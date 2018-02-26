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Erdoğan'ın konvoyunu durdurdu, bakın ne verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2018 15:22 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı’na gitmek üzere Kısıklı’daki evinden saat 14.00 sıralarında ayrıldı.

Bu sırada konvoyunu durduran Erdoğan, komşusu olduğu öğrenilen minik bir kız çocuğu ile sohbet etti. Komşularının Erdoğan’a doğum günü nedeniyle pasta verdiği öğrenildi. Kız çocuğuna hediye veren Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı’na doğru hareket etti.

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
UZUN ADAM SENİ ÇOK SEVİYORUZ NİCE UZUN HAYIRLI SAGLIKLI SENELERE İNŞ AMİN
İYİKİ DOĞDUN İYİKİ VARSIN BAŞKOMUTANIM ALLAH SENİ MEMLEKTEMİZDEN BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN BENİM VE AİLEMİN CANINDAN CAN VERSİN BU ÜLKENİN SANA VE EKİBİNE ÇOK İHTİYACI VAR DEVLETİ BABASININ EVİ GİBİ YÖNETİYOR DİYEN ABLAYA BURDAN SESLENİYORUM NE GÜZEL ALLAH RAZI OLSUN BABASININ EVİ GİBİ GÖRÜYOR ÜLKEYİ VE ONA GÖRE SAHİP ÇIKIYOR VE YÖNETİYOR HANGİ AİLE RESİ AİLESİNİ KÖTÜ GEÇİNDİRMEK İSTER ALLAH KONUŞTURUYOR BUNLARI ASLINDA KENDİLERİDE FARKINDA HERŞEYİN GÜN SİYASET GÜNÜ DEĞİL MİLLİ DEĞERLERE SAHİP ÇIKMA GÜNÜ SENİ SEVMEYEN ÖLSÜN SAYIN BAŞKANIM DADAŞ AYHAN GAVURBOĞANLI
reklam kokan hareketler
hem disardaki dusmanlar hemde icerdeki dusmanlar adam gorsun. gerci akp ve tayyip erdogan hazimsizligi son zamanlarda cogaldi ama ona yakinda cozum bulurlae ????
şowwwwwwwww
Kurgu gereği önceden hazırlanmış olaylarla pasta kesip KANDIRILDIM deyip gecerken VATAN evlatları bedel ödüyor çürük bilo ile ABD vatandaşlığından dolayı 27 gun askerlik yapmis buro gemicikleri yuzduruyor... bedelli damat ferit devleti yönetiyor!!!! Keyifleri yerinde ateş düştüğü yeri yakıyor...
BALIKESİR / BURHANİYEDEN SEVGILER REİS DOGUM GUNUN KUTLU OLSUN
DESENİZE KÖMÜR VE MAKARNA ZAMANI GELDİ :)
her yerde yalakalar olabilir dünyanın düzeni bu ama burdan size ekmek çıkmaz genel merkezin önüne gidip orada yalayın
@erkan_1975_bazzz küçük bir kız çocuğuna bunu söyleyecek kadar kudurmuşsun Allah hidayet versin sana
Pastayı yediğinide! gösterseydiniz reisimize afiyet olsun derdik.
askari ücrete çalışan elektiriğini kirasını zor ödeyip milletten aldığı borç ile yaşamını sürdüren kitlenin de şu reis hayranlığına bitiyorum :D
herşey şov
nice uzun senelere uzun adam.
allah uzun ömürler versin
insallah bu son kutlaman olur.Tezelden topragina kavusmani, umit ettigin cehennemine girmeni cenabi Allah tan dilerim.Amin.....
yeme kim gelir
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