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"Erdoğan kaybederse İslam dünyası kaybeder"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 13:35 | Son Güncelleme

Prof. Dr. Seyyid Şerif Muhammed Fadıl Geylani: - "Erdoğan kaybederse hem Türkiye kaybeder hem de İslam alemi kaybeder. Bu ortada bir şey. Bugün Türkiye dışındaki milyonlarca Müslüman, Türkiye ve Erdoğan'ın zaferi için dua ediyor" - "Dışarıdan Türkiye'ye baktığımız zaman hakikaten dünyada ve İslam aleminde, İslamiyet'in bayrağını çeken ve yükselten tek millet Türk milleti ve tek ülke Türkiye"

İSTANBUL (AA) - EKREM KAFTAN - Geylani İlim Araştırma ve Yayın Merkezi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Seyyid Şerif Muhammed Fadıl Geylani, 24 Haziran seçimlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaybetmesi halinde bütün İslam dünyasının kaybedeceğini belirterek, "Erdoğan kaybederse hem Türkiye kaybeder hem de İslam alemi kaybeder. Bu ortada bir şey. Bugün Türkiye dışındaki milyonlarca Müslüman, Türkiye ve Erdoğan'ın zaferi için dua ediyor." dedi.

Prof. Dr. Geylani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın birçok ülkesini gezdiğini ve dışarıdan Türkiye'ye bakma imkanı bulduğunu söyledi.

"Dışarıdan Türkiye'ye baktığımız zaman hakikaten dünyada ve İslam aleminde, İslamiyet'in bayrağını çeken ve yükselten tek millet Türk milleti ve tek ülke Türkiye." diyen Geylani, Türklerin, İslamiyet'in hakikatinin bayrağını çeken ve yükselten tek ümmet olduğunu vurguladı.

Genel hatlarıyla Orta Doğu'nun, Batı'ya doğru yönelmiş bir çizgisi bulunduğunu, o çizginin dışına çıkmalarının da şu anda mümkün olmadığını aktaran Geylani, "Yani bir ışık göremiyoruz orada." diye konuştu.

Uzak Doğu ülkelerinin de İslam aleminde fazla tesirleri olmadığını aktaran Geylani, "Sadece kendi içlerinde yaptıklarıyla kalıyorlar. Fakat İslamiyet'e ve İslam alemine şu ana kadar herhangi bir uzaktan da olsa bir hizmetleri, fazla bir hakikate hizmetleri olmamıştır. Görünmüyor da." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Geylani, Orta Doğu kavramı ile Osmanlı Devleti'nin çekilmek zorunda kaldığı toprakların kastedildiğini hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu topraklar, Osmanlı'dan sonra yaklaşık 36 devlet, 67 eyalet olarak ayrıldı. Ayrılınca da dünya ekonomisinin çarkını çeviren, çıkan siyah altın dediğimiz petrol ve gaz, Orta Doğu'da olduğu için, batılılar daha fazla Orta Doğu'ya önem verdiler. Osmanlı'nın parçalanmasından sonra da Müslümanları birbirine düşürmek, Müslümanları birbirine düşman haline getirmek için var güçleriyle çalıştılar. Bunu da başardılar. Sadece Müslümanları birbirine düşürmek değil, bütün Arap alemini ve İslam alemini parçaladılar. Orta Doğu'da yalnız Araplar değil İran da var. Afganistanlılar, Pakistanlılar var bize yakın. İslam alemini birbirine düşman ettiler ve Orta Doğu için Türkiye'yi de düşman gösterdiler ve Orta Doğu'yu da Türkiye'nin gözünde düşman, yani birbirine düşman ettiler."

Osmanlı Devleti'nin çekilmesinden sonra ortaya çıkan yeni devletlerin yönetimlerinin, halklarını Osmanlı Devleti'ne düşman gösteren bir eğitim sistemi kurduklarını anlatan Geylani, "Bunda amaçları, sadece Müslümanları birbirine düşürmek ve Türkiye'nin ilerlemesini durdurmak ve Türkiye'nin bir daha Osmanlı haline gelip tekrar Müslümanları ümmet haline getirmesinin önüne geçmeye çalışmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'yi korumak için, ülkesini sevenlerin kanlarıyla canlarıyla mücadele etmesi gerektiğini ifade eden Geylani, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz ülkemize bu bakışla bakarsak gerçekten ülkemiz ileride İslam alemine mihmandar olur. İslam alemini ümmet haline getiririz. Erdoğan kaybederse hem Türkiye kaybeder hem de İslam alemi kaybeder. Bu ortada bir şey. Bugün Türkiye dışındaki milyonlarca Müslüman, Türkiye ve Erdoğan'ın zaferi için dua ediyor. Biz gezdiğimiz ülkelerdeki Müslümanlardan öğreniyoruz ki hepsi ülkemizin zaferi için dua ediyor. Bilhassa Abdülkadir Geylani Hazretlerini sevenler geceleri kalkıyor, bütün farz namazlarında, cemaatle zikredip ardından Türkiye'ye dua ediyorlar. Şu anda benim mesela Endonezya, Malezya, Uzak Doğu'dan tutun Amerika'ya kadar tanıdıklarım var. Müslümanlar yakın zamanda şu andaki olaylardan ibret alacak ve bütün Müslümanlar geri yeniden Türkiye'ye yönelecekler. Başka çıkış da yok. Başka çıkışı yok. Yani eninde sonunda Türkiye'ye yönelecekler 'Aman gel bizi kurtar.' Türkiye de o hale gelecek Allah’ın izniyle, mihmandarlık yapacak bir, komutan olacak iki, imam olacak üç."

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Cumhurbaşkanı Erroğan Prof. Dr. Muhammed Adıl Geylani

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