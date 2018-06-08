"Erdoğan, İslam bayrağını gururla taşıyor"

KAKANJ (AA) - Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bosna Hersek'i unutmadığını belirterek, "Biz de tüm diğer dünya Müslümanları gibi onunla gurur duyuyoruz. O, İslam bayrağını gururla taşıyor." dedi.

İstanbul Bayrampaşa Belediyesi tarafından, "Kardeşlik Sınır Tanımaz" sloganıyla bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Bereket Konvoyu, Bosna Hersek'in Kakanj şehrinde, yaklaşık 6 bin kişilik iftar verdi.

Rudar Stadı'ndaki iftar programına, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı İzetbegovic'in yanı sıra Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic, Demokratik Eylem Partisi'nin (SDA) Devlet Başkanlığı Konsey Üyeliği adayı Sefik Dzaferovic, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ile Bosnalılar katıldı.

İftar sonrası katılımcılara hitap eden İzetbegovic, Boşnakların, Türklerle tarihi, duygusal ve kardeşlik bağları bulunduğunu vurgulayarak, Türkiye'de milyonlarca Boşnak'ın yaşadığını ve bunun, iki ülke arasındaki dostluğun çok uzun yıllar süreceğinin garantisi olduğunu ifade etti.