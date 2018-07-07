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'Erdoğan'ın uysal bir muhalefete ihtiyacı var'

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 09:39 | Son Güncelleme

Cumhuriyet yazarı Özgür Mumcu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kurduğu ittifakı "Büyük islamcı-milliyetçi" olarak niteledi. Mumcu, Erdoğan'ın uysal bir muhalefete ihtiyacı olduğunu söyleyerek, Bunun için de İYİP’i kendi kurduğu büyük İslamcı-milliyetçi ittifaka katmak, CHP’yi de uysallaşmıyorsa yavaş yavaş 'kast-dışı' ilan etmesi gerek" diye yazdı.

'Erdoğan'ın uysal bir muhalefete ihtiyacı var'

24 Haziran sonrasındaki süreci değerlendiren Mumcu, "Muhalefet partilerinin hali" başlığıyla (7 Temmuz 2018) yayımlanan yazısında şunları kaydetti:

Muhalefet için seçimlerde başkanı belirlemek çok zor, seçimi ikinci tura bıraktırabilmek bir hayli mümkün, Meclis’te çoğunluğu elde etmek ise başarı için gerekli hedefti. Bu hedeflerden hiçbiri gerçekleşmeyince muhalefet partilerinden CHP ve İYİP’te işlerin karışması sürpriz değil.

CHP’nin adayı Muharrem İnce’nin partisinden daha çok oy alması nasıl onun CHP genel başkanlığı iddiasını güçlendirdiyse, İYİP’in adayı Meral Akşener’in partisinden az oy alması da parti içindeki konumunu zayıflattı.

İYİP’ten, bir senelik bir parti olmasına rağmen yüzde 10 oy almanın özgüveniyle, daha fazla oy alamamalarını CHP’yle kurulan ittifaka bağlayan sesler çıkmakta. Millet İttifakı’nın bittiğinin ilan edilmesi, bazı İYİP’li milletvekillerinin gerekirse AKP’yle anlaşılabileceğini açıklaması ve parti sözcüsü Aytun Çıray’ın, Muharrem İnce’nin performansının Erdoğan’a fayda, İYİP’e zarar getirdiğini açıklaması bu kapsamda.
HDP ise iktidar tarafından çoktan “kast-dışı” ilan edilmiş halde. Eski eş genel başkanları, birçok milletvekili, belediye başkanları ve üyeleri tutuklu. HDP’ye sanki seçime yasal bir siyasi parti değil de bizzat PKK giriyormuş gibi davranılmakta. Bu da doğal olarak çok garip bir siyasi iklim yaratıyor. Bir yandan oy pusulasında adı ve amblemi bulunan, milyonlarca seçmeni temsil eden bir parti var hem de bu parti ve ona oy verenlere sistem “flu bakmakla”kalmıyor artık tamamen sistemde yerleri olmadığı da söyleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sebeple “CHP bölücü terör örgütününgündemindeki partiyi barajın üstüne taşımak için kendisine oy verenlerin bir kısmını oraya yönlendirdi” diyerek CHP’lileri parti yönetiminden hesap sormaya davet ediyor. Bu, hem içi karışan CHP’yi istikrarsızlaştırmayı amaçlıyor hem de ileride CHP’nin de HDP gibi şeytanlaştırılacağının ipucu.
Erdoğan’ın uysal bir muhalefete ihtiyacı var. Bunun için de İYİP’i kendi kurduğu büyük İslamcı-milliyetçi ittifaka katmak, CHP’yi de uysallaşmıyorsa yavaş yavaş “kast-dışı” ilan etmesi gerek.
Muhalefetteki partilerin her konuda uzlaşmasına gerek yok. Ancak demokrasiye dönüş, hukuk devletinin yeniden inşası ve denge-denetleme mekanizmalarının kurulması ilkelerinde uzlaşmalarını sürdürmeleri hayati önemde. Bu, Erdoğan’ın mahir bir şekilde kullandığı kutuplaştırma aracının da etkisini azaltacaktır.
Gelgelelim, şu anda tamamen bir tek adam rejimine geçtiğimizi idrak edip demokrasiyi inşa etmek için ne yapılması gerektiği konuşulacağına iki muhalefet partisinin kendi içindeki dalgalanmaları izliyoruz. Zannederim Erdoğan ve Cumhur İttifakı bu manzaradan bir hayli hoşnuttur.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 24 haziran seçimleri İYİ parti muhalefet Özgür Mumcu

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
AKP'nin İSLAM,MHP ninde MİLLİYETÇİLİK ile alakaları kalmamıştır. Her ikiside İSRAİL-ABD-İNGİLİZ SENARYOLARININ PROJE PARTİLERİDİİİR.
@ilhansafa gelde koyunlara anlat ayrıca bahçeliden daha uysalını nerede bulacak oda bambaşka bir muamma adam rte nin çanak yalayıcı süt dökmüş kedisi resmen
AKP'
DAİMA BÖYLEDİR MEYVE VEREN AĞAÇ TAŞLANIR.HER YERDEN ARAŞTIRIYORLAR AMA SONUÇ ALMALARININ MÜMKÜNATI YOK.BİR DEFA ÜLKEDE BİR MUHALEFET YOK.MUHALEFETİN BAŞINDAKİ ZAT,EN DÜŞÜK OYU DA ALSA KABULLENİYOR.NEDENİNİ NİÇİNİNİ ARAŞTIRMA GEREĞİNİ BİLE ARAMIYOR.BU GİDİŞLE ANA MUHALİF PARTİ % 15 İLA % 18 ARALIĞINA SANIYORUM BU MAHALLİ İDARE SEÇİMLERİNDE DÜŞECEK....KENDİLERİ BİLİR.KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ...NOKTA
@atimetin İNSANLAR TECAVÜZCÜSÜNE AŞIK OLURSA ONU KURTARMAYA GELENİDE DIŞLARSA OLACAĞI BU. YAPACAK BİRŞEY YOK DEVE DİKEN MİSALİ YAŞAYANLAR YÜZÜNDEN DİĞER YARISIDA BUNLARIN YÜZÜNDEN SIKINTI YAŞIYOR. SONRADA BİRİLERİ ÇIKIP MUHALEFET YOK DİYOR. SEN BECEREMEYENİ ALDATILANI KANDIRILANI KULLANILANI DEĞİŞTİRDİN MİKİ İYİSİ YOK DİYEBİLİYORSUN. YOL YAPTI KÖPRÜ YAPTI DEYİP ÜSTÜNE HER AY PARA VERİYOR VE BUNUNLA ÖVÜNÜYORSUN . ALLAH AKIL FİKİR VERSİN
Çıkar ön planda tutularak kendini nefsini temizlemeden eski mücadele günlerinin tertemiz ruhu ile DAVA adamlığının bu gün dava mız adı altında kaymağını yemeye çalışan düzenin insanların ahlaksız ca mücadele ettiği bir girdapta gücü yeten yetene bir çöküş,çöktükçe korku ile yola gelme sistemi. İNSANLIK TAN ÇIKMIŞ BİR GÜRUH TOPLUMAŞI, CAMBAZ MEDYA ,SATILIK OYUNCULAR VE KULLANILAN CAHİLLER.aklı olan herşeyden el ayak çekip RABBİNE TESLİM BİR KALP İLE TAKVA ÜZERE YAŞAMA GAYRET EDER..RTE dediğiniz sadece devrin Hakedişi gönderilen bir günahkâr.SIRAYLA HAZIR OLUN BEDELLERE
Harbiden, Çok zeki adam, yaptıklarını ettiklerini örtbas edecek ittifaka ihtiyac var, bazı milli menfaatide göz önüne alarak rakiplerinin tüm ideolojilerini gelmiş ve gelecek tüm çalışmalarını hassasiyetlerini bir çırpıda un ufak edecek, kendine dahil edecek, bunu nasıl başarabiliyor anlamış değilim ama tüm partilerin okadar kurmayları var ve beyinleri zehir gibi çalışan, görmüş geçirmiş, tecrübe sahibi profler ve aklı başında insanlar var, hepside okumuş universite bitirmiş insanlar, bunların hiçmi hedefleri yok, ideolojileri yok, ülke yönetme stratejileri yok, memur gibi devlete kapak atayım
İNSAN SAPARSA BEYNİNİ İLMİNİ CÜZ İ HALİNİ UNUTUR...NE OLUR UNUTUNCA BELASINI BULUR...VERİLEN SÜRE ZANNETME Kİ SENİN MANEVİ HALİNİN BAŞARISI...İLAHİ ADALET VE HİKMETİN TAYİN SÜRESİ
bahçeli gibi menfaatçi, çıkarcı varken her şey olur.
Bizden başkası terörist diyen bir zihniyetten nasıl demokrasi bekleyeceksin..
ben nir ingiliz hiristoyan olsam ulkeyi bukadar bozamazdim akp mhp muslumanlikla hibir alakslari olmayan tamamen kitap disi isrsil ve ingiliz masasi
BU DÜZENDEN BEDEL ÖDEMEYEN KARLI ÇIKAN OLAMAZ.NE MEDYA NE SİYASET NE BÜROKRASİ NEDE PATRONU DAĞDAKİ ÇOBANIN HUZURUNA ERİŞEMEZ..KURDUĞUNUZ BU PİSLİK TEN BOĞUŞMAYA MECBUR ÇIRPINAN ZAVALLILAR..ROLÜNÜZÜN MAKAMINIZİN PARANIZIN SİZE YANGIN OLUP DÖNECEĞİNİ UNUTMAYIN..RTE EN BAŞTA SEN ALEM İ İSLAMA İBRET OLACAKSIN.BERABERİNDEKİLERİDE AYNI GİRDAPTA BOĞARAK
Şan ve şeref arayan KURAN İ KERİM DE BULUR...BU AYET ALLAH İN SÖZÜ. ..gerisi boşa cebelleşmë girdapta boğuşa boğuşa boğulma...battıkça dibe batarak huzura hasret sonu perişan lık bir hengame...HANGİ PİSLİĞİN ÜZERİNİ KAPATABİLİRSİNİZ
iftiralarınız bitmeyecek, Allaha havale ediyorum.
şizofren bir haber ne diyelim ALLAH ruh ve beden sağlığı versin
MHP milliyetçilik den vaz geçti geçmeseydi bu kadar ağır lafları akp den yemez karşı dururdu bahçeli koltuk derdinde idi
incenin bahsettiği paranoyaklaşmış bir güruh var ya işte bu haberi de o zihniyet hazırlamış :):)
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