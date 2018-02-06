HABER

Erdoğan konuşurken renkli anlar! Bir anda söylemeye başladı

GÜNCEL HABERLERİ | 06.02.2018 14:25 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün AK Parti grup toplantısında konuşurken renkli anlar yaşandı. İzleyici sıralarında yer alan bir partili, grup toplantısı devam ederken söylediği türkü ile dikkat çekti. Erdoğan, türküsünü bitiren partili kadına teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün AK Parti grup toplantısında konuşurken renkli anlar yaşandı. İzleyici sıralarında yer alan bir partili, grup toplantısı devam ederken söylediği türkü ile dikkat çekti. Erdoğan, türküsünü bitiren partili kadına teşekkür etti.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan ak parti

En Çok Okunan Haberler

Plakada yeni dönem başlıyor

Plakada yeni dönem başlıyor

İzmir'de bir okulda doğalgaz patlaması!

İzmir'de bir okulda doğalgaz patlaması!

Gökçe Bahadır'ın makyajsız hali şoke etti

Gökçe Bahadır'ın makyajsız hali şoke etti

Erdoğan: Ülkemizde tasarlanabilecek hiçbir ürünü dışarıdan almayacağız

Erdoğan: Ülkemizde tasarlanabilecek hiçbir ürünü dışarıdan almayacağız

FETÖ'nün 'mini etek ablası' her şeyi itiraf etti!

FETÖ'nün 'mini etek ablası' her şeyi itiraf etti!

Fenerbahçe'de Carlos Kameni ile yollar ayrılıyor

Fenerbahçe'de Carlos Kameni ile yollar ayrılıyor

Okuyucu Yorumları 29 yorum
ne günlere kaldık ey oy sen ne imişsin be iş isteyen cocuğa tahammül edemiyen erdoğan türkü söyleyen yağcıya alkış cekiyo
Saat başı şehit haberleri gelirken ,burada vur patlasın çal oynasın makarnacı kömürcüler gurur duysunlar.
@eminbakircioglu sevginin bir gösterilme şekli bu zekasızzz sen bilmezsin sen gibiler bilmez
TÜRK MILLIYETCILIGINI AYAKLAR ALTINA ALAN HABURDA PKK DİYARBAKIRDA BARZANI VATIKANDA PAPA SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ BASINDA PYD PERSILVANYADA FETO ILE ORTAK OLAN ANDIMIZI KALDIRAN TÜRKLÜĞÜN SEMBOLÜ BOZKURDA HAYVAN DIYEN TÜRKLÜK DÜŞMANLARINA KARŞI IYI PARTIYI DESTEKLEMEK VATAN BORCUDUR.. NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
@mah6bsddn4 partisini davasını ülküsünü antin kuntin makam mevki ünvanlar için satanlar, oy için chp'nin kucağına oturanlar, hiçbir yere gelemez.
Birileri KANDIRILDIM deyip gecerken VATAN evlatları bedel ödüyor bakan cocuklari gemicikler yuzduruyor keyifleri yerinde ateş düştüğü yeri yakmiyor delip geciyor sebep olanlar türkü cagiriyor.. ALLAH Türk'ü korusun ve yüceltsin. Türklük düşmanı PAPA çocuklarının şerrinden korusun... aminnn
@serdar_1981_alcym Sen Türk değilsin, dedikelrin bir Türkün söyleyeceği şeyler değil.
@bjk1903besitas sende kandırılıp tecavüze ugrayanlardansın anlaşılan.
İYİ gelene kadar siz kendiniz çalın kendiniz söyleyin bakalım.2019 da kutuda büyük hissediyoruz.
MOR KOYUN MELER GELİR SAMANI YER SÜT VERİR SÖYLÜYOR.
her gün şehit uganda cumhuriyetinden geliyo vay be lay lay lom hayata bak
bu ne vıcıklık seviyesizlik kultursuzluk..
KANI BOZUKLAR CATLAYIN dötünün kili olamazsiniz RTE mynet sen üc bes capulcuyu yorumuna izin vermeklemi bizleri susduracaksin ölümüne REIS muhalifler ÜC BES OYLA KALIN SIZ ORDA
işte tamda bu yüzden adam olmayız... şak- şaklıcık; MOR KOYUN MELER GELİR SAMANI YER SÜT VERİR SÖYLÜYOR.
İnsan yaşama tutunmak için onurlu yaşamalı.Bu dinci ve kafa tasçı etnik guruplar bir kişiye nasıl her şeyini veriyorlar.Bunlarda namus-onur yoktur.Eğer düşüncelerini ve yaşamını bir kişinin iki tudağı arasına teslim edersen ,artık bir kölesin sen be garibanlar.
Kim la bu garılar!
hacı hacıyı mekke'de deli deliyi meclisde bulur
bi tutturduk eyy avrupa türküsü almanya türküsü.bitutturduk gün geldi feto türküsü.araya birde kudüs türküsü.2019 a kadar gündemde kalacak listelerden hiç düşmeyecek afrin türküsü .ee ne de olsa türkü dinleyen inek sütü bol verirmiş.ineği sağan belli.
Başkanım seninleyiz
kafalarr kafalarr. menleketin halii içler acısııı. bunlarr. nasıll kafslar
neden acaba dengesizlerin hepsi bu partiye toplanmış kaç yaşında kadın yaşından allahından utan be kadın
RECEP BEYİN GERÇEK KİŞİLİĞİNİ ESKİ VİDEOLARI İZLEYİN GÖRECEKSİNİZ ZATEN KENDİ CEVAP VERİYOR HERŞEYE
sabah şehidimiz vardı...nası bi millet olduk oda karşıdan gülüyor hey allahım... yazık...
MEMLEKETİN İÇİNE ETTİNİZ, HERGÜN ŞEHİT HABERLERİ GELİR OLDU SİZ ORADA ÇALIP OYNUYORSUNUZ. YAZIK YAZIK..
bu kadının kocası yokmu babası kardeşi yokmu.erdogan için mitrip olmaya ne gerek var
bunların şehıtle falan alakaları yok varsa yoksa dolarlar
moğol imparatoru timurun 3. fil hikayesini bilmeyen varsa araştırsın okusun..bu millete 3.fil fazla geldi...
millet mendilsiz oynuyor.....
Klasik akp li işte bunlarda vatan bayrak sevdası olmaz hele müslümalık hiç olmaz.
Diğer Haberler
Bartın'da ölü yunus kıyıya vurdu

Bartın'da ölü yunus kıyıya vurdu

Çöplükte 14 kedi ve köpek ölüsü bulundu

Çöplükte 14 kedi ve köpek ölüsü bulundu

Bahçede zehirlenen Zero isimli köpek tedavi edildi

Bahçede zehirlenen Zero isimli köpek tedavi edildi

Sarıkamış’ta üzerine kar kütlesi düşen araç kullanılamaz hale geldi

Sarıkamış’ta üzerine kar kütlesi düşen araç kullanılamaz hale geldi

RTÜK'ten flaş Adnan Oktar kararı

RTÜK'ten flaş Adnan Oktar kararı

Ordu’da dezefenkte çalışması

Ordu’da dezefenkte çalışması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.