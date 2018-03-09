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Erdoğan'ın Nureddin Yıldız hakkındaki sözlerine tepki! 'Haddinizi aşmayınız'

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2018 14:06 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Şimdi bir çok hocaefendi beni tefe koyup çalacak o ayrı mesele” sözlerinin ardından ilk tepki geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Kadınlar Günü etkinliği kapsamında Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda açıklamalarda bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kadınlar dayak yiyorlarsa şükretsinler" diyen Sosyal Doku Vakfı Başkanı ve İlahiyatçı Nurettin Yıldız'a konuşmasında bir kez daha tepki göstererek “Son günlerde bakıyorsunuz, birileri ortaya çıkıp da ne yazık ki kadınla ilgili çok farklı açıklamalarda bulunup dinimizde kesinlikle yeri olmayan bazı kendince içtihatta bulunan kişiler çıkıyor ortaya” demişti.

“ŞİMDİ BİR ÇOK HOCAEFENDİ BENİ TEFE KOYUP ÇALACAK”

Erdoğan’ın konuşmasında “İslam’ın güncellenmesinin gerektiğini bileyecek kadar da aciz bunlar. İslam’ın hükümlerinin güncellenmesi vardır. Siz İslam’ı 14 -15 asır önceki hükümleriyle kalkıp da bugün uygulayamazsınız. Onun için de bugün İslam’ın uygulanması yer, zaman ölçüsüyle değişiyor. Şimdi bir çok hocaefendi beni tefe koyup çalacak o ayrı mesele. Rabbim bizi tefe koymasın” ifadeleri dikkat çekmişti.

“NE DİNÎ MÜCEDDİDSİNİZ VE NE DE FIKIHÇISINIZ”

Erdoğan’ın “Şimdi bir çok hocaefeni beni tefe koyup çalacak o ayrı mesele” sözlerinin ardından ilk tepki geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda üç gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuğu olan Nur cemaatinin önde gelen isimlerinden olan Rotterdam İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akgündüz, Erdoğan’ın “İslam’ın güncellenmesi” sözlerine karşı çıktı.

Prof. Dr. Ahmet Akgündüz, sosyal medya hesabından yayımladığı "Muhterem Cumhurbaşkanım! Haddinizi aşarak şer’î meselelerde fikir beyan etmeyiniz! Zira ne müctehid ve ne de fıkıhçısınız!" başlıklı yazılı açıklamada “Muhterem Cumhurbaşkanım! Sizi Allah için seviyor ve 21. Asrın siyasî müceddidi olarak ilan ediyorum; ancak siz ne dinî müceddidsiniz ve ne de fıkıhçısınız. Ehil olmadığınız konularda ve hele de şer’î konularda görüş beyân etmeniz tamamen şahsınızı felâkete sürükleyebilir. Ben sözlerinizin maksadını aştığını hüsnüzanla yorumluyorum. Sizi Allah için seven bu kardeşinizden birkaç noktayı dinleyiniz” ifadelerini kullandı.

“ALGICI MEDYAYA GÜVENMEYİNİZ”

“Birinci Nokta: Nureddin Yıldız ve Faruk Beşer Hocalar ehl-i sünneti bu bid’at asrında müdafaa eden hocalardır. Ancak âyet ve hadisleri ve hatta şer’î hükümleri açıklarken bazı ifade yanlışlıkları bulunabilir. Biliniz ki, hedefleri bu iki hocayı yıpratmak değil, belki dini yıpratmak olan algıcı medyaya güvenmeyiniz” diyen Ahmet Akgündüz, şöyle devam etti:

“İkincisi, Diyânette ve Din İŞleri Yükse Kurulunda İslam hukukunda gerçek uzman bulunduğu konusunda endişelerim vardır. Yahut algı operasyonundan korkarak söz söylemekten çekinmektedirler. Zira Diyanet İşleri Başkanımız ve Din İşleri Yüksek Kurulu, yine medyanın ortaya attığı evlenme yaşı konusunda imtihanı geçemediler. Meseleyi milletimize anlatamadılar. Anlatmak isteyenlere de fırsat vermediler.”

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erdoğan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğa nurettin yıldız Ahmet Akgündüz

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Okuyucu Yorumları 162 yorum
yıpratma amaçlı haberler yapıldığıda ortada Senelerce Papazların Kilisede nikah kıydığı filmleri izletirken,Hiç SORUN ETMEYENLER iş ;İmamların Nikah Kıyma olayına gelince yeriyerinden oynatmışlardı Bu bile ; aslında Bu Zihniyetin nasıl bir Haçlı Projesi olduklarını açıklamaya yeter
@palermo544 Tayyip Erdoğan sen kimsinde Allah'ın kitabıyla oynama cüretini kendinde gösteriyorsun. Seni Al ıslah etsin. Biran önce Rabbim bu milleti senin elinden kurtarsın.
@palermo544 cumhur başkanımız hem nalına hem mıhına vurmayı çok iyi biliyor..senin gibi koyun sürüsü de mee leye meee leye ardısıra koşuyor....koşun bakalım koşun Süleyman a kalmayanlar bakalım size kalacak mı..
@yaseminkurt ALLAH REİSİ BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN ALLAH ONUN YAR VE YARDIMCISI OLSUN ALLAH REİSİ SEVMEYENLERİ KAHREYLESİN DAİM AZAPTA BIRAKSIN
@palermo544 ıtalyalı noluyor..cumhurbaşkanı ılk defa gerçek bır sorunu tesbıt edıp mılletı dınden soğutan şarlatanlara dur dıyor..tüm konulara göbekten dalan sen ıtalyan konu nur cemaatı olunca bakıyorumda çalı dolanıyorsun..nur cemaatı mevzu olunca bakıyorumda reisi bıle gozunuz gormuyor..
@palermo544 Slogan ve hamaset amaçlı yazdığını ve gerçekte milli ve yerlilikle bir alakan olmadığını bildiğimden ( adından belli zaten) okumadan eksiyi basıyorum haberin olsun.
@deniz7351 seni kahretsin sevmek zorundamıyız allah onu sevenlerin ve başımıza bela edenlerin bin türlü belasını versin o zaman
@palermo544 , Keşke pensilvanya544 yazsaydın daha yakışırdı.
@yaseminkurt Tayip Erdoğan kuranı kerimle oynamıyor dinin hükümleri değiştirilemez diyor ama bazı kendini bilmez din adamı kisfesinde olanlarda kafasına göre içtihat veriyor adam bunlara karşı çıkıyor içtihat nedir biliyormusun sen kalkmış konuşuyorsun
@tepekoylu_2015 Nah dur diyor. Her zaman yaptığı gibi uyuyanların gazını alıyor.
@anteras094 feslı kadır kadar pis bır uslup ve ağıza sahipsin..ben nıyet okuyucusu degılım ama bu şarlatanlara kım yeter ulan dedıyse doğru demıstır ıyi demıştır..bıraz doğruya doğru yanlışa yanlış demeyı ögrenınde memleket bır arpa boyu yol alsın...
TÜRKİYEYİ NUR CEMAATİ YÖNETİYORSA TÜRKİYE BİTMİŞTİR.UĞURLAR OLSUN .
Belki de ülke onların dualarıyla adamlıklarıyla ney duruşlarıyla felakete sürüklenmiyordur. Yıllardır onlara zarar vermek isteyen iftira atan yıprstmaya çalışan ki en sonuncusu Fetö dahil tamamınım geldiği noktaya bakarsanız nur cemaatlerinin ilk günkü çizgilerğnde olduklarını görürsünüz.
@beneneyim yani sen şimdi diyorsun ki; milyonlarca insanın bu ülke için çalışıp fiili duanın kralını yapması boşuna, belli bir gurubun kavli duası bu ülkeyi ayakta tutuyor. Çünkü yattığın yerden Allah'a dua edince bu dünyada elde edemeyeceğin şey yok. Tebrikler tam bir cahilsin
@beneneyim Bu amerika, almanya, ingiltere falan fıstık. onlarda da mı nur cemaatinin duaları var. onlar da bu yüzden mi yıkılmıyor? kafam karıştı şimdi benim. Bunları da bşr açıklarsan çok sevinirim...
ŞİMDİDE BUNLAR YAPARLAR BİR DARBE....KANDIRILDIK ALDATILDIK...GÖÜRÜSÜN GÜNÜ HA AYĞINI DENK AL DEMİŞ HOCA...???
şimdi diyorki İSLAMIN güncellenmesi lazım ya cahil İSLAM demek KİTABIMIZ KURANI KERİMİN hükümleridır onun ayetlerinin 1 harfini değiştirmek kıyametin alametidir şimdi sen şöylemi güncellettireceksin İSLAMI zinay kitabımızda günah ama ben ab istedi kanunla serbest bıraktım artık sevabmı diyeceksin veya hırsızlık hele devletin malını çalmak günahtı ama ben onu yolsuzluk hırsızlık değildir devletin malı deniz yemiyen domuz diye fetva verdirdimmi diyeceksin devletin dini olmaz devletin dini adalettir hukuktur buyuran PEYGAMBER SAV efendimize adalet benim 2 dudağımın arasındaki kelimedir diyeceksin
@poyrazz.2017 yok erdoğanın söylediği senin gibi malları güncelleyip zihninizdeki pisliği islam diye millete empoze etmenizi engellemek
@06volkan SENİN GİBİ MALI İYİ GÜNCELLEMİŞ
ayrıca sanada şunuda belırteyım bu 6 yaşındakı çocukla evlenılır asansörde hallvet olunuır dıyen dın adamlarınada ne ınanırım nede mılletımın ınanmasını ısterım boş verın bu kafaları değiştırın artık
@poyrazz.2017 ey sevgılı kardeşımn eskıden yanı çok eskıden gece tırnak kesmeyın günah denırdı nıye lambayla oturuluyor elektrık yok tırnak keserken etını kesersın abdestın bozulu denırdı ee şımdı her yer elektrık sayesınde gecelrı bıle gunduz yanı mısal buna benzer çok şeyler var böyle şımdı recep tayyıbınde anlatmak ıstedığı budur hısrıstıyanlarda bıle çok çok eskıoden dınde reform adı altında ronesans vardı yaşın yeterse bı hatırla yada oku derım böyle yıpratıcı karşı çıkmalar yerıne
@poyrazz.2017 nisa 34 deki gibi karıları dövek mi yani..
@gultekfb o rönasans dediğin islamda değil hangi dinde var onu iyi oku sen gece tırnak kesmeyle şimdi bunun islamı güncelleyelim fetvasının ne anlamı var sence islamın neyini güncelliyeceksin sen o kafaya demekki yıllarca inanmışsın bu memlekette o kadar yobazlar vardıki tırnak kesme günah dünya öküzün boynuzunda kız çocuklarını okutma 9 yaşında evlendir diyenlerin hepsi bugünde var ve bu yobazların hepsi buna oy veriyor niye nurettin yıldız bu lafları yenimi söyledide şimdi ahkam kesiyor eee seçim var her şey mübah zinayı yasalaştır şimdi ab istedi çıkardım ama hata ettik yürüyün be işinize
CAHİL NİSA 34 dün o bölümünde ALLAH CC şöyle emrediyorfenalık ve geçimsizliklerinden korktuğunuz kadınlara gelince önce kendilerine öğüt verin yataklarından ayrılın bunlarda fayda vermezse dövün buyuruyor sen sapınan samanı karıştırıyorsun
@06volkan adını sormadım ben sana
ahmet sende fetöcüsün!
EVET ZAMANIN DECCALİ GELMİŞTIR.Hz.TAYYIBE AMAN DIKKAT KOYUNLARIDA TEHLİKELİDİR,T.Ç NIN CANINA OKUDULAR ZATEN NEMRUT
Tayyibin şu cümlesi bir yönetici olarak hemde islam ülkesinde yenilir yutulur değil şu cümleden sonra kimse demesin erdoğan müslümandır! ben okadar pişmanımki buna oy verdiğime Allah beni Affeder inşallah çok yanılmışım aldanmışım kandırılmışım. hadi din üzerinden siyaset yaptın bari oyuncak etme arkadaş Allahtan başka kimsenin tekelinde değil bu din haddinizi bilin.
@mhmtzfr sENİN GİBİLER ZATEN OY VERMEDİ Kİ KONUŞSUN.sİZ HAİN VE ATEİST GÜRUHSUNUZ.o ZAMAN 7 YAŞINDAKİ KIZINI EVLENDİR....SOYTARILAR SİZİ.......
@serdogan_07 benmiyim hain ve ateist sende çok komiksin :) oy vermesem yazmazdım bunları herkezi kendin zannetme ne yalancıyım ne riyakarım nede başka bişey benim Allahtan başka tapacak ilahım ve ondan başka sığınacak yerim yok çok şükür. sen kimsinki bu yaftaları yapıştırıp bide haklıymış gibi soytarılar sizi yazıyorsun ne zannediyorsun kendini sen ancak millete olur olmaz hainlik atesitlik rozeti takan bir asalak olursun.
Güzel cevap vermiş, aynı eski günlerde ki gibi. İster kral ol ister cumhurbaşkanı fikir yürütemeyeceğin konular vardır ve bunu bir din alimi rahatlıkla söyleyebilir, itiraz eder kimsede birşey diyemez. O yüzden reisim islami açıdan hocalarımızı dinleyeceğiz hep birlikte yürümeye devam edeceğiz. Dostlar acı söyler, yalakalar sadece pofpoflar, yolumuz acı söyleyenlerle olsun.
@erdemaltunsk Reisinize HUKUK PROFESÖRLERİ DE HUKUK ANLATIYOR AMA O YİNE KENDİ BİLDİĞİNİ OKUYOR.O ZAMAN NEDEN SESİNİZ ÇIKMIYOR ACABA ?
Asıl Haddini aşan Ahmet Akgündüz olmuş. Kendisi KUR'AN'LA Alakası olmayan ALLAH'IN Kitabına alternatif kitap yazıp ona ALLAH'IN Yüce KUR'AN'I İsmi olan NUR İsmini verip onun ALLAH Katından indiğini söyleyen Saidin Risalelerini bilir KUR'AN'I Bilmez. ALLAH'IN Kitabına alternatif kitaplarla Paralel Din oluşturanlar Devletin içinde de paralele Devlet oluşturlar. Ahmet Akgündüz de aslında kripto Fetocudur.
senin gibi gundemde kalalım çabası.tv leri açıyom masallah kominizm ülkesi gibi, birinde cumhur birinde basbakan. mecbur seyretecen mecbur dinliyecen.hergun aynı yemegi yersen bıkarsın.bende oy vermediklerimden bıktım kuran çarpsın.
ERDOĞAN bu konuda siyasete oynuyor çok yazık bende kendisini münafık olarak ilan ediyorum.
g.kılları yer ama biz yemeyiz bunları :) reco imaj tazelemk için kasten yapılıyor
Tayyip Erdoğan sen kimsinde Allah'ın kitabıyla oynama cüretini kendinde gösteriyorsun. Seni Al ıslah etsin. Biran önce Rabbim bu milleti senin elinden kurtarsın.
Kapağı Hollanda'ya atıp, ordan cart curt etmesi kolay tabi.
hayret birşey bu pis dincileri hakkında konuşmak akp için Cesaret ister
@ferdagoksel sen ne konuşuyorsun pis herif
Birileri laikliğin değerini anlayacak ve anlatacak.
Allahın tokatı yakındır. biz islama hizmeti noktasında destek verdiğimiz uzun adam islamın hakikatlerini terennüm ettiren insanları eleştiriyor inanamıyorum.
@fatih8281 ağzına sağlık aynı bende senin gibi düşünüyorum.çok yazık.
NURETTİN YILDIZ DENEN ŞARLATAN BAŞTA OLMAK ÜZERE HEPSİ AKP'İKTİDARININ ÜRÜNÜDÜR. ANLAŞILAN BAYAĞI KORKMUŞ RECEP BEY
hoca yakında chp sen milletvekili adayı olur
Ahmet Akgündüz hocam bir zahmet Rotterdam dan Türkiye ye gelseniz de burada sesli söyleseniz şu söylediklerinizi :))
İslamı güncelleştirmek, İslamın hükümleri 14 asır öncesinde kaldı demek kimsenin haddine değildir. Hoca çok doğru söylüyor. Reis bu sefer haddini aştı ..
kardeşim, Tayyip Erdoğan'a bugüne kadar hiç oy vermedim ama bu konuda sonuna kadar arkasındayım. Ey profesör bozuntusu Ahmet Akgündüz, Tayyip Bey'in yanında ona dini açıklayan onlarca profesör var, kendi kafasından konuşmuyor herhalde. Senin gibi profesör bozuntuları İslam'ı öcü bir dinmiş gibi gösteriyorlar. İslam dini kolaylık ve şefkat dini, sizin gibi din tüccarları dini parayla satar oldunuz, millet uyanmasın diye elimizden geleni yapıyorsunuz, millet uyanırsa din tüccarlığı yapamayacaksınız derdiniz o sizlerin. Daha yazacak çok şey var ama kelime sayım bitti.
Bizim Cumhurbaşkanımız her konuyu bilir , Çünkü lambadan CİN çıkardı... Her istediğini yapıyor kıyak Dünya...
Tayyip uzun zamandır böyle doğru laf etmemişti. Islamın bir an önce güncellenmesi lazım, yoksa müslümanlar ortaçağ karanlığından çıkamayacak.
@mezargedigi senin tayyip dedigin cumhurbaşkanı aslanım.terbiyeni takın. sev sevme ama dürüst konuş.senin lat menat ve uzzalarına laf edersem hırlarsın di mi.. hadi bakalım.akıllı ol.
vaybe sorun olduğunu görüyorlarmış :D milleti aptal yerine koyuyorlar bu sözleriyle ! dini araç gibi kullanıp kendine inanları yıllardır kandırıyorlar yazıklar olsun boş beyinlere !
@komser393 bu laik kafalar islamı ne bilir, içtihadı ne bilir. onlara iki tek ver islamı tartışsınlar. dini inkar edip mutlu olsunlar.
çok yanlış konuştun başkan,bir kesimin reyini almak için sana yakışmadı
islamın neresini güncelleyeceğiz din tahrifçilerinin ekmeğine yağ sürüyosun.
Ben Sn. Cumhurbaşkanına oy bir defa verdim. İstanbul B.Şehir Belediye Başkanıyken, sonra ne başbakan ne de c.başkanıyken oy vermedim. Ama ilk defa doğru bir tespit yapıp, insanı dinden imandan ve de ZIVANADAN çıakrtan hoca bozuntularına gereken cevabı vermiş. Oyum kendisinedir.
@muradk sen bir numaralı yalancısın bir sözle oyunu değişiyorsa zamanında çok oy vermişsin demektir
hayatımda Erdoğan'a oy vermedim ama bunlar. Ona düşman olduysa demek ki doğru yolda bundan sonra verebilirim
sayın cumhur başkanı çıkıp neyi kastettiğini açıklaması lazım.islamiyetin neresini güncelleyeceğiz. EN SON KİTAP KURANI KERİM EN SON PEYGAMBER HZ.MUHAMMED S.A.V.
O kadar meraklıysalar cemaatleri kapatıp laiklik karşıtı söylemleri susturmak için önlem alırlar. Yoksa atı alan üsküdarı çoktan geçti. Eski hükümetlerin cemaatlere verdikleri arazilerle şimdi yapılanları karşılaştırın ileride Türkiye'nin bu ayrılıkçı zihniyetle nasıl başı belada olduğunu göreceksiniz.
mynetciler bu adama neden her haberinizde ilahiyatcı diye hitap ediyorsunuz bu ülkenin % de kaçı bu adamı ilahiyatcı olarak kabul ediyor ayrıca bu deli saçmalıklarının hiç biri dinimizde yoktur
Ahmet hocam yerden göğe kadar haklı. Allah razı olsun.
yorum yapan arkadaşlar öncelikle şunu bilmenizi isterim bu talimatları zaten kendisi veriyor bir anlamda kendini tekzip ediyor
@adriannn bu zeka sende oldukça çok yaşarsın git halk tvde akıl sat bari.islam ne bilirmisin sen. hiç bir ilmihal bilirmisin. 54 farzın 10 tanesini saysana bakalım.at yarışı değil bu. dini konu...laikler işine bakmalı.
Erdoğan haklı. Dini ingilizlerin maşası yaptı bu meczuplar!
Yürüüü be Ahmet Akgündüz seni kim tutar... (!)
Profesörün açıklaması yerinde ve uslup olarak da doğru olmuş. Diğer hocalara da laf edenler müslüman ise önce kendilerine baksın değillerse zaten anlamalarını beklemek yanlış olur.
Benim tanıdığım Tayyip Erdoğan ,iyi niyetle ve nazikçe yapılan şu eleştiriyi bile kaldıramaz.Bu iş "Sen kimsin " ile noktalanır.Demedi demeyin.
Asıl sen haddini bil hoca efendi istediğiniz gibi kutsal kitabımızda değişiklik yapamazsınız
Sayın cumhurbaşkanımız tamamen, Allahın kitaptaki emrini belirtmiştir. Cumhurbaşkanı bu konuda söz sahibiyim demediği gibi, kimsede söz sahibi degil, tüm zamanlara hitap eden kuranı kerim söz sahibi diyor. İnanmıyorsan git kuranı kerimi oku, orada yüce allah bunu emretmiş zaten.
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