'Erdoğan’ın sözleri ‘fırıldak AKP’lilere...'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok konuşulan sözlerini köşesine taşıyan Sabah yazarı Hilal Kaplan, "Cumhurbaşkanı'nın kast ettiği aslında çoktan Ak Parti'yle de Erdoğan'la da bağını koparmış ama tamamen 'duygusal' sebeplerle öyle değilmiş gibi davranan ikiyüzlü muhterislereydi. Yani Salih Tuna'nın deyimiyle 'fırıldak AKP'lilere... diye yazdı.

Hilal Kaplan'ın yazısı şöyle;

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri mitinginde şöyle dedi:

"Oyumu Cumhurbaşkanı'na vereceğim ama parlamentoda Ak Parti'ye vermeyeceğim. Siz ne diyorsunuz? Bu oyunu bozmaya var mıyız? Bu oyunun kimlerin olduğunu anlıyorsunuz inşallah; bu münafıklar çetesini hep birlikte yere gömeceğiz."

Bunun üzerine muhalefet Cumhurbaşkanı'nın kendisine oy verip Ak Parti'ye oy vermeyecek herkesi hedef aldığını iddia etti. Akıl var, mantık var. MHP ile seçim ittifakı yapan bir siyasetçinin, parlamento seçiminde MHP'ye veya başka partiye oy verecek seçmene münafık demesi mümkün mü? Ancak manipülasyon yine sınır tanımadı ve Cumhurbaşkanı hedefe konuldu.