"Erdoğan kaybederse İslam dünyası kaybeder"

İSTANBUL (AA) - EKREM KAFTAN - Geylani İlim Araştırma ve Yayın Merkezi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Seyyid Şerif Muhammed Fadıl Geylani, 24 Haziran seçimlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaybetmesi halinde bütün İslam dünyasının kaybedeceğini belirterek, "Erdoğan kaybederse hem Türkiye kaybeder hem de İslam alemi kaybeder. Bu ortada bir şey. Bugün Türkiye dışındaki milyonlarca Müslüman, Türkiye ve Erdoğan'ın zaferi için dua ediyor." dedi.

Prof. Dr. Geylani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın birçok ülkesini gezdiğini ve dışarıdan Türkiye'ye bakma imkanı bulduğunu söyledi.

"Dışarıdan Türkiye'ye baktığımız zaman hakikaten dünyada ve İslam aleminde, İslamiyet'in bayrağını çeken ve yükselten tek millet Türk milleti ve tek ülke Türkiye." diyen Geylani, Türklerin, İslamiyet'in hakikatinin bayrağını çeken ve yükselten tek ümmet olduğunu vurguladı.

Genel hatlarıyla Orta Doğu'nun, Batı'ya doğru yönelmiş bir çizgisi bulunduğunu, o çizginin dışına çıkmalarının da şu anda mümkün olmadığını aktaran Geylani, "Yani bir ışık göremiyoruz orada." diye konuştu.