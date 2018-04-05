Erdoğan, İstanbul'daki yangına ilişkin Demircan'dan bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Gaziosmanpaşa'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangınla ilgili Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan bilgi aldı.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’daki yangın haberinin akabinde Sağlık Bakanı Demircan’ı telefonla aradı.
Erdoğan, Demircan'dan olay hakkında bilgi aldı.
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