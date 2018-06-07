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Erdoğan: "Kanal İstanbul, stratejik bir projedir. Bunu yaptığımız anda İstanbul'umuza ayrı bir güzelliği katarken stratejik bir damgayı da vuracağız."

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 23:46 | Son Güncelleme

Erdoğan: "Kanal İstanbul, stratejik bir projedir. Bunu yaptığımız anda İstanbul'umuza ayrı bir güzelliği katarken stratejik bir damgayı da vuracağız."


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