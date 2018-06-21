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Tarihi anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı Üçüncü Havalimanı'na indi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 19:43 | Son Güncelleme

İstanbul'da 3. havalimanı büyük oranda tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan uçak, Gaziantep dönüşü saat 20.30 sıralarında yeni havalimanına indi. İlk iniş öncesi havalimanındaki son durum havadan fotoğraflandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan "TC-ANK" adlı uçak, Gaziantep'den gelerek havalimanına inen ilk uçak oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan "TC-ANK" adlı uçak, İstanbul Yeni Havalimanı'na ilk inişi gerçekleştirmek üzere Gaziantep'ten hareket etti.

Erdoğan, 24 Haziran seçimleri için il mitinglerini Gaziantep ile bitirdi. Miting sonrasında helikopterle Gaziantep Havalimanı'na geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan "TC-ANK" adlı uçak, İstanbul Yeni Havalimanı'na ilk inişi gerçekleştirmek üzere Gaziantep'ten hareket etti.

Erdoğan'ın uçağı, saat 20:30'da Üçüncü Havalimanı'na iniş yaptı. Erdoğan'ın, iniş yapan uçağın kokpitinde yer aldığı görüldü.

ERDOĞAN'DAN HAVALİMANINDA AÇIKLAMALAR

Erdoğan havalimanında açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın açıklamlarından satır başları;

Bugün bizler için çok çok anlamlı bir gün. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda inşallah bu muhteşem havalimanımızın açılışını yapacağız ancak bugün bir ortak yayın sebebiyle geldik ve Gaziantep'ten buraya iniş yaptık. Bu inişle birlikte de gerek muhteşem pistimizi, bunun yanında terminal binamızı görme imkanını bulduk.

Artık çoğu gitti azı kaldı. Mimarından mühendisine işçisine bütün kardeşlerimi kutluyorum. Bu süreci takip eden bu süreci kovalayan arkadaşlarımızı da kutluyorum. 29 Ekim'de bu havalimanımızın yılda 90 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak.

Artık 29 Ekim'i kovalıyoruz. 29 Ekim'de uçaklarımızın buradan kalıp buraya indiğini göreceğiz. 29 Ekim'den sonra da Atatürk Havalimanı'nın Millet Bahçesi'ne dönüştürülmesine de başlayacağız.

BU AKŞAMKİ BİR DENETLEME!

Uçak indikten sonra gazetecilere kısa bir açıklama yapan Erdoğan şunları söyledi:

Daha önce de duyurduğumuz gibi, 29 Ekim'de resmi açılışını yapacağız. Bu akşaki hem bir denetleme hem de ortak yayına girmenin gayretiyle bu adımı attık. Mimarından mühendisine emeği geçen herkesi kutluyorum. Pistiyle, ışıklandırmasıyla muhteşem bir esere sahip olduk. Ben milletimiz ve tüm insanlık için havalimanımızın hayırlı olmasını diliyorum ve selam ve saygılarımı sunuyorum

Yeni Havalimanı'na ilk inişi "TC-ANK" ile gerçekleştiren Erdoğan, ATV - A Haber - A News - A Haber Radyo ortak yayınında saat 22.30'da gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

SIFIRDAN YAPILAN EN BÜYÜK HAVALİMANI

Uçak, 3 bin 750 metre uzunluğunda, 60 metre genişliğindeki birinci piste inecek. Tarihi iniş için Atatürk Havalimanı'nda faaliyet gösteren yer hizmetleri ekibinin bir kısmı, İstanbul Yeni Havalimanı'na aktarıldı.

Yüzde 90'ı tamamlanan İstanbul Yeni Havalimanı, dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı projesi olma özelliğiyle dikkati çekiyor.

Erdoğan'ın uçağının inişi öncesi 3. Havalimanı havadan böyle görüntülendi

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İstanbul'da 3. havalimanı büyük oranda tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan uçak, Gaziantep dönüşü saat 20.30 sıralarında yeni havalimanına indi. İlk iniş öncesi havalimanındaki son durum havadan fotoğraflandı.
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Başbakan Yıldırım ve bakanların da bulunduğu uçak, 3 bin 750 metre uzunluğunda, 60 metre genişliğinde olan birinci piste indi. Tarihi iniş için İstanbul Atatürk Havalimanı'nda faaliyet gösteren Turkish Ground Service (TGS) yer hizmetleri ekibinden bir grup çalışan İstanbul Yeni Havalimanı'na aktarıldı.
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Tüm etapların tamamlanması ile yıllık 200 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak İstanbul 3. Havalimanı, günde 3 bin 500 uçağa hizmet verme ve aynı anda havalimanında 454 uçak park kapasitesine sahip.
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Terminal binasına Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterleri asıldı.
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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Kirli ve şer ityifakı guruhu bu havalanına karşu çıktıkları için onlara sıkıntı basıyor.çatlayın köftehorlar.
eee muhallefet sizede hayirli olsun sonucta sizde bu ulkenin supheli evlatlarisiniz hani chpkk hep birliktesiniz ya bol ucuslar kandil degil ha yanlis ucaga binmeyesiniz sakin :)))
bizim otobüse binecek paramız yok uçak nerde
bay muhalifçikler, sizin alayınızı toplasak RTE'nin yaptığı yatırımlardan birinin 1000 de 0,1 irini yapamazsınız, ulan siz kim yatırım yapmak,proje üretmek kim, siz sabah uyandığınız gibi yaşamanıza bakın, gürültü yapmayın,gölge etmeyin, bıdı bıdı yapmayın, ülkeye hiçbir faydası olmayan kuru kalabalıklar ülke yönetmek istiyor, bıraksak gezideki gibi ülkeyi karıştırırlar, kimsiniz lan siz?
Maaşaallah Ülkem kazanıyor..
Oy için reklam kokan hareketler bunlar. Büyük ölçüde bitti ne demek? Tarifeli seferler başladı mı yani? Yarın kaç tane uçak inecek? Bizim cebimize ne girecek? Köprüler gibi yıllarca avanta para mı ödeyeceğiz
yolu var otomobili yok havaalanı var uçağı yok hangi ülke bu ???
dekolte bırakan,mini etek giyen, her gün gününü gün eden "bazı kişilikler" neye oy verdiğini biliyorlar mı diyeceğim de asdkğasdkğ :) :)
Halka yansıması olur umarım.. MADDİ ANLAMDA..
yaparsa yine AK PARTİ yapar????????
Seçimden iki gün evvel ne yapacaklarını şaşırdılar
Her haberinizde sürekli tekrarlar var.Bundan niye vazgeçmiyorsunuz?
SEÇİM ÖNCESİ SHOW OLARAK KULLANAYIM DEMİŞ...
yarın memlekete gideceğim 150 tl olan uçak bileti 260 tl olmuş. otobüs 80 tl idi 120 tl olmuş. patates bile yiyemiyoruz artık. ne diyeyim başka. uçağa binmeye para mı var.
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