HABER

Erdoğan, İstanbul'daki yangına ilişkin Demircan'dan bilgi aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 18:19 | Son Güncelleme

Erdoğan, İstanbul'daki yangına ilişkin Demircan'dan bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Gaziosmanpaşa'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangınla ilgili Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’daki yangın haberinin akabinde Sağlık Bakanı Demircan’ı telefonla aradı.

Erdoğan, Demircan'dan olay hakkında bilgi aldı.

MİT, 18 ülkede 80 kişiyi paketledi!MİT, 18 ülkede 80 kişiyi paketledi!
AK Parti'den müthiş iddia!AK Parti'den müthiş iddia!
Mide bulandıran olay! Tehditle istismar ettilerMide bulandıran olay! Tehditle istismar ettiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi

En Çok Okunan Haberler

Eskişehir'de üniversitede katliam! Saldırgan Volkan Bayar yakalandı

Eskişehir'de üniversitede katliam! Saldırgan Volkan Bayar yakalandı

Furkan Yıldırım'n cesedi bulundu!

Furkan Yıldırım'n cesedi bulundu!

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Burak Özçivit'in 'Can Feda' galasında giydiği ayakkabılar olay oldu

Burak Özçivit'in 'Can Feda' galasında giydiği ayakkabılar olay oldu

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

'Selfie çeken asker'le ilgili hükümetten açıklama geldi

'Selfie çeken asker'le ilgili hükümetten açıklama geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
7 yıl önce sorulmuştu: Bu nasıl malzeme?

7 yıl önce sorulmuştu: Bu nasıl malzeme?

YÖK'ten o iddiaya jet cevap!

YÖK'ten o iddiaya jet cevap!

Yangından kaçış anı kamerada

Yangından kaçış anı kamerada

Taksim İlkyardım Hastanesi'nde büyük yangın!

Taksim İlkyardım Hastanesi'nde büyük yangın!

Dürüm can aldı! O anlar saniye saniye kamerada

Dürüm can aldı! O anlar saniye saniye kamerada

Diyarbakır'da fabrika yangını! Hastaneye kaldırıldılar

Diyarbakır'da fabrika yangını! Hastaneye kaldırıldılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.