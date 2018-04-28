Erdoğan İzmir'de halka hitap etti

İZMİR (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah 24 Haziran'ın ardından milletimizin desteğiyle cumhurbaşkanı olarak seçildiğimizde de aynı azim ve inançla yolumuza devam edeceğiz. Yeni yönetim sistemi bize, milletimize hizmet ederken bugüne kadar karşılaştığımız pek çok sorunu daha kolay aşma imkanı veriyor." dedi. Erdoğan, AK Parti İzmir 6'ncı Olağan İl Kongresi kapsamında, Atatürk Stadı Yerleşkesi'ndeki konuşmasında, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her seçimde millet bizi kantara koyuyor ve oradan notumuzu veriyor. Boş çuval gibi ayakta duramayanlara oy vermez. AK Parti'nin seçimlerde elde ettiği oy oranları lütuf değil, emeğinin, alın terinin karşılığıdır, anasının ak sütü gibi helaldir. Hani şayet biz de onlar gibi 'beş dönüm bostan, yan gel yat Osman' diyerek çalışmayı bırakıp ense yapsak, milletimiz inanın bize de kapıyı gösterir. Ama biz çalışıyoruz, çalışacağız." diye konuştu. Eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, enerjide, tarımda bütün adımların atılacağını aktaran Erdoğan, "İşte şu susuz İzmir'e suyu getiren biziz. Yani büyükşehir belediyesinin görevi olan bir konuyu, talimat verdim DSİ'ye ve biz İzmir'e suyu getirdik. Aynı şekilde Ödemiş Ovası'nı, kuruyan ovayı, o barajla biz suladık. Biz dertliyiz, bizim millete aşkımız var. Çok çalışmamız lazım. Ve farklı olacağız derken işte farkımız buydu. Boş durmadık, çok koştuk, terledik, terliyoruz ve terleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Aynı azim ve inançla yolumuza devam edeceğiz" Aliağa'ya 10 milyar dolarlık yatırım yaptıklarına dikkati çeken Recep Tayyip Erdoğan,"Tabii kendileri meseleye 'nasıl olsa her seçimde yüzde 25 oy cepte garanti' diye baktıkları için bizim de aldığımız yüzde 52 oyun üzerine yatacağımızı sanıyorlardı. Halbuki milletimizin bize teveccühünün sebebi daha çok çalışacak, hizmet verecek olmamızdır. Hamdolsun, daha çok çalışacağız." şeklinde konuştu. Erdoğan, İstanbul ile İzmir arası ulaşımı 9 saatten 3,5 saate indirecek Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu çalışmasına ve hizmete açılan Osmangazi Köprüsü'ne işaret etti. İstanbul-Bursa arasının 1 saat 15 dakikaya düştüğünü, İstanbul-Manisa arası yolların pırıl pırıl olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeşil alanların, çevre, peyzaj çalışmalarının tamamlanmasıyla insanların zevk için seyahat edeceğini dile getirdi. Erdoğan, "İnşallah 24 Haziran'ın ardından milletimizin desteğiyle, cumhurbaşkanı olarak seçildiğimizde de aynı azim ve inançla yolumuza devam edeceğiz. Yeni yönetim sistemi bize, milletimize hizmet ederken bugüne kadar karşılaştığımız pek çok sorunu daha kolay aşma imkanı veriyor." ifadelerini kullandı.

- "Onların derdi yoktu, bizim derdimiz vardı" Recep Tayyip Erdoğan, bundan 15 sene önce İzmir'in doğru dürüst bir havalimanı olmadığını belirterek, şöyle devam etti: "Biz geldik Adnan Menderes Havalimanı'nı yaptık. Niye? Koskoca İzmir'e, Ege'nin incisi İzmir'e böyle bir havalimanı yakışmaz mıydı? Niye bizden öncekiler yapmadılar, niye yapamadılar? Onların derdi yoktu, bizim derdimiz vardı. Yaptık ve daha bir çok şey aynen yapılmaya devam edecek. Eğer dün bir birim iş üretiyorsak yarın iki birim, üç birim iş üreteceğiz. Türkiye'yi 2023 hedeflerimize ulaştırabilmemiz için ülkemizi en kısa sürede iki kat daha büyütmemiz gerekiyor. Bunu da yapacağız. Bunun için demokrasi, temel haklar, özgürlükler, bunların üzerine gideceğiz." Türkiye'nin IMF'ye olan 23,5 milyar dolar borcunun AK Parti göreve geldikten sonra 2013'te sıfırlandığına dikkati çeken Erdoğan, göreve geldiklerinde 27,5 milyar dolar olan Merkez Bankası döviz rezervinin de bugün 110 milyar dolara çıktığını kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunların durup dururken olmadığını vurgulayarak, ihracatın da 36 milyar dolardan 160 milyar dolara çıktığına işaret etti.

