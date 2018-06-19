Erdoğan'ın teknoloji programında dikkat çeken görüntü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya özel yayınında "Gençlik ve Teknoloji Buluşması" ismindeki programla gençlerin sorularını cevapladı.

Programın sosyal medya etiketinin de "#GençlerdenErdoğana" şeklinde olduğu ifade edildi.

Söz konusu programda Türkçe, İngilizce, Arapça ve Farsça olmak üzere 4 farklı dilde simultane yayın yapılan "Gençlik ve Teknoloji Buluşması"nda bir konu ise dikkat çekti.

ELEŞTİRİ KONUSU OLDU

Erdoğan'ın konuşma yaptığı kürsünün arkasında yer alan ekrana yansıtılan bilgilerin yer aldığı bilgisayarda kullanılan Windows’un deneme sürümü olduğu yazıyordu.

“Windows’u aktive edin” yazan ekran sosyal medyanın da gözünden kaçmadı. TAI gibi bir kurumda gerçekleştirilen teknoloji buluşmasında tam sürüm Windows’un kullanılmaması eleştiri konusu oldu.