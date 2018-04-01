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Erdoğan kamuflajı giydi! İşte fotoğraflar

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 19:21 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da sınır birliklerini ziyaret etmek üzere Antakya'dan ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınır karakolunda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Zeytin Dalı harekatına destek için kente gelen sanatçı ve sporcularla buluştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sınır birliklerine hareketinden önce askeri kamuflaj giydiği görüldü.

Erdoğan kamuflajı giydi! Sürpriz ziyaret

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Erdoğan kamuflajı giydi! Sürpriz ziyaret

Erdoğan kamuflajı giydi! Sürpriz ziyaret
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Erdoğan kamuflajı giydi! Sürpriz ziyaret

Erdoğan kamuflajı giydi! Sürpriz ziyaret
3 / 7

Erdoğan kamuflajı giydi! Sürpriz ziyaret

Erdoğan kamuflajı giydi! Sürpriz ziyaret
4 / 7

Erdoğan kamuflajı giydi! Sürpriz ziyaret

Erdoğan kamuflajı giydi! Sürpriz ziyaret
5 / 7

Erdoğan kamuflajı giydi! Sürpriz ziyaret

Erdoğan kamuflajı giydi! Sürpriz ziyaret
6 / 7

Erdoğan kamuflajı giydi! Sürpriz ziyaret

Erdoğan kamuflajı giydi! Sürpriz ziyaret
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Erdoğan kamuflajı giydi! Sürpriz ziyaret

Erdoğan kamuflajı giydi! Sürpriz ziyaret
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Anahtar Kelimeler:
erdoğan Kamuflaj

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