Türk lirasından 6 sıfırı da attıklarını ve Türkiye'nin böyle kalkındığını vurgulayan Erdoğan, "İnşallah 6 Mayıs'ta yeni dönemdeki çalışmalarımızın ilkelerinin yer aldığı cumhurbaşkanlığı manifestomuzu İstanbul Kongresi'nde açıklayacağım. Daha sonra da Cumhurbaşkanlığı Hükümeti olarak yapacağımız icraatlardan oluşan seçim beyannamemizi de milletimizle paylaşacağız." diye konuştu. Alandaki vatandaşlara, "İzmir, 24 Haziran'da tarih yazmaya hazır mı? İzmir 24 Haziran'da kendisine biçilen gömleği parçalayıp atmaya, özgürleşmeye hazır mı? İzmir, 24 Haziran'da kendi iradesini 'çantada keklik' görenlere hadlerini bildirmeye hazır mı? İzmir, 24 Haziran'da tercihini demokrasiden, kalkınmadan ve hizmetten yana kullanmaya hazır mı?" diye soran Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlardan "Evet" yanıtını aldı. Erdoğan, siyasetlerinin hiçbir zaman "lafla peynir gemisi yürütme" siyaseti olmadığını aktararak, her zaman hizmet, eser siyaseti yaptıklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 15 yılda yapılan 50 milyar liralık yatırımla İzmir'in de bu anlayıştan payını aldığını belirterek, eğitimde 9 bin 252 yeni derslik yapıldığını, 6 bin 200 yataklı yeni yükseköğrenim yurtlarının inşa edildiğini, 3 yeni üniversitenin faaliyete geçirildiğini kaydetti.

İzmir'in kadim tarihine yakışır bir altyapıya kavuşturduklarını dile getiren Erdoğan, "Göztepe ve Karşıyaka İzmir'in medarıiftiharı olan takımlarımız. Göztepe yeniden Süper Lig'e çıktı. Şimdi arkadan Altınordu, Karşıyaka kovalıyor. Her iki yerde de 15'er bin kişilik stadyumları inşa ediyoruz. Böylece İzmir takımlarımıza şanlarına yakışır tesislerle destek vermiş oluyoruz." dedi. - "Durmak yok, çok koşacağız" Recep Tayyip Erdoğan, çarpık kentleşmeyi kaldıracaklarını dile getirerek, TOKİ kanalıyla 18 bin konut projesini hayata geçirip, kentsel dönüşümün önünü açtıklarını söyledi. "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" söylemini yineleyen Erdoğan, bütün bunlar için bir, diri, iri, kardeş ve hep birlikte Türkiye olmaları gerektiğini dile getirdi. "Durmak yok. çok koşacağız." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ev ev dolaşacaklarını, bildiklerini bilmeyenlere anlatacaklarını vurguladı. İzmir'e sağlık alanında yapılan yatırımlara da değinen Erdoğan, "Sağlıkta 31'i hastane olmak üzere 107 tesisi İzmir'imize kazandırdık. Şimdi iki şehir hastanesiyle bunları taçlandırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu şehir hastanelerinin özeliklerini anlatan Recep Tayyip Erdoğan, 2 bin 60 yataklı Bayraklı Şehir Hastanesinin inşasının sürdüğünü, 2020'de hizmete alacaklarını aktardı. 1200 yataklı Tınaztepe Şehir Hastanesiyle ilgili planlama çalışmalarının da devam ettiği bilgisini veren Erdoğan, şehir genelinde 5 devlet hastanesinin inşaatının da ayrıca sürdürüldüğünü dile getirdi. İzmir'in bölünmüş yol uzunluğunu da iki kat artırıp 811 kilometreye çıkardıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul-İzmir Otoyol yapımının hızla devam ettiğini anlatarak, "Osmangazi Köprüsü'nü söylememe gerek yok. Bütün bunlar tamamlandığında İzmir, İstanbul bambaşka iki büyük şehir olacak." şeklinde konuştu. Menemen-Çandarlı-Aliağa Otoyolu'nun sadece ulaşım değil aynı zamanda İzmir'in sanayi ve ticaret bakımından da önemli bir hattı olduğunu aktaran Recep Tayyip Erdoğan, şunları kaydetti: "Bu otoyolun bir başka faydası da ağır vasıtaların şehir içine girmeden yollarına devam edebilmelerini sağlayacak olmasıdır. Geçtiğimiz yıl inşasına başlayan bu otoyolu, sözleşme süresi 2020 yılı. Buna kalmadan hizmete sunmayı hedefliyoruz. Sabuncubeli ve bağlantı yollarını temmuz ayında hizmete açıyoruz. Torbalı, Bayındır, Ödemiş ve Kiraz ilçelerimizi birbirine bağlayan yol projemiz de tamamlanmak üzere, yıl sonuna kadar burayı da hizmete sunuyoruz."