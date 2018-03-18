Erdoğan'ın kuzeni Bayram Ali Mutlu son yolculuğuna uğurlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dayısı merhum Saim Mutlu'nun oğlu olan Bayram Ali Mutlu için Eyüp Sultan Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Bayram Ali Mutlu'nun eşi Nuray ile çocukları Enes ve Ersin Mutlu, akrabaları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile kızları Esra Albayrak ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mutlu'nun cenazesi, burada ikindi vakti kılınan namazın ardından Eyüp Sultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.
SARILARAK TESELLİ ETTİ
Bayram Ali Mutlu'nun eşi Nuray oğulları Enes, Ersin Mutlu cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Emine Erdoğan başsağlığı dileğinde bulunduğu Nuray Mutlu'yu sarılarak teselli etti.
TRAFİK KAZASI GEÇİRMİŞTİ
Bayram Ali Mutlu, Bolu'nun Gerede ilçesinde dün meydana gelen zincirleme trafik kazasında ağır yaralanmış ve hayatını kaybetmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dayısı Saim Mutlu da 2016'da vefat etmişti.
HDP'li vekilden dikkat çeken sözler: Başka seçenek bırakmıyorsunuz
Çok kritik açıklama! Trump anlaşmadan çekilecek
Salih Müslim'den Afrin açıklaması
Samsun'da doğumda dehşet! Kan donduran iddia...
Son dakika! TSK'dan Afrin açıklaması...
Lüks restoranda yaşandı! Aracını teslim etmedi, vale lastiğini kesti
Akit yazarı Ali Akben: AK Parti önümüzdeki yerel seçimlerde kayaya toslayacak
Meral Akşener son anketi açıkladı: İşte İYİ Parti'nin oy oranı
Tarihin en acı karesi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum