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Erdoğan'ın kuzeni Bayram Ali Mutlu son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 18:57 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Bolu'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden akrabası Bayram Ali Mutlu, son yolculuğuna uğurlandı.

Erdoğan'ın kuzeni Bayram Ali Mutlu son yolculuğuna uğurlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dayısı merhum Saim Mutlu'nun oğlu olan Bayram Ali Mutlu için Eyüp Sultan Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Bayram Ali Mutlu'nun eşi Nuray ile çocukları Enes ve Ersin Mutlu, akrabaları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile kızları Esra Albayrak ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mutlu'nun cenazesi, burada ikindi vakti kılınan namazın ardından Eyüp Sultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

SARILARAK TESELLİ ETTİ

Bayram Ali Mutlu'nun eşi Nuray oğulları Enes, Ersin Mutlu cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Emine Erdoğan başsağlığı dileğinde bulunduğu Nuray Mutlu'yu sarılarak teselli etti.

TRAFİK KAZASI GEÇİRMİŞTİ

Bayram Ali Mutlu, Bolu'nun Gerede ilçesinde dün meydana gelen zincirleme trafik kazasında ağır yaralanmış ve hayatını kaybetmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dayısı Saim Mutlu da 2016'da vefat etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni trafik kazasında yaşamını yitirdiCumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni trafik kazasında yaşamını yitirdi
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