi bir noktaya gelmesi demektir. Dolayısıyla da, her ilçede arkadaşlarım özellikle onlar üzerinde çok farklı çalışması lazım. Çünkü siz kim, kimdir bunu biliyorsanız. Mahalle temsilcilerimiz zaten kimin kim olduğunu bilmiyorsa bu görevi bırakması lazım.

Alacaksınız sandık seçmen listesini, bakacaksınız kim kimdir. Bu çalışmayı yapmanız da inanıyorum ki bize çok farklı bir netice getirebilir. Markaja almak diyoruz ya, markaja alacaksınız. Yani bizim arkadaşlarımızdan önce onlar gelmemeli. Sandık müşahitlerimiz, müşahitler noktasında sandık kurulu üyelerinin dışında sandık müşahitleriyle bizim oralara takviye yapmamız lazım. Olur ya, diğerlerinden gelmeyen olursa sandık kurulu başkanı kimse, oradan müşahitlerden kim önce gelirse onu alacak. O kişi sandık kurulunun ikinci ya da üçüncü üyesi olabilir.

"İŞ ÇANTADA KEKLİK DEĞİL"

"Burada bu defa neyi kazanırız? Sandık kurulundaki hakimiyeti biz elde etmiş oluruz. Yani burada çok hassas olmamız lazım. Bu işi hiç hafife almamamız gerekir. Yani bunları geçmişte çok yaşadık. Eğer bunu sağlama alırsak, İstanbul’da başlamadan işi bitirmiş oluruz. Değerli arkadaşlar tabii 13 gün var. İş çantada keklik değil. Şu anda kamuoyu araştırmalarında falan öyle iş bitmiş havasında değil, söyleyeyim. Bu neyi gösteriyor? Son seçimlerde yaşadığımız olay; 7 Haziran, 1 Kasım… Bakın, bir 7 Haziran yaşamamalıyız. Aynı şekilde 1 Kasım yaşamamalıyız. Yani iş bıçak sırtı olmamalı. Şunu bilmenizi istiyorum. İstanbul, Türkiye’nin adeta 81 vilayeti burada temsil ediliyor. Buradan çıkan netice Türkiye’nin neticesidir.”

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