Erdoğan, İstanbul Emniyet Teşkilatı'nın iftarına katıldı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni dönemde polislerimizin emeklilik ek göstergelerini 3 bin 600'e çıkarıyoruz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yenikapı Etkinlik Alanı'ndaki Avrasya Gösteri Merkezi'nde düzenlenen Emniyet Teşkilatı Mensupları ile İftar Programı'nda katıldı. Programda konuşan Erdoğan, emniyet teşkilatının görevini huzur ve gönül rahatlığı içinde yapabilmesi için polisi her açıdan desteklemeye devam ettiklerini belirtti. Lojmanlar, özlük hakları, eğitim, teçhizat, maaşlara kadar pek çok çalışmayı hayata geçirdiklerini aktaran Erdoğan, şunları söyledi: "Daha önce polisimizi askerlik görevinden muaf tutan yasayı çıkararak sizleri rahatlatmış, önemli bir sıkıntıyı çözmüştük. İnşallah şimdi de polislerimizin yıllardır hasretini çektiği bir düzenlemeyi hayata geçiriyoruz. Yeni dönemde polislerimizin emeklilik ek göstergelerini 3 bin 600'e çıkarıyoruz. Böylece ülkemiz için fedakarca görev yapan siz polislerimizin verdikleri emeğin karşılığını emekliliklerinde de alabilmelerine imkan sağlıyoruz. Yeni düzenlemeyle yükseköğrenim mezunu polis memurlarımızın emekli olduklarında alacakları maaşlarında yüzde 21 civarında bir artışa da gitmiş oluyoruz. Bir başka ifadeyle 25 hizmet yılı üzerinden hesaplandığında polislerimizin emekli maaşlarında net 533 liralık, emekli ikramiyelerinde net 17 bin liralık bir artış meydana geliyor. Hizmet süresi uzadıkça bu rakamlar da artıyor."

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- "3-5 oy uğruna milletimizin emanetine asla ihanet edemeyiz" Aynı şekilde öğretmen, hemşire ve din görevlilerinin de benzer rakamlarla bu artıştan faydalanacağını aktaran Erdoğan, şöyle konuştu: "Toplamda 1 milyon 412 bin kişiyi ilgilendiren bu düzenlemeden emeklilerimizin dul ve yetimleri de istifade edecek. Elbette ülkemizin ekonomisi güçlendikçe, imkanlar el verdikçe bunu sizlere daha fazla yansıtmayı da sürdüreceğiz. Burada şu gerçeğin altını bir kez daha çizmek istiyorum; Türkiye artık vatandaşları arasında ayrımcılık yapan eski Türkiye değildir. Türkiye, geçmişte uzun yıllar olduğu gibi kaynaklarını sadece belli kesimlere aktaran bir ülke de değildir. Bu devlet artık vatandaşlarından topladığı vergileri, çalışmadan, üretmeden, hiçbir riske girmeden kar peşinde koşan çevrelere altın tepside sunan bir devlet hiç değildir. Biz geçmişte olduğu gibi sadece vesayeti kendine kalkan yapan bir avuç seçkinin refah ve huzuru için değil, 81 milyon insanımızın tamamının ve kalbini bize yöneltmiş kardeşlerimizin geleceği için çalışıyoruz. Attığımız her adımda gece karanlığında helal rızık için yola koyulan işçilerimizin, saatlerce direksiyon sallayan şoförlerimizin, denizin altın sularından iaşesini çıkaran balıkçılarımızın, sabaha kadar gözü ufukta, eli tetikte nöbet tutan kahraman güvenlik güçlerimizin, velhasıl tüm vatandaşlarımızın hakkını ve hukukunu düşünüyoruz. 7'den 70'e bu milletin sorumluluğunu omuzlarımızda taşıdığımız için de kılı kırk yararak hareket ediyoruz. Birileri rant çevrelerine selam durabilir, birileri iktidara gelmenin yolunu vesayet odaklarına teslimiyette bulabilir, birileri makam ve mevki için her türlü değeri, her türlü hassasiyeti ayaklar altına alabilir ama biz asla böyle davranamayız. 3-5 oy uğruna, kısa vadeli çıkarlar uğruna milletimizin emanetine asla ihanet edemeyiz."

Erdoğan, son 16 yıldır ekonomiden ticarete, dış politikadan terörle mücadeleye, sosyal yardımlardan kamu görevlilerine sağlanan imkanlara kadar attıkları her adımda meseleye bu şekilde yaklaştıklarını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiç kimsenin, milletimizin helal lokmasına musallat olmasına izin vermedik. İnşallah bundan sonra da aynı hassasiyetle çalışmayı sürdüreceğiz. Ülkemizi büyütürken, ekonomimizi güçlendirirken herkesin bundan hak ettiği payı almasını sağlayacağız." diye konuştu. - "Sizin müdahale yetkiniz var" Ülkenin 24 Haziran'da bir erken seçime gideceğine işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti: "Seçim güvenliğinin sağlanması noktasında en büyük görev siz polislerimize düşüyor. Oradaki bütün oyların adeta namusu size aittir. Ben size inanıyorum. Artık öyle 100-150 metreden değil, anında sandık görevlileri sizi arayabilir, haberdar edebilir. Ettiği anda sizin müdahale yetkiniz var. Gerek propaganda döneminde, gerekse seçim gününde herhangi bir zaafiyetin oluşmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğinize inanıyorum."

Erdoğan, Türkiye'nin, şeffaf, serbest, adil ve demokratik seçimler gerçekleştirme konusunda tüm dünyada başarısını ispatlamış bir ülke olduğunu ifade ederek, "Bize kimse demokrasi dersi vermesin. Bu konuda Türkiye örnektir." dedi. Bugüne kadar sandığa asla gölge düşürmediklerini, birilerinin düşürmesine de fırsat vermediklerinin altını çizen Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinde de aynı demokratik olgunluğun gösterileceğine inandığını söyledi. Erdoğan, vatandaşların iradelerini sandığa hür bir şekilde yansıtabilmelerinin temini için emniyet teşkilatından görevlerini fedakarca yapmalarını beklediğini belirterek, "Önümüzdeki 28 gün başta emniyet teşkilatımız olmak üzere devletimizin ilgili birimleri için zorlu ve yorucu bir dönem olacak. Seçim sürecini dinamitlemek için şer odakları hiç boş durmayacaklar. Türk demokrasisine leke çalmak amacıyla birileri muhakkak akla hayale gelmedik yöntemlere, iftiralara başvuracak. Devletimizin tüm kurumlarının sorumluluklarını en güzel şekilde yerine getirerek bu süreci inşallah alnımızın akıyla atlatacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.