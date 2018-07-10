Erdoğan'ın yemin ettiği sırada kabine bölümünde o isimler yoktu! İlginç detay

24 Haziran seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün yemin ederek göreve başladı. Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'nde yeni sistemin yeni kabinesi açıklayan Erdoğan, Mevlüt Çavuşoğlu'nu yeniden Dışişleri Bakanı, Süleyman Soylu'yu yeniden İçişleri Bakanı Abdülhamit Gül'ü ise yenide Adalet Bakanı olarak atarken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ı, Maliye ve Hazine Bakanı olarak atadı.

Erdoğan, dün Meclis'te yemin etmesinin ardından Bakanlar Kurulu'nun bulunduğu bölüme geçti ve bakanlara teşekkür etti. Bakanlar Kurulu sıralarında yeni kabineye giren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün yer almaması dikkat çekti.

