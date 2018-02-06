Erdoğan konuşurken renkli anlar! Bir anda söylemeye başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün AK Parti grup toplantısında konuşurken renkli anlar yaşandı. İzleyici sıralarında yer alan bir partili, grup toplantısı devam ederken söylediği türkü ile dikkat çekti. Erdoğan, türküsünü bitiren partili kadına teşekkür etti.