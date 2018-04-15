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Erdoğan: Kalktılar bu ara bize kur savaşı ilan ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 20:21 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, finans sektörüne seslenerek, "Kalktılar bu ara bize kur savaşı ilan ettiler, ne ilan ederseniz edin avcunuzu yalarsınız avucunuzu.

Erdoğan: Kalktılar bu ara bize kur savaşı ilan ettiler

Taner YENER-Hakime TORUN/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, finans sektörüne seslenerek, "Kalktılar bu ara bize kur savaşı ilan ettiler, ne ilan ederseniz edin avcunuzu yalarsınız avucunuzu. Ey finans sektörünün içerisinde olanlar bizi kur, şu, bu ile tehdit etmeye kalkmayın bu ülkede yaşam hakkı bulamazsınız. Bu kadar açık söylüyorum. Bize kur savaşı, finans sektörü ile böyle bir müdahale adeta bu memlekete ihanettir. Ona fırsat vermeyiz asla. Yarın gazeteler yazar; 'piyasalar alt üst oldu.' Kusura bakmayın eğer bundan dolayı Alt üst oluyorsa hayırlı olsun. Kararlı bir şekilde yürüyeceğiz. Eğer finans sektörü bu vatana ihanet etmezse, bu vatanda onlar da görevini yaparsa, başımız gözümüz üstende yerleri var, her türlü desteği veririz. Onun için de bu faiz denilen belayı düşürmeleri lazım" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Üsküdar 6. Olağan ilçe kongresi öncesi halka hitap etti.

"ŞİMDİ ÖNÜMÜZDE SANCAKTEPE'NİN İHALESİ VAR"
Erdoğan, "Şimdi önümüzde Sancaktepe'nin ihalesi var. İhale ile birlikte orası 3 bin 250 yataklı hastane olacak" dedi.

"YURTDIŞINA BAĞIMLILIĞIMIZ, YÜZDE 35'E FALAN DÜŞTÜ"
Türkiye'nin savunma teknolojileri alanında gelişme kaydettiğine vurgu yapan Erdoğan, "Zırhlı taşıyıcılarımızı yapıyoruz. Tanklar onlar da bitti onları da sürüyoruz. Artık bizim yurtdışına bağımlılığımız, yüzde 35'e falan düştü. Daha iyi, güçlü olacağız başaracağız" dedi.

"KARACAAHEMET BİZE DE SİNYALLER VERİYOR"
Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'na ilişkin, "Babacığım da anacığım da Karacaahemet'te yatıyor. Bu Karacaahemet bize de sinyaller veriyor. İnşallah, Karacaahmet sıradan bir yer değil. Beraber bu yolda yürüyeceğeyiz. Hizmetlerimizi de sürdüreceğiz" dedi.

"KALKTILAR BU ARA BİZE KUR SAVAŞI İLAN ETTİLER NE İLAN EDERSENİZ EDİN AVCUNUZU YALARSINIZ AVUCUNUZU"
Finans sektörüne seslenen Erdoğan, "Kalktılar bu ara bize kur savaşı ilan ettiler ne ilan ederseniz edin avcunuzu yalarsınız avucunuzu. Ey finans sektörünün içerisinde olanlar bizi kur, şu, bu ile tehdit etmeye kalkmayın bu ülkede yaşam hakkı bulamazsınız. Bu kadar açık söylüyorum. Bize kur savaşı, finans sektörü ile böyle bir müdahale adeta bu memlekete ihanettir. Ona fırsat vermeyiz asla. Bu yolda kararlı bir şekilde yürürüz. Yarın gazeteler yazar; 'piyasalar alt üst oldu.' Kusura bakmayın eğer bundan dolayı Alt üst oluyorsa hayırlı olsun. Kararlı bir şekilde yürüyeceğiz. Eğer finans sektörü bu vatana ihanet etmezse bu vatanda onlar da görevini yaparsa başımız gözümüz üstende yerleri var her türlü desteği veririz. Onun için de bu faiz denilen belayı düşürmeleri lazım" dedi.

(FOTOĞRAF)

Erdoğan: Kalktılar bu ara bize kur savaşı ilan ettilerErdoğan: Kalktılar bu ara bize kur savaşı ilan ettilerErdoğan: Kalktılar bu ara bize kur savaşı ilan ettilerErdoğan: Kalktılar bu ara bize kur savaşı ilan ettiler

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