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Erdoğan-İvanov ortak basın toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2018 21:25 | Son Güncelleme

Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov: "Türkiye Cumhuriyeti'nin atmış olduğu tüm adımların farkındayız. FETÖ ve diğer terör örgütleri tarafından nasıl zarara uğradığınızın farkındayız. Hiç vakit kaybetmeden hemen Türkiye'ye ve demokratik yollarla seçilmiş yetkililere destek verdiğimizi söyledik" - "Anayasal ismimize ilişkin, Yunanistan Cumhuriyeti'nin Makedonya Cumhuriyeti ile olan sorunun çözülmesinde Türkiye Cumhuriyeti'ne ilkesel tutumundan ötürü şükranlarımı arz ederim" - "Görüşmelerimizin sıklığı, dostluğumuzun, karşılıklı güven ve iş birliğinin büyük bir kanıtıdır"

Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov, Türkiye'nin terörle mücadele konusunda attığı tüm adımların farkında olduklarını belirterek, "FETÖ ve diğer terör örgütleri tarafından nasıl zarara uğradığınızın farkındayız. Hiç vakit kaybetmeden hemen Türkiye'ye ve demokratik yollarla seçilmiş yetkililere destek verdiğimizi söyledik." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov, baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

İvanov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, daveti, sıcak karşılaması, samimi ve yapıcı sözleri dolayısıyla teşekkür ederek, "Bir kez daha Makedonya Cumhuriyeti'nin ve Makedonya halkının büyük dostu olduğunuzu kanıtladınız. Makedonya Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti ile geleneksel dostluk ilişkileri içindedir. Görüşmelerimizin sıklığı ise dostluğumuzun, karşılıklı güven ve iş birliğinin büyük bir kanıtıdır." ifadelerini kullandı.

Görüşmede ikili ve bölgesel siyasi ve güncel konuları ele aldıklarını vurgulayan Gyorge İvanov, "Stratejik amaç ve önceliklere gelince, Türkiye Cumhuriyeti'nin uzun yıllardır süren ilkeli ve koşulsuz destekleriyle bizim NATO'ya tam üyeliğimize verdiği destekten ötürü şükranlarımı sunarım." diye konuştu.

İvanov, iki ülke arasındaki stratejik ortaklık anlaşmasının ilişkilerin gelecekte daha fazla derinleşmesi ve iki dost ülkenin iş birliğinin güçlenmesi için sağlam bir temel olduğunu vurguladı.

Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov ayrıca, Türkiye'nin Makedonya ordusuna verdiği maddi ve lojistik destek için de teşekkürlerini sundu.

- Makedonya ile Yunanistan arasındaki isim sorunu

Makedonya ve Yunanistan arasındaki isim sorununa değinen Gyorge İvanov, "Anayasal ismimize ilişkin, Yunanistan Cumhuriyeti'nin Makedonya Cumhuriyeti ile olan sorunun çözülmesinde Türkiye Cumhuriyeti'ne ilkesel tutumundan ötürü şükranlarımı arz ederim." şeklinde konuştu.

İvanov, Birleşmiş Milletler (BM) ilkeleriyle garanti altına alınan bir ülkenin egemenlik hakkının ve özgür iradesinin herhangi bir başka ülke tarafından engellenmesinin 21'inci yüzyılda kabul edilemez olduğunu söyledi.

Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov, isim konusundaki görüş ayrılığının BM ilkeleriyle tanımlanan çerçevede BM Güvenlik Konseyi kararları ve 2010'da alınan Uluslararası Adalet Divanı kararı çerçevesinde halledilmesi gerektiğini vurguladı.

İvanov, bu konuda Makedonya'nın tutumuna gösterdiği anlayış ve verdiği destekten ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

- "FETÖ ve diğer terör örgütleri tarafından uğradığınız zararın farkındayız"

Bölgedeki güvenlik sorunları göz önünde bulundurulduğunda iki ülkenin güvenlik birimlerinin daha fazla iş birliği yapması gerektiğini vurgulayan Gyorge İvanov, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile erken tehditleri önlemek konusunda istihbarat ve polis birimlerimizin iş birliğini artırma konusunda mutabık kaldık." ifadelerini kullandı.

İvanov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile terörizm karşısında egemenlik haklarının korunması ve küresel terörizmle mücadele konularını da ele aldıklarını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin atmış olduğu tüm adımların farkındayız. FETÖ ve diğer terör örgütleri tarafından nasıl zarara uğradığınızın farkındayız. Biz hiç vakit kaybetmeden hemen Türkiye'ye ve demokratik yollarla seçilmiş yetkililere destek verdiğimizi söyledik. Her türlü terörizmin karşısındayız." dedi.

Türkiye'nin Makedonya'da çeşitli kurumlarıyla varlık gösterdiğini anımsatan Gyorge İvanov, bunun en güzel örneklerinin ise TİKA ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) gibi kurumlar olduğunu dile getirdi.

Görüşmede mükemmel seyreden siyasi iş birliğinin ekonomik iş birliğine nasıl yansıyacağının da ele alındığını belirten İvanov, iki ülkenin "zor ama erişilebilir" hedef olan ticaret hacminin yükseltilmesi için çaba göstermek konusunda mutabık kaldığının altını çizdi.

Makedonya'daki Türk yatırımları için teşekkür eden Cumhurbaşkanı İvanov, ayrıca Makedonya'da yaşayan Türk toplumunun ve Türkiye'deki Makedonyalı göçmenlerin karşılıklı saygı ve anlayışla iki ülkeyi birbirine yaklaştıran birer köprü olduğunu ifade etti.

Gyorge İvanov, sözlerinin sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mayıs ayında ülkesine davet etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov

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