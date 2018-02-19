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Erdoğan'ın danışmanından Meral Akşener hakkında suç duyurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2018 08:30 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Erdoğan'ın danışmanından Meral Akşener hakkında suç duyurusu

Üsküdar Üniversitesi'nde bir panele katılan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Adnan Tanrıverdi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in SADAT hakkındaki iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

'TAMAMEN SAFSATA'

Tanrıverdi, "Tazminat davası açacağız. Doğru değil. Bizim Türkiye'de herhangi bir askeri üssümüz yok, silahlı bir unsur eğitmiyoruz. 'Paramiliter yapı oluşturuyor' derken, sivilleri silahlandırıyor demek istiyor. Böyle bir şey yok. Tamamen safsata, biraz daha ileri gidersek iftira" dedi.

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
valla sadacı amca akşenerin etrafında öyle bir kitle toplandı ki senin sada vız gelir tırıs gider
bı kadının geliş amacı belli zaten kimin getirdiğidr belli neden bişey yapılmıyor
meral hanım ve İYİ parti bu milletin umudu olmaya devam ediyor.ne yaparsanız yapın bu sessiz çığlığı susturamıyacaksınız..
başdanışman o kadar parayı ne için alırki derken anladım ki bu boş işler içinmiş
İYİ olmuş İYİ.erken öten horozun başını keserler.:)
Bu TÜRKLÜK düşmanı Atatürk dusmani özerklik sevdalısı isidci zihniyet rahatsız olmuşsa AKŞENER doğru yapıyor demektir yolun açık olsun sayın AKŞENER
Meral başkan yürü doğru yolunda bunların yapacağı bir şey yok artık.Ancak suç duyurusunda bulunabilirler.
Vallahi bu kadından çok korkuyorlar.CHP , Kılıçdaroğlu falan değil bu kadın ve bir de Temel Karamollaoğlu.
bugüne kadar neyi bekledin başdanışman. delilleri ortadan kaldırdıktan sonra suç duyurusu.bu millet onuda yer
Büyük şok dediğiniz bu habermi acaba.Yüz defa suş duyurusunda bulunsun ne olacak.Güneş balçıkla sıvanmaz.Ateş olmayan yerden duman tütmez.
müslüman türkiyemiz tek vatanımızın içinde ne kadarda fetoşcu teröristler varmış yuh be vatan hainlerine. bu vatanı sizlere yedirmeyeceğiz bu vatan müslüman türk ulusunun tek vatanı başka vatanımız yok onun için siz ve sizlerin yok etmenize asla izin vermeyeçek bu onurlu şerefli müslüman türk ulusunun bu vatanı ilalebet koruyacağına ant içmiş bir nesilin torunlarıdır. fetoşun kızı demeye devam edecem meral hanım ayın 15.geçti hani başkan oldunda hani 15.den sonra bak göreceksiniz ben başbakan olaçam bu acıklamanı hele daha bekliyoruz 15.den sonra darbe olduda sen hele daha başbakan olamadın
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