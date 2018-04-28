Erdoğan İzmir'de halka hitap etti

İZMİR (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP, artık bugün yargımızın terör örgütü olarak tescillediği FETÖ'nün ülkemizdeki borazanı haline dönüşmüştür. Sadece bununla kalmayan CHP, aynı zamanda PKK'dan PYD'ye kadar ülkemize ve milletimize kurşun sıkan ne kadar terör örgütü varsa hepsinin de sözcüsü durumundadır." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İzmir 6. Olağan İl Kongresi kapsamında, Atatürk Stadı Yerleşkesi'ndeki konuşmasında, kırmızı çizgilerinin Türkiye'nin ve milletin aleyhinde terör faaliyeti yürütülmemesi olduğunu belirtti. Tüm dinlerin, inançlarını tam manasıyla yaşayabilmelerinin önünü açtıklarını ifade eden Erdoğan, "Ama şunu söyledik, 'Müslümanın da inancını yaşamasına karışmayın.' O da inancını yaşasın." dedi. Dinin siyasete alet edilmesine ve inancını yaşayanların örselenmesine karşı olduklarını dile getiren Erdoğan, milletin dini hassasiyetlerini örgüt çıkarları için kullananlara karşı en güçlü tavrı AK Parti'nin koyduğunu vurguladı. FETÖ'ye karşı 17-25 Aralık'ta mücadele ettiklerini anımsatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"CHP'yi bu ihanet örgütünün saflarında bize karşı yumruk atarken bulduk. Ben Marmaris'ten İstanbul'a hareket ettim. Havalimanına geldiğimde onbinler Atatürk Havalimanı'ndaydı. Meğerse ben 01.20'de oraya indiğimde 23.15'te Bay Kemal oraya gelmiş, tanklar orada korumaya almışlar ve oradan Bakırköy Belediyesine gidiyor. Halbuki daha önceleri 'Darbe olursa tankın üzerine önce ben çıkarım.' diyen kişi, bu defa tankların korumasında havalimanından hareket ediyor. Şimdi bunları inkar ediyor. İstediğin kadar inkar et, tüm belgelerde, tüm televizyon kayıtlarında varsın. Yandın Kemal, yandın. Sen darbe karşıtı değil darbecisin." - "Sayın Başbakanla irtibat halindeydim" Darbenin olduğu akşam operasyonu bizzat kendisinin yönettiğini aktaran Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ı darbeciler götürdüğü için Genelkurmay Başkanlığına da atamayı oradan yaptığını anımsattı. Bunları yaparken, Başbakan Binali Yıldırım ile de irtibat halinde olduklarını belirten Erdoğan, "Baktım ki Meclis'te konuşma yapıyorlar, Sayın Başbakanın Ilgaz Tüneli'ne saklandığını söylüyorlar. Eğer tünellere saklanacak olanlar varsa başınızdaki adam saklananlardan bir tanesi ama tünel bulamadı Bakırköy Belediyesine gitti. Sayın Başbakanla biz daima irtibat halinde olduk ve kendileriyle istişare ederek de o geceyi yönettik. Bay Kemal, Allah'ın izni ile ölümü korkutarak bu yolda yürüdük. Zira bizim Rabb'imize verilecek bir canımız var. Onu vakti geldiğinde vermesini biz değil Rabb'im takdir eder." diye konuştu.

- "CHP'yi yine bu örgütün saflarında bizim üzerimize yürürken bulduk" Erdoğan, 15 Temmuz'da milletle beraber FETÖ'ye tarihi bir şamar vurduklarına dikkati çekerek şunları söyledi: "CHP'yi yine bu örgütün saflarında bizim üzerimize yürürken bulduk. İşte 7 Ağustos, davet yaptım ve bu davetime olumsuz cevap verdi. Fakat çok baskı altında kaldı biliyorum. Son cuma günü katılacağını söyledi ve Yenikapı'ya geldi. Fazla dayanamadı, ondan sonra o birliktelikten koptu. CHP, artık bugün yargımızın terör örgütü olarak tescillediği FETÖ'nün ülkemizdeki borazanı haline dönüşmüştür. Sadece bununla kalmayan CHP, aynı zamanda PKK'dan PYD'ye kadar ülkemize ve milletimize kurşun sıkan ne kadar terör örgütü varsa hepsinin de sözcüsü durumundadır." Kılıçdaroğlu'nun kendilerine "Afrin'e gitmeyin." dediğini aktaran Erdoğan, "Nasıl gitmeyiz, orada zulüm var, oradan bize daima taciz atışları var. Ona kalsa inanın 'Gabar'ı, Cudi'yi, Kandil'i, Tendürek'i bırakın bize saldırsınlar.' der. Bay Kemal, boşuna uğraşma biz bu topraklarda evelallah en ufak bir parselasyona müsaade etmedik, etmeyeceğiz." dedi.