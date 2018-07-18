Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan 147 bin lira tazminat kazandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine Ankara'da açtığı tazminat davalarında 2009'dan beri toplam 147 bin lira manevi tazminat kazandı.

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, 22 Aralık 2017'de TBMM'deki basın açıklaması ve 24 Aralık 2017'de CHP'nin Eskişehir İl Kongresi'ndeki konuşmalarında, Man Adası'na ilişkin iddialarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a asılsız ithamlarda bulunduğu gerekçesiyle Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.

Davayı gören Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesi, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a 25 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Aynı mahkemede ayrı ayrı görülen davalarda Kılıçdaroğlu'nu, partisinin 6 Şubat 2018'deki TBMM grup toplantısında Erdoğan'dan "diktatör" diye bahsetmesi nedeniyle 50, Beşiktaş Belediyesi önünde yaptığı konuşma nedeniyle de 20 bin lira manevi tazminat cezasına çarptırıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a, 5 Haziran 2009'da düzenlenen mitingdeki ifadeleri nedeniyle 4, 26 Temmuz 2010'da düzenlenen mitingdeki ifadeleri nedeniyle de 6 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.