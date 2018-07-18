HABER

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan 147 bin lira tazminat kazandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 16:09 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu aleyhine Ankara'da açtığı tazminat davalarında 2009'dan beri toplam 147 bin lira manevi tazminat kazandı - Erdoğan, Kılıçdaroğlu aleyhinde açtığı 13 davadan, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından feragat etti - Aynı süreçte Kılıçdaroğlu da Erdoğan aleyhinde açtığı 3 davadan vazgeçti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine Ankara'da açtığı tazminat davalarında 2009'dan beri toplam 147 bin lira manevi tazminat kazandı.

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, 22 Aralık 2017'de TBMM'deki basın açıklaması ve 24 Aralık 2017'de CHP'nin Eskişehir İl Kongresi'ndeki konuşmalarında, Man Adası'na ilişkin iddialarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a asılsız ithamlarda bulunduğu gerekçesiyle Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.

Davayı gören Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesi, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a 25 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Aynı mahkemede ayrı ayrı görülen davalarda Kılıçdaroğlu'nu, partisinin 6 Şubat 2018'deki TBMM grup toplantısında Erdoğan'dan "diktatör" diye bahsetmesi nedeniyle 50, Beşiktaş Belediyesi önünde yaptığı konuşma nedeniyle de 20 bin lira manevi tazminat cezasına çarptırıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a, 5 Haziran 2009'da düzenlenen mitingdeki ifadeleri nedeniyle 4, 26 Temmuz 2010'da düzenlenen mitingdeki ifadeleri nedeniyle de 6 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

Ankara 12. Asliye Hukuk Mahkemesi, 31 Temmuz ve 8 Ağustos 2010'da düzenlenen mitinglerdeki ifadeleri nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a 15 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

Ankara 5. Asliye Hukuk Mahkemesi de 26 Ekim 2010'da Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle Kılıçdaroğlu'nu 7 bin lira manevi tazminat cezasına çarptırdı.

Erdoğan, 31 Ocak 2012, 7 Şubat 2012 ve 29 Ekim 2013'teki konuşmaları nedeniyle CHP Genel Başkanından 3 ayrı davada 20 bin lira tazminat kazandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı 2 dava ise halen sürüyor.

Erdoğan'ın, 22 Kasım 2011'deki konuşması nedeniyle Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı manevi tazminat davası Ankara 27. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından reddedildi.

Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a açtığı 6 dava da mahkemelerce kabul edilmedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu aleyhinde açtığı 13 davadan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından feragat etti.

Aynı süreçte Kılıçdaroğlu da Erdoğan aleyhine açtığı 3 davadan vazgeçti.

PARTNERİşte benim annem!İşte benim annem!
Şehit polis gözyaşlarıyla toprağa verildiŞehit polis gözyaşlarıyla toprağa verildi
Klima patlayan ev kullanılamaz hale geldiKlima patlayan ev kullanılamaz hale geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tazminat Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Adnan Oktar adliyeye sevk edildi

Son dakika! Adnan Oktar adliyeye sevk edildi

AK Parti'den yeni bedelli askerlik açıklaması!

AK Parti'den yeni bedelli askerlik açıklaması!

Torba yasadaki maddeler netleşti! Sağlık çalışanlarına müjde

Torba yasadaki maddeler netleşti! Sağlık çalışanlarına müjde

Benzine indirim geldi

Benzine indirim geldi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

İlginizi Çekebilir

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Havada büyük panik! Türk Hava Yolları uçağı Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı!

Havada büyük panik! Türk Hava Yolları uçağı Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı!

OHAL torbasında bedelli dışında 3 sürpriz daha!

OHAL torbasında bedelli dışında 3 sürpriz daha!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan büyük gaf! 'Kimse unutmasın' dedi, Atatürk'ün sözlerini unuttu!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan büyük gaf! 'Kimse unutmasın' dedi, Atatürk'ün sözlerini unuttu!

Muharrem İnce 'Apoletlerini sökeceğim' demişti! Erdoğan eşini terfi ettirdi

Muharrem İnce 'Apoletlerini sökeceğim' demişti! Erdoğan eşini terfi ettirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'den ilk mesaj

Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'den ilk mesaj

Adnan Oktar operasyonunda 3 kişi Emniyet'ten serbest bırakıldı

Adnan Oktar operasyonunda 3 kişi Emniyet'ten serbest bırakıldı

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına sert cevap!

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına sert cevap!

Her yerde aranıyordu! Kayıp Elif Özdemirkan'dan yeni haber

Her yerde aranıyordu! Kayıp Elif Özdemirkan'dan yeni haber

Şans Topu sonuçları 18 Temmuz - 892. hafta Şans Topu sonuçları Milli Piyango verileri

Şans Topu sonuçları 18 Temmuz - 892. hafta Şans Topu sonuçları Milli Piyango verileri

'Kozmik Odada Kumpas' davasında istenen cezalar belli oldu!

'Kozmik Odada Kumpas' davasında istenen cezalar belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.