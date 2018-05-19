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ERDOĞAN KUDÜS ZİRVESİNİN ARDINDAN AÇIKLAMALARDA BULUNDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 00:58 | Son Güncelleme

*Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; -"Barış sürecini sabote eden bu provokatif kararın bölgede yol açtığı sonuçların mesuliyeti bütünüyle birinci derecede Amerika'ya aittir." -"BM Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası toplumun Filistin konusunda yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi gereklidir.

*Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan;
-"Barış sürecini sabote eden bu provokatif kararın bölgede yol açtığı sonuçların mesuliyeti bütünüyle birinci derecede Amerika'ya aittir."
-"BM Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası toplumun Filistin konusunda yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi gereklidir. Bundan sonra uluslararası görevlere adaylığını koyan ve destek talep eden ülkeleri, Filistin'e yönelik tutumlarına göre değerlendireceğiz."
-"İsrail bugüne kadar hep 'Güçlüyüm, öyleyse haklıyım' mantığıyla hareket etmiş, uluslararası toplum da buna müsaade etmiştir. Artık bu çarpık anlayışa 'dur' demenin, bu sistematik barbarlık karşısında sesimizi yükseltmenin zamanı gelmiştir."

Gülseli KENARLI-İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan İslam İşbirliği Teşkilatı Toplantısının sonuç bildirgesinin ardından açıklamalarda bulundu. Sözlerine "Bugün hem Filistin halkıyla dayanışma sergilenmesi hem de Gazze'de katliam yapan İsrail'e gerekli mesajların verilmesi bakımından son derece anlamlı bir zirve toplantısı gerçekleştirdik" diyerek başlayan Erdoğan şöyle devam etti: Amerikan yönetimi tüm uyarılarımıza rağmen ne yazık ki hukuksuz kararını 14 Mayıs günü uygulamaya geçirmiştir. Biz bu girişimi asla kabul etmedik, etmiyoruz. Barış sürecini sabote eden bu provokatif kararın bölgede yol açtığı sonuçların mesuliyeti bütünüyle birinci derecede Amerika'ya aittir. Biz Filistin halkıyla dayanışma şuurumuzu hiçbir zaman sükuta erdirmeyeceğiz. Her gün gencecik evlatlarını İsrail terörüne kurban veren Filistin halkına uluslararası barış gücü gönderme dahil, bunun altını çiziyorum, uluslararası barış gücü gönderme dahil bir koruma sağlanması şarttır.

"ÖYLE DE OLSA BÖYLE DE OLSA, BİZ DOĞRU OLANI YAPACAĞIZ"
Erdoğan, "Benim anlamadığım bir şey var. Trump cumhuriyetçidir değil mi? Önceki Bush? O da cumhuriyetçiydi. Fakat önceki Bush, özellikle de bana şu ifadeyi kullanmıştır; 'İki devletli çözüme ne diyorsunuz?'. 'Evet' diyoruz ve Colin Powell'e benim yanımda talimat verdi, 'bu işi bizzat sen takip edeceksin.' O gün bugündür bakın, o cumhuriyetçi böyle söyledi ama şimdiki cumhuriyetçi maalesef işgalden yana oynuyor. Cumhuriyetçilerin de kendi arasında demek ki bir sıkıntı var. Öyle de olsa böyle de olsa, biz doğru olanı yapacağız" diye konuştu.

"İSRAİL'İN BU SUÇLARI ABD YÖNETİMİNİN DESTEĞİYLE İŞLEDİĞİ AŞİKARDIR"
İsrail'in ABD yönetiminden destek aldığını vurgulayan Erdoğan, "Bugünkü zirvede Filistin davasına verdiğimiz desteği bir kez daha göstererek nihai bildirimizi kabul ettik. Bu çerçevede işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail'in saldırganlığını en güçlü ifadelerle telin ettik. Son olaylardan İsrail'i sorumlu tuttuğumuzu belirttik. İsrail'in bu suçları ABD yönetiminin desteğiyle işlediği aşikardır. BM Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası toplumun Filistin konusunda yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi gereklidir. Bundan sonra uluslararası görevlere adaylığını koyan ve destek talep eden ülkeleri, Filistin'e yönelik tutumlarına göre değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

"BU SİSTEMATİK BARBARLIK KARŞISINDA SESİMİZİ YÜKSELTMENİN ZAMANI GELMİŞTİR"
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Terörist yerleşimci grupların kutsallarımıza yönelik saygısızlıkları karşısında artık sabrımızın sonuna geldik. Ramazan ayı boyunca İİT üyesi tüm ülkelerde Filistinli kardeşlerimiz için yardım kampanyası yürütülecektir. Üye devletler ve uluslararası toplum, yasa dışı İsrail yerleşimlerinde imal edilen ürünlerin piyasalara girmesini mutlaka engellemelidir. İsrail bugüne kadar hep 'Güçlüyüm, öyleyse haklıyım' mantığıyla hareket etmiş, uluslararası toplum da buna müsaade etmiştir. Artık bu çarpık anlayışa 'dur' demenin, bu sistematik barbarlık karşısında sesimizi yükseltmenin zamanı gelmiştir. Fiille desteklenmeyen her söz havada kalmaya mahkumdur." dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Erdoğan'ın açıklamaları
-Genel ve detaylar

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