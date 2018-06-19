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Erdoğan'ın Ömer Halisdemir çıkışına Muharrem İnce'den cevap gecikmedi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 20:16 | Son Güncelleme

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ömer Halisdemir ile ilgili iddialarına yanıt verdi.

Erdoğan'ın Ömer Halisdemir çıkışına Muharrem İnce'den cevap gecikmedi!

İnce, Erdoğan’ın ‘şehit Ömer Halisdemir’in ailesi ve şehidin mezarını ziyaret etmediği’ şeklindeki iddiasına sert yanıt verdi.

İnce Twitter üzerinden Erdoğan’a, “Erdoğan ben senin gibi şehide kelle diyenlerden değilim. Şehidimiz Ömer Halisdemir'in mezarını ve yakınlarını zamanında ziyaret ettim. Recep Yine çuvalladın!” şeklinde yanıt verdi

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Anahtar Kelimeler:
CHP muharrem ince sosyal medya Ömer Halisdemir

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
hadi oğlum hadi son 4 günün ince ince silinip godoceksin memleketine
adamın dibi
Fetoya her istediğini verenler kozmik odadaki bilgileri cia veren TÜRK ordusuna ERGENEKON BALYOZ kumpaslarini kuran baş fotocu PAPA dostu bırak bu ayakları fetoya hocam diyen ALÇAKLAR kasila kasila poz veren şerefsizlerin diyorum AK-ITler kuduruyor neden TÜRK Milletinin adayı AKŞENER dir..
adam kapak yapmaktan yoruldu reis sen bozulmaktan yorulmadin
eee zaten fetoye terorist diyor fakat birde zamaninda selam veriyor hic birsey olmamis gibi uzaktan selam verenleri terorist hain diye iceri attiriyor kendisi ve yandaslari haric
Adamlar renkten renge girdiler artık. Bu kadar yüklenme bunlara İnce başkan. Sana laf yetiştirmeye zekaları yetmez zaten bunların
baybay recep neye uğradığını şaşırdı dingonun ahırı gibi tek kale siyaset yaptı şimdi baybay
Ömer halisdemir in mezarını ziyaret etmeye benim yüzüm yok. Faillerinin ortakları hala dışarıda iken o mezara nasıl bakarım.
HER TÜRLÜ ALÇAKLIĞI YAPAN ADAMI GALA ALMA HOCAM
25 haziranda tam cuvallayacak
Her zaman ki gibi :))
durur mu ince vermiş cevabı
Bir tek bunlar müslüman bir tek bunlar türk ağzına sağlık ince...
İnce ince yasemince Şuayip nerdeyse bir oy için Kandil’e gidecek iftira atmayın ona maşallah ölüden bile oy ister onun için oy versinler yeter tüm ülkenin değerlerini hiçe sayar seloyla saz çalıp oynar gerekirse
Yine koymuş kapağı.. Helal sana Halkın adamı...
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