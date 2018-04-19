Erdoğan'ın erken seçim kararının ardından Twitter'da bunu yaptı

Erdoğan, kişisel hesabından AK Parti'nin kurumsal Twitter adresini takip etmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12,8 milyon takipçisi varken, AK Parti’nin kurumsal Twitter adresinde ise 1,44 milyon takipçisi bulunuyor.

Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce sadece Cumhurbaşkanlığı'nın resmi hesapları ile eşi Emine Erdoğan'ın Twitter hesabını takip ediyordu.