Erdoğan, İstanbul Emniyet Teşkilatı'nın iftarına katıldı

Programda konuşan Erdoğan, emniyet teşkilatının görevini huzur ve gönül rahatlığı içinde yapabilmesi için polisi her açıdan desteklemeye devam ettiklerini belirtti.

- "3-5 oy uğruna milletimizin emanetine asla ihanet edemeyiz"

Aynı şekilde öğretmen, hemşire ve din görevlilerinin de benzer rakamlarla bu artıştan faydalanacağını aktaran Erdoğan, şöyle konuştu:

"Toplamda 1 milyon 412 bin kişiyi ilgilendiren bu düzenlemeden emeklilerimizin dul ve yetimleri de istifade edecek. Elbette ülkemizin ekonomisi güçlendikçe, imkanlar el verdikçe bunu sizlere daha fazla yansıtmayı da sürdüreceğiz. Burada şu gerçeğin altını bir kez daha çizmek istiyorum; Türkiye artık vatandaşları arasında ayrımcılık yapan eski Türkiye değildir. Türkiye, geçmişte uzun yıllar olduğu gibi kaynaklarını sadece belli kesimlere aktaran bir ülke de değildir. Bu devlet artık vatandaşlarından topladığı vergileri, çalışmadan, üretmeden, hiçbir riske girmeden kar peşinde koşan çevrelere altın tepside sunan bir devlet hiç değildir.

Biz geçmişte olduğu gibi sadece vesayeti kendine kalkan yapan bir avuç seçkinin refah ve huzuru için değil, 81 milyon insanımızın tamamının ve kalbini bize yöneltmiş kardeşlerimizin geleceği için çalışıyoruz. Attığımız her adımda gece karanlığında helal rızık için yola koyulan işçilerimizin, saatlerce direksiyon sallayan şoförlerimizin, denizin altın sularından iaşesini çıkaran balıkçılarımızın, sabaha kadar gözü ufukta, eli tetikte nöbet tutan kahraman güvenlik güçlerimizin, velhasıl tüm vatandaşlarımızın hakkını ve hukukunu düşünüyoruz. 7'den 70'e bu milletin sorumluluğunu omuzlarımızda taşıdığımız için de kılı kırk yararak hareket ediyoruz. Birileri rant çevrelerine selam durabilir, birileri iktidara gelmenin yolunu vesayet odaklarına teslimiyette bulabilir, birileri makam ve mevki için her türlü değeri, her türlü hassasiyeti ayaklar altına alabilir ama biz asla böyle davranamayız. 3-5 oy uğruna, kısa vadeli çıkarlar uğruna milletimizin emanetine asla ihanet edemeyiz."