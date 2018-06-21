Tarihi anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı Üçüncü Havalimanı'na indi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan "TC-ANK" adlı uçak, İstanbul Yeni Havalimanı'na ilk inişi gerçekleştirmek üzere Gaziantep'ten hareket etti.

Erdoğan, 24 Haziran seçimleri için il mitinglerini Gaziantep ile bitirdi. Miting sonrasında helikopterle Gaziantep Havalimanı'na geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan "TC-ANK" adlı uçak, İstanbul Yeni Havalimanı'na ilk inişi gerçekleştirmek üzere Gaziantep'ten hareket etti.

Erdoğan'ın uçağı, saat 20:30'da Üçüncü Havalimanı'na iniş yaptı. Erdoğan'ın, iniş yapan uçağın kokpitinde yer aldığı görüldü.

ERDOĞAN'DAN HAVALİMANINDA AÇIKLAMALAR



Erdoğan havalimanında açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın açıklamlarından satır başları;

Bugün bizler için çok çok anlamlı bir gün. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda inşallah bu muhteşem havalimanımızın açılışını yapacağız ancak bugün bir ortak yayın sebebiyle geldik ve Gaziantep'ten buraya iniş yaptık. Bu inişle birlikte de gerek muhteşem pistimizi, bunun yanında terminal binamızı görme imkanını bulduk.

Artık çoğu gitti azı kaldı. Mimarından mühendisine işçisine bütün kardeşlerimi kutluyorum. Bu süreci takip eden bu süreci kovalayan arkadaşlarımızı da kutluyorum. 29 Ekim'de bu havalimanımızın yılda 90 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak.