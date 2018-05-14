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Erdoğan: "İslam İşbirliği Teşkilatı olarak ramazan ayı boyunca üye ülkelerde Filistinli kardeşlerimiz için yardım kampanyası düzenleyeceğiz."

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 22:50 | Son Güncelleme

Erdoğan: "İslam İşbirliği Teşkilatı olarak ramazan ayı boyunca üye ülkelerde Filistinli kardeşlerimiz için yardım kampanyası düzenleyeceğiz."


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