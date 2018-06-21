Tarihi anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı Üçüncü Havalimanı'na indi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan "TC-ANK" adlı uçak, İstanbul Yeni Havalimanı'na ilk inişi gerçekleştirmek üzere Gaziantep'ten hareket etti.
Erdoğan, 24 Haziran seçimleri için il mitinglerini Gaziantep ile bitirdi. Miting sonrasında helikopterle Gaziantep Havalimanı'na geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan "TC-ANK" adlı uçak, İstanbul Yeni Havalimanı'na ilk inişi gerçekleştirmek üzere Gaziantep'ten hareket etti.
Erdoğan'ın uçağı, saat 20:30'da Üçüncü Havalimanı'na iniş yaptı. Erdoğan'ın, iniş yapan uçağın kokpitinde yer aldığı görüldü.
ERDOĞAN'DAN HAVALİMANINDA AÇIKLAMALAR
Erdoğan havalimanında açıklamalarda bulundu.
İşte Erdoğan'ın açıklamlarından satır başları;
Bugün bizler için çok çok anlamlı bir gün. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda inşallah bu muhteşem havalimanımızın açılışını yapacağız ancak bugün bir ortak yayın sebebiyle geldik ve Gaziantep'ten buraya iniş yaptık. Bu inişle birlikte de gerek muhteşem pistimizi, bunun yanında terminal binamızı görme imkanını bulduk.
Artık çoğu gitti azı kaldı. Mimarından mühendisine işçisine bütün kardeşlerimi kutluyorum. Bu süreci takip eden bu süreci kovalayan arkadaşlarımızı da kutluyorum. 29 Ekim'de bu havalimanımızın yılda 90 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak.
Artık 29 Ekim'i kovalıyoruz. 29 Ekim'de uçaklarımızın buradan kalıp buraya indiğini göreceğiz. 29 Ekim'den sonra da Atatürk Havalimanı'nın Millet Bahçesi'ne dönüştürülmesine de başlayacağız.
Uçak indikten sonra gazetecilere kısa bir açıklama yapan Erdoğan şunları söyledi:
Daha önce de duyurduğumuz gibi, 29 Ekim'de resmi açılışını yapacağız. Bu akşaki hem bir denetleme hem de ortak yayına girmenin gayretiyle bu adımı attık. Mimarından mühendisine emeği geçen herkesi kutluyorum. Pistiyle, ışıklandırmasıyla muhteşem bir esere sahip olduk. Ben milletimiz ve tüm insanlık için havalimanımızın hayırlı olmasını diliyorum ve selam ve saygılarımı sunuyorum
Yeni Havalimanı'na ilk inişi "TC-ANK" ile gerçekleştiren Erdoğan, ATV - A Haber - A News - A Haber Radyo ortak yayınında saat 22.30'da gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.
SIFIRDAN YAPILAN EN BÜYÜK HAVALİMANI
Uçak, 3 bin 750 metre uzunluğunda, 60 metre genişliğindeki birinci piste inecek. Tarihi iniş için Atatürk Havalimanı'nda faaliyet gösteren yer hizmetleri ekibinin bir kısmı, İstanbul Yeni Havalimanı'na aktarıldı.
Yüzde 90'ı tamamlanan İstanbul Yeni Havalimanı, dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı projesi olma özelliğiyle dikkati çekiyor.
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