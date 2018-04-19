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Erdoğan'ın erken seçim kararının ardından Twitter'da bunu yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 08:41 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 24 Haziran 2018'de erken seçime gideceğini açıkladıktan dakikalar sonra Twitter adresinde de yeni bir adım attı.

Erdoğan, kişisel hesabından AK Parti'nin kurumsal Twitter adresini takip etmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12,8 milyon takipçisi varken, AK Parti’nin kurumsal Twitter adresinde ise 1,44 milyon takipçisi bulunuyor.

Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce sadece Cumhurbaşkanlığı'nın resmi hesapları ile eşi Emine Erdoğan'ın Twitter hesabını takip ediyordu.

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24 haziran seçimi erken seçim erdoğan

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