Erdoğan, İstanbul Emniyet Teşkilatı'nın iftarına katıldı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'yle mücadeleye ilişkin, "Açık söylüyorum dünyada pek az ülke, devletin kılcal damarlarına kadar sızmış böyle melun bir yapıyla bizim kadar hakkaniyetli ve başarılı bir mücadele yürütebilir. Dünyada çok az toplum, böyle ağır bir travmanın üstesinden bizim milletimiz gibi dirayetle gelebilir." dedi. Erdoğan, Yenikapı'daki Avrasya Gösteri Merkezi'nde düzenlenen "İstanbul Emniyet Teşkilatı ile İftar Programı"ndaki konuşmasında, Türkiye'nin donanım, eğitim, kapasite ve disiplin açısından dünyada parmakla gösterilen emniyet teşkilatlarından birine sahip olduğunu dile getirerek, emniyet teşkilatının 173 yıllık köklü bir birikimi temsil ettiğini anlattı. Güçlü bir emniyet teşkilatının Türkiye için zorunluluk olduğuna işaret eden Erdoğan, "Çünkü Türkiye, güvenlik tehditleri bakımından son derece zorlu bir coğrafyada bulunuyor. Terörden düzensiz göçe, uyuşturucu ticaretinden insan kaçakçılığına kadar küresel güvenliği etkileyen pek çok sorunla doğrudan yüzleşiyoruz. Ülkemiz yanında bölgemizin güvenlik, huzuruna tehdit oluşturan bu problemlerle en ön cephede mücadele yürütüyoruz. Sadece coğrafi olarak değil aynı zamanda stratejik bakımdan da küresel güç mücadelelerinin kavşağında olan bir ülkenin, askeri, istihbari ve güvenlik açısından güçlü olması şarttır. Bu alanların herhangi birinde yaşanacak bir eksiklik, ihmal ve sorunun devletimize ve milletimize çok ağır maliyetleri olacaktır." diye konuştu.

Erdoğan, son birkaç yılda bu durumun acı örneklerinin görüldüğüne değinerek, salonda bulunanlara şöyle seslendi: "Güvenlik birimlerimizin kritik noktalarına sızan FETÖ, Türkiye'nin terörle mücadelesine çok büyük darbeler vurdu. Bu hain yapı, terör örgütlerindeki istihbarat elemanlarımızın ifşasından karartma operasyonlarına, hatta ve hatta sabotajlara kadar terörle mücadeleyi akamete uğratacak pek çok yönteme başvurdu. Bunun yanında bu örgüt, ülkemizi uluslararası planda zor duruma düşürmek amacıyla siyasi suikastler dahil sayısız provokasyona teşebbüs etti. Ülkeyi tekrar 70'lerdeki gibi kardeş kavgasına sürüklemek için toplumumuzun farklı kesimlerini karşı karşıya getirmeye çalıştılar. Bunun için de kimi zaman marjinal yapılar içindeki militanlarını dahi kullanmaktan çekinmediler. 7 Şubat MİT kriziyle başlayan 17-25 Aralık girişimiyle devam eden ve 15 Temmuz'da zirveye çıkan bu sancılı dönemde millet ve devlet olarak gerçekten ciddi sıkıntılar yaşadık. Önce Allah'ın yardımı ve milletimizin feraseti, sonra da aklını ve şerefini Pensilvanya'daki şarlatana kiraya vermeyen polislerimizin, askerlerimizin, yargı mensuplarımızın desteğiyle tüm bu sıkıntılı süreçleri atlatmayı başardık. Ben buradan sizlerin aracılığıyla vatanına, devletine, yeminine sadakat gösteren tüm polislerimize ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Sizler, devletimizin en zor günlerinde sergilediğiniz milli duruşla vatandaşlarımızın hafızasında unutulmayacak bir yer edindiniz. Bir daha aranızda bu tür ihanet çetelerinin türemesine ve yerleşmesine izin vermeyeceğinize inanıyorum."

- "Yapılan hatalar olmuşsa, bunları da telafi etmeye çalıştık" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında diğer kurumlarda olduğu gibi emniyet teşkilatında da kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü, güvenlik birimlerinin "FETÖ virüsü"nden tamamen arındırmak için süratli ve kararlı şekilde adımlar atıldığını söyledi. Örgütle irtibat ve iltisakı bulunan, gizli haberleşme araçlarını kullanan, örgüt çıkarları için makamını suistimal eden şahısların titiz bir çalışmayla tespit edildiğini ve bunların kurumla ilişiğinin kesildiğini anlatan Erdoğan, "Bu süreçte hukuk ve adaletten de ayrılmamaya özen gösterdik. Şayet yapılan hatalar olmuşsa, bunları da telafi etmeye çalıştık. Bilerek ve isteyerek hiç kimsenin mağduriyete uğramasına göz yummadığımızdan emin olmanızı istiyorum. Açık söylüyorum, dünyada pek az ülke, devletin kılcal damarlarına kadar sızmış böyle melun bir yapıyla bizim kadar hakkaniyetli ve başarılı bir mücadele yürütebilir. Dünyada çok az toplum, böyle ağır bir travmanın üstesinden bizim milletimiz gibi dirayetle gelebilir." dedi.