Erdoğan'ın Ömer Halisdemir çıkışına Muharrem İnce'den cevap gecikmedi!

İnce, Erdoğan’ın ‘şehit Ömer Halisdemir’in ailesi ve şehidin mezarını ziyaret etmediği’ şeklindeki iddiasına sert yanıt verdi.

İnce Twitter üzerinden Erdoğan’a, “Erdoğan ben senin gibi şehide kelle diyenlerden değilim. Şehidimiz Ömer Halisdemir'in mezarını ve yakınlarını zamanında ziyaret ettim. Recep Yine çuvalladın!” şeklinde yanıt verdi





