Erdoğan'ın Nureddin Yıldız hakkındaki sözlerine tepki! 'Haddinizi aşmayınız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Kadınlar Günü etkinliği kapsamında Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda açıklamalarda bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kadınlar dayak yiyorlarsa şükretsinler" diyen Sosyal Doku Vakfı Başkanı ve İlahiyatçı Nurettin Yıldız'a konuşmasında bir kez daha tepki göstererek “Son günlerde bakıyorsunuz, birileri ortaya çıkıp da ne yazık ki kadınla ilgili çok farklı açıklamalarda bulunup dinimizde kesinlikle yeri olmayan bazı kendince içtihatta bulunan kişiler çıkıyor ortaya” demişti.

“ŞİMDİ BİR ÇOK HOCAEFENDİ BENİ TEFE KOYUP ÇALACAK”

Erdoğan’ın konuşmasında “İslam’ın güncellenmesinin gerektiğini bileyecek kadar da aciz bunlar. İslam’ın hükümlerinin güncellenmesi vardır. Siz İslam’ı 14 -15 asır önceki hükümleriyle kalkıp da bugün uygulayamazsınız. Onun için de bugün İslam’ın uygulanması yer, zaman ölçüsüyle değişiyor. Şimdi bir çok hocaefendi beni tefe koyup çalacak o ayrı mesele. Rabbim bizi tefe koymasın” ifadeleri dikkat çekmişti.

“NE DİNÎ MÜCEDDİDSİNİZ VE NE DE FIKIHÇISINIZ